防疫负担太重 中国多地“常态”核酸检测不再免费

（德国之声中文网）中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"已近半年，不仅民众疲惫不堪，也无谓耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。

10月31日，贵州省贵阳市发布公告称，除一些特定高风险人员可进行免费核酸检测外，一般居民按照"愿检尽检"原则，根据本人工作、生活需求，需要自费进行核酸检测。

所谓核酸检测"常态化"，一方面是出入大部分公共场所须持有近日的核酸检测阴性证明，另一方面通过建设大量相应设施保障居民能快速检测。今年春季中国国内疫情重现后，这一模式在全国开始推行。今年5月，国家卫健委主任马晓伟在《求是》杂志发表署名文章提出，省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸"采样圈"，每周定期检测。

核酸检测已成为大多数中国城市居民生活中必不可少的内容。出入公共场所、搭乘公共交通工具需持48小时、72小时、7天不等的核酸检测阴性证明，否则寸步难行。

这些核酸检测对居民免费，费用由政府负担。今年5月下旬，国家医保局宣布，大规模人群核酸检测不得纳入医保支付，明确拒绝为各地的"常态"核酸检测买单。这一重负就落到地方政府头上。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



月花费上百亿

《第一财经》援引东吴证券研报测算的方法称，如果所有二线以上城市实施72小时常态化核酸检测，涉及人口数5.05亿人，平均检测单价3.5元，每月要花费176.75亿元。"县财政没钱了，一天（核酸检测）的费用在三四十万。"一位甘肃某县卫生系统人士对该报说。

贵阳并非第一个将常态化检测免费改为自费的城市。自9月以来，四川、甘肃和广东的部分地区已宣布对常态化核酸检测收费。价格为单检16元/人，混检3.5元-5元/人。

由于前往一些公共场所和搭乘公共交通时需要一定天数的核酸阴性证明和健康码绿码，居民将不得不自费作核酸检测。

"常态化"检测也带动了"核酸产业"的兴旺发展。今年5月，在该政策推出后，香港的太平基业证券有限公司就估计，这一计划为核酸检测试剂生产商和供应商创造了一个年价值超过150亿美元的巨大市场。

日前《第一财经》分析了中国核酸检测企业三季度财报，统计了A股中8家核酸检测企业业绩情况，显示多数企业盈利继续两位数甚至三位数增长。但伴随着收入增加，不少企业的应收账款继续仍居高不下，应收账款甚至超过同期净利润。就是说，核酸检测企业的盈利尽管仍在大幅增长，但客户的付款缺口也在扩大。

（综合报道）

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