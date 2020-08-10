 防范中国海上霸权 日防相:可加入「五眼联盟」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2020

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时政风云

防范中国海上霸权 日防相:可加入「五眼联盟」

中日钓鱼岛之争近日不断升温，日防相河野太郎与中国驻日大使孔铉佑会面商讨如何降温。面对中国在海上行动不断，河野太郎也表示加入「五眼联盟」的意愿。

Taro Kono (picture-alliance/AP Photo/K. Sasahara)

日防相河野太郎提到，过去五眼联盟「在各种场合」都曾就分享信息的问题与日本进行接触。他说：「如果不断地进行接洽，那么可能会被称为『六眼』。」

(德国之声中文网) 日本共同社8月18日报导，日本防卫相河野太郎在防卫省与中国驻日大使孔铉佑进行了约40分钟会谈，就中国在钓鱼岛等日本周边海空域及南海的活跃活动表示担忧，并强烈要求克制有关行动。

报导提到这个会谈由中方提出，河野太郎在会中强调：「正因为存在担忧，沟通才尤为重要」。何野还提到香港在实施《港区国安法》后的局势。

新闻内容提到，中国公务船自4月起已在钓鱼岛周边连续航行111天，造成中日紧张状态持续。河野表示：「必要时，自卫队将和海上保安厅合作切实采取行动」。

共同社日前也报导在日本出要求后，中国渔民也被中国地方当局要求禁止进入钓鱼岛30海里（约56公里）以内。双方似乎都在避免钓鱼岛之争持续升温。

他在日前接受日经社访问时提到，许多国家认为，中国正透过武力试图单方面改变现状，包括在东海和南海、中印边境和香港等地。他强调：「国际社会的共识是，应该让它为这种行为付出高昂的代价。」

河野说：「作为防卫大臣和负责日本安全的人，我不得不说，我对中国在东海和南海的活动担忧甚深。」

Karte Senkaku-Inseln Englisch (DW)

钓鱼岛主权的争议是今日中日关系与台日关系重要的议题之一，日本地方政府在2020年6月推动钓鱼岛改名也再次触发各界敏感神经。

「五眼」变「六眼」？

日经社也报导，河野太郎希望扩大与包括美英在内的「五眼联盟」合作，并让日本更早就能获得关键机密信息。

他说：「这些国家有着相同的价值观。日本可以（与联盟）走得更近，甚至被称为『六眼』」。

「五眼联盟」由英国、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成。这些成员国有着深厚的历史和文化联系，也都使用英语。五国透过《英美协定》在机密的情报分析和分享上进行合作。

尽管日本不是正式成员，但一直在与该组织分享信息。河野强调，扩大日本与它的联系，可以使日本在更早的阶段分享信息，也可以获得高度机密的情报。

但河野表示，他认为日本不需要经过某些程序就可以作为正式成员加入，因为该组织不是一个国际组织。「我们只需要把椅子拿到他们的桌子上，告诉他们把我们算进去就可以了。」

五眼组织的一些成员也在寻求与日本进行更密切的合作，分享机密信息，以应对中国日益增长的军事扩张。例如，在香港和新冠病毒大流行问题上，英国与中国外交关系日益紧张，伦敦方面开始保持警惕，并利用日本掌握信息。河野说：「（成员国）在外交以及经济上保持步调一致是非常重要的。」

「五眼联盟」的特点是在情报共享的基础上建立紧密的外交关系，他们会就共同关心的问题发表联合声明。目前这五个国家也共同应对气候变迁和太空垃圾等问题。

邹宗翰/杨威廉 (共同社、日经社)

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