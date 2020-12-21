防范变种新冠病毒 德国宣布禁飞英国　

(德国之声中文网) 在欧洲多国陆续因变种新冠病毒对英国实施旅遊限制後，德国卫生部长施潘(Jens Spahn) 20日也宣布，德国将禁止所有来自英国的客机。施潘在推特上发文表示：「有鉴於变种新冠病毒的相关消息，21日起我们将禁止所有往返德国与英国跟南非之间的旅行。」

德国政府发言人费兹（Martina Fietz）也在推特上发文指出，德国政府是在英国证实出现变种新冠病毒後，才作出相关决定。她在推文中写道：「德国政府仍与欧盟各国保持联系。」

德国的联邦警察也警告，除非迫不得已，德国人民应避免前往英国。德国的内政部已指示联邦警察立即在边境检查是否有来自英国或南非的旅客，并强调边境警察必须与德国各地的卫生官员紧密合作，进入德国的旅客也必须预期在边境会出现较长的等待时间。

此前，荷兰政府已宣布，暂时不允许来自英国的客运航班进入该国，而该规定从12月20日早上6点生效，预定於1月1日截止。荷兰政府表示，该国12月初发现了这种传染性更强的新变种，目前专家正在对其进行调查。

荷兰卫生部表示，应该与其他欧盟国家共商对策，如何防止病毒新变种的扩散。荷兰目前正采取严格的封锁措施。其政府呼吁民众，尽可能地避免旅行。

世卫：欧盟各国强化新冠防治措施

继荷兰之後，又有多个欧洲国家针对英国宣布了旅行限制。义大利丶比利时与爱尔兰都对来自英国的班机与火车做出相同的旅行限制，强调这些措施的目的都是为了保护该国人民。义大利外长迪马约 (Luigi Di Maio) 在推特上发文表示，该国正在拟定禁止英国班机的措施，但目前并不清楚义大利何时会执行相关禁令。

世界卫生组织20日也表示，他们已针对变种的新冠病毒与英国卫生官员保持密切联系。世卫在推特上发文表示：「英国政府将持续与我们分享他们的研究结果与相关资讯，我们也会在更了解变种病毒的特性与传染力後，持续向成员国及全球公众分享最新资讯。」

世卫也呼吁欧洲各国因应变种新冠病毒，强化其新冠防治措施。法国总统马克龙丶德国总理默克尔丶欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）20日也针对变种的新冠病毒进行谈话，讨论欧盟该如何应对这个新的威胁。

英国抗疫路遥遥

同一天，英国的卫生大臣汉考克（Matt Hancock）也表示，为了避免变种新冠病毒快速扩散，英国政府恐必须在伦敦与英国东南部执行严格的封锁政策。此前，英国政府突然宣布取消在圣诞节期间解除封锁的政策，这个决定也让政府招来批评。

不过，英国卫生大臣汉考克也出面捍卫政府的决定，强调科学证据显示变种的新冠病毒已造成英国多地的新冠确诊案例飙升。汉考克表示，英国政府可能针对约三分之一的人口施行严格的封锁政策，要求人们在非必要的情况之下，待在家中。他说，在多数人民成功接种新冠疫苗前，政府可能持续执行相关政策。

他在接受英国天空新闻台访问时表示：「英国要成功控制疫情还有很长一段路要走。」

杨威廉/邹宗翰/王凡/张筠清 (路透社、法新社、美联社)

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