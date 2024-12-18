防范侵台：台湾与亚马逊商谈互联网卫星合作

台湾主管科技的官员周二表示，台湾正与亚马逊公司就 Kuiper 宽带互联网卫星进行合作磋商，以增强通信韧性。

（德国之声中文网）据路透社及《金融时报》报道，台湾主管科技的最高行政机关国家科学与技术委员会（简称国科会）主委吴诚文表示，目前与台湾有合作的法国卫星运营商Eutelsat，其 OneWeb 网络带宽太小。

吴诚文表示，因此正在讨论是否可能与亚马逊合作，"亚马逊的Kuiper的发展阶段是目前最成熟的"。

紧急情况下保障重要通讯

去年11月，台湾中华电信与Eutelsat（欧洲通讯卫星集团）签署台湾低轨卫星独家代理合约。中华电信当时表示，签约后将全力配合数字发展部，积极布建国内700个及国外3个低地球轨道（LEO）卫星终端设备站点hot spot，以及国内离岛、偏远地区及重要行动通讯节点等地所需卫星后传链路（backhaul），确保紧急状况下国内重要通讯仍能正常运行，支持政府指挥调度体系正常运作，深化国家通讯网络韧性。

据路透社报道，台北一直在研究一旦中国发动攻击时保护通信的计划，包括使用中低地球轨道卫星提供互联网服务，类似于乌克兰使用马斯克的星链（ Starlink） 卫星宽带服务。

亚马逊计划建立一个由 3000 多颗卫星组成的网络，与星链竞争。

Eutelsat否认财政困难

吴诚文称，法国卫星运营商 Eutelsat 的OneWeb带宽太小，无法用于实际应用。他还表示："据我所知，该公司目前遇到了财务问题，因此他们在开发第二代卫星方面推迟了。"

据《金融时报》报道，Eutesat OneWeb就此回应说，该公司"绝对没有遇到财务困难"，并且其下一代卫星网络的开发"没有延迟"，正在按计划进行。

（综合报道）

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