 防范强制劳工--德国供应链法落实得了吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2023

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防范强制劳工--德国供应链法落实得了吗？

2022年，德国服装品牌受到批评，其产品可能使用了来自新疆的材料。自此之后，这一情况有改变吗？

China Xinjiang-Provinz 2021 | Baumwoll-Ernte in Hami

新疆哈密的棉花收割（图片摄于2021年）

（德国之声中文网）阿迪达斯、Hugo Boss、彪马--2022年北德意志电台记者把这些品牌的T恤衫、衬衫和套头衫送往实验室分析。记者提出的问题是：这些服装里面的棉花是否来自新疆？联合国特别报告认定，新疆存在强制劳工问题

这三家品牌当时均表示，其产品的材料来自其它产地。然而，实验室却在其中检测出新疆棉花的痕迹。

监督难

今年1月起，德国新的供应链法生效。德广联询问了这些服装品牌，一年前北德电台的节目播出以来，都采取了何种措施。彪马回应说："听到对我们提出的指责后，我们立即展开了自己的调查。此外，我们还将相关产品送往一间独立实验室进行检测。检测结果是，棉花的产地无法以绝对的把握确定。如果棉花有多个来源、并相互混合，其原产地便难以准确地确定。而这对于纺织品生产来说是普遍的做法。"

这显示，要确定供应商是否遵守了保护人权的规则，是多么困难。2022年北德电台的节目播出后，阿迪达斯称，检查了产品供应、特别是原材料的证书，结果是：棉花产地是巴西、印度和美国。

Hugo Boss也强调，没有使用来自新疆的产品。该企业称，如果供货商侵犯了人权，将中断与其合作。

产业链层层叠叠

但如何落实呢？北德电台的调查显示，独立的检察员在中国被施压。此外还有一个问题。德国在上海商会的布泰克（Maximilian Butek）向德广联表示："许多特别是大企业管理着数万个供应商。这些供应商又有下面的供货方。要想100%排除没有任何一方违反法律，我认为在实际操作中几乎难以实现。"

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德国新的供应链法也适用于最终成品前一级的供应商。如果十年后欧盟制定法规，让企业为其产品可能存在侵犯人权的问题负责，那么，企业将必须监督整个供应链。德国机械设备联合会（VDMA）的布吕克纳（Sarah Brückner）向德广联表示，这将带来严重后果："如果欧洲按计划实施供应链法，那么，在很多情况下企业会退出市场，因为要负责的风险实在太大了。"

美国的严格规定

纺织品生产商即便现在也面临巨大的风险。美国对于所有来自新疆的产品均实施进口禁令。美国有关部门要求从一开始就提供进口产品不存在强制劳工问题的证明。如果违反了这一规定，美国海关可能会没收全部货物。涉及到是否存在新疆的强制劳工问题，美国要求提供全部供应商的证明--一直到最小的产品成分。

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