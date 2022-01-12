防范奥密克戎："自然免疫 "比接种疫苗更好吗？

随着奥密克戎的肆虐，很多人都想知道，感染后康复是否比接种疫苗拥有更大的免疫力？我们来看看科学研究者怎么说。
（德国之声中文网）最近几天，网球明星诺瓦克-德约科维奇（Novak Djokovic）在澳大利亚的参赛事件一波三折。不过，世界上大多数国家都不会像澳大利亚这样。他们还是会把感染后康复作为拥有对新冠病毒免疫力的一种形式。也就是说，如果你最近感染过而且康复了，你就会被允许外出旅行。
但是，与疫苗抗体相比，感染后获得的抗体究竟有多大的保护作用，对奥密克戎变种的效力如何？
这个问题的答案并不一目了然。到目前为止的研究表明，这主要取决于一个人感染了何种变体，以及何时检测出阳性结果。
汉堡-埃彭多夫大学医学中心传染病部主任维施（Julian Schulze zur Wiesch）说，在奥密克戎爆发之前，科学家通常认为，一次感染（无论来自何种变体）提供的免疫力与一次接种疫苗相当。
在奥密克戎出现之前的研究表明，通过新冠病毒感染获得免疫力可以持续几个月，但是在4-6个月之后开始下降。
不过，当时这种"自然免疫 "是否比接种疫苗更具保护作用，目前仍不清楚。
美国疾病控制和预防中心（CDC）在2021年10月底发表的一项研究发现，未接种疫苗、在3-6个月前检测出阳性的成年人被感染的机率是已接种疫苗、未被感染过的成年人的5倍。
该研究只针对病情严重到需要住院治疗的病人进行了调查，可能无法反映非住院病人的情况。
在此之前，发表于8月份的一项来自以色列的研究结论大不相同。该研究发现，接种过辉瑞-生物科技（BioNTech-Pfizer）疫苗、未被检测出阳性的人，其感染德尔塔（delta）变种病毒的机率是没有接种过疫苗但被感染过的人的13倍。这项研究尚未经过同行评议，但是目前最大规模的一项相关研究。美国疾病控制和预防中心（CDC）的研究调查了大约7000名住院病人，而以色列的该项研究调查了本国医保系统的3万多名成员。
维希对德国之声说，"这让人感到困惑，因为其中变数太多。"我们的免疫反应很复杂，受到许多因素的影响，包含感染的时间、变体、接种疫苗的类型、是否打过加强针以及自身免疫系统的强弱等等。
研究表明，年龄也可能对人们在感染病毒后是否会再次中招起了很重要的作用。
一项针对美国退伍军人的研究显示，就老年人而言，在防止感染、住院和死亡方面，接种mRNA疫苗比通过感染获得的免疫力更具有保护作用。
该项研究发现，对于65岁以下的调查参与者来说，疫苗提供的保护与通过感染获得的免疫力差不多。研究者透露曾获得来自辉瑞公司的财务支持。
发表于去年9月的该项研究支持了发表于同年3月、来自丹麦的一项研究的结论。丹麦的这项研究基于2020年末第二波疫情高峰期间收集的数据--当时疫苗尚未广泛使用。其结果表明，在第一波疫情中，就年轻人而言，检测呈阳性对重复感染的保护率约为80%。然而，在65岁及以上的人群中，这种保护力只有大约47%。
维希说，奥密克戎是新近出现的变种病毒，还没有相关的比较数据，但是通过感染获得的保护力可能与其他变种病毒类似。这就意味着，如果你在过去几周内感染了奥密克戎，可能在未来几个月内不会被再次感染。
但是由于奥密克戎具有更高的传播率，需要更高水平的抗体来预防感染。维希说，如果只接种过两针疫苗或感染过早期的病毒及其变体，那么你的免疫力就不一定能预防奥密克戎感染了。他说，无论你是否曾被感染过还是接种过两针疫苗，打加强针才是避免奥密克戎感染的上策。
根据伦敦帝国学院新冠应对小组在2021年12月底进行的一项研究，由其他新冠病毒变体感染获得的 "自然免疫 "对奥密克戎的保护效力可能低至19%。
尽管如此，早期的研究结果表明，只要你拥有一定程度的免疫力--无论是来自两针疫苗还是感染后康复--即便被奥密克戎感染，其症状也可能是温和的。
维希援引他带领的团队在2021年对德国医护人员进行的一项研究说，人体似乎更中意混合免疫力。接受不同类型疫苗--例如，先接种阿斯利康，然后打莫德纳，最后来个加强针--似乎能获得最有大的保护效力。
另有研究表明，感染后康复再接种两针疫苗似乎是最好的结果。免疫学家将这种现象称为 "混合 "或 "超级"免疫力。
此外，一些研究表明症状严重的感染可能会增加抗体数量，但另外的研究发现没有这回事。
维施指出，无论如何，这些研究结果都不是来自奥密克戎感染的数据。奥密克戎感染有何不同，我们只能等待最新的研究进展。
尽管如此，有一件事对维施来说是确定无疑的，那就是除非你在过去一两周内感染过奥密克戎，立即接种疫苗或者适时去打加强针，是你避免感染以及传染他人的最佳策略。
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