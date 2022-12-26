 防范新冠 日本全面检测中国旅客 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2022

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时政风云

防范新冠 日本全面检测中国旅客

由于担心中国疫情信息不透明，日本将针对自中国入境旅客采取特别措施，在机场实施全面病毒筛查。除此之外，韩国、印度以及意大利伦巴第大区也针对中国旅客出台了防疫特别措施。

日本将针对自中国入境旅客采取特别措施

日本将针对自中国入境旅客采取特别措施

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄12月27日宣布，该国将加强边境防疫措施，从12月30日起对所有来自中国或者在过去7天去过中国的入境旅客进行病毒检测。

公告表示，这是针对中国疫情暴增的临时应急措施。上周，世卫组织已经对中国摒弃清零防疫策略后的疫情爆发表示了高度担忧

日本方面表示，目前针对可疑入境旅客的快速抗原测试，将扩大到所有从中国大陆入境的旅客。凡是在抗原快筛中呈现阳性的旅客将被带到指定地点隔离7天，其检验样本还将被递送测序。为了确保能执行有效的边境筛查，日本政府将临时限制往返中国的航班数量。

重庆的一间医院不得不将患者安置在大厅内 

重庆的一间医院不得不将患者安置在大厅内 

临近年底，日本国内的交通出行量正在上升，许多人会在元旦假期期间参加亲友聚会或者出游，这将为疫情扩散创造有利条件。

首相岸田文雄还批评说，由于中国缺乏透明度，因此外界很难评估并制订安全措施，"在中央政府和地方当局之间、政府和私人组织之间的信息存在巨大差异。……在日本，人们对此越来越担心，所以我们决定采取临时特殊措施来应对这种情况。"

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世衛最新的兩週報告數據中，都缺乏中國新冠肺炎的住院人數，讓外界擔憂中國是否爆發嚴重疫情，並且對此隱瞞。美國國務卿布林肯也再次提出，願意與中國分享美國疫苗的建議。

香港特首李家超周六（12月24日）表示，因为新冠疫情基本关闭的香港与内地的边界可望在明年1月中旬重新开放。

印度、韩国、意大利均已出台特别措施

此前，印度卫生部已经在12月24日表示，将强制要求来自中国、日本、韩国、香港、泰国的旅客提供核酸检测阴性证明；如果这些地区前来印度的旅客出现新冠症状或者检测结果呈阳性，将被隔离。除了上述地区旅客，其他旅客也会在机场被随机抽检。

更早前，韩国方面自12月16日起将中国列为检疫重点国家，加强对中国入境旅客的新冠病毒筛查。韩国疾病管理厅在12月21日解释说，这一措施并非入境限制，而是在仁川机场针对具有较高感染风险且需集中管理的入境者加大筛查力度。

在欧洲，目前仅有意大利的伦巴第大区出台了针对中国入境旅客的特别措施。大区政府宣布，所有从米兰马尔彭萨机场入境的中国旅客，都必须在航班落地后、提取行李前进行核酸检测，并填写有效联系方式，以便及时收到检测结果。这些旅客在做完检测后即可离开，并不需等待结果。不过，这一措施暂时仅限于伦巴第大区，意大利其他地区并未跟进。

（美联社、路透社等）

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