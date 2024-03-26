防范中国威胁 台军出动爱国者等进行防空演练

（德国之声中文网）台湾空军司令部表示，当地时间3月26日早晨5点至7点之间进行了一次防空演练，出动了台湾自产的“天弓”以及美制“爱国者”防空系统。众多陆军与海军部队也参与了演练。

台军声明称，演练进行的很顺利，其目的是验证三兵种的联合防空的作战指挥能力。声明指出，面对中国军机、军舰频繁侵入台湾周边空域和海域，台湾空军将加强训练应对潜在威胁。

台湾国防部通报称，截至3月26日清晨6点的过去24小时内，台湾周边总共发现了13架中国军机和7艘军舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



北京方面数十年来一直坚持声称台湾是其领土，并表示不放弃使用武力手段来实现其统一目标。中国军舰、军机几乎每天都在台海周边区域活动。一星期前，台湾甚至曾在24小时内侦测到36架中国军机在附近空域活动，创下今年的最高纪录。

分析人士认为，中国方面正在使用此类“灰色地带”行动来保持对台北的军事压力。

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即将卸任的台湾总统蔡英文否认北京对台湾岛拥有主权。自她2016年上任以来，两岸的高层互动就宣告停滞。在蔡英文的八年任期内，台湾的国防开支显著增加，用于向西方国家购置军火或者自行研发舰艇等装备。

就在同一天，蔡英文在台湾东海岸宜兰县的苏澳军港出席了两艘国产军舰的移交仪式，赞扬了这些具有隐身设计的多用途军舰比原定计划提前一年交付。

她在演讲中说，过去几年中，台湾自产军舰的服役步伐不断加快，正在稳步落实国防自主，“既证明台湾的造舰能力、也证明了捍卫民主自由的决心。”

这些年，台湾自制的那些军事装备 台湾首艘潜舰国造「海鲲军舰」 台湾首艘潜舰国造「海鲲军舰」2023年9月28日举行下水典礼。台湾总统蔡英文在致词时说，“我们做到了”，“历史将会永远记得这一天”。海鲲号造价逾493亿新台币，长约70米，宽约8米，高度18米，配备6具鱼雷发射管、MK48重型鱼雷、UGM-84鱼叉反舰飞弹。蔡英文表示，海鲲号将于2025年投入使用，届时台湾将会有三艘具备完整作战能力的潜舰。但一些防务分析人士认为，海鲲号入列服役可能需要更长时间。台湾目前有两艘剑龙级潜舰，是上世纪80年代向荷兰购入。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车，CM-34为30公厘机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。台媒报道称，CM-34最高速每小時100公里，車身防護可抗12.7公厘機槍射擊，武器系統有效射程3000公尺。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。



（法新社）

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