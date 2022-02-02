防疫管控再放松 中国告别“行程卡”

（德国之声中文网）据中国媒体报道，12月13日0时起， "通信行程卡"服务将正式下线。与之相关的短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、APP等查询渠道也将同步下线。

"行程卡"全称是"通信大数据行程卡"， 通过用户手机所处的基站位置获取数据，于2020年2月上线。通过该系统，可以精准查询个人国内和国际过去14天内的行程（今年7月8日调整为7天），一旦发现用户曾经在风险地区逗留过，行程卡就会改变颜色，用户的行动自由就会受到相应限制。

"行程卡"伴随很多中国人已经有近3年，是出入公共场所及跨省旅行的通行证。它也是中国"清零"防疫策略的一个核心组成部分，但也仅是此类追踪应用程序之一，各省市当局又推出当地的 "健康码"，持有绿码的居民才能进入工作地点、商业设施等公共场所。

这种应用，实际是强制收集用户的个人数据，包括敏感数据，并以此为依据在各个层面限制用户的行动。因此"行程卡"的终结让不少网民松了一口气。

在微博上，有用户写道："三年了，各省健康码、行程卡，你去了哪里，做了什么，活在被多人监控监视下，隐私是什么？……真觉得比患病还可怕！！"

有人说"这种大数据大杀器的应用，希望未来不会再有"；"它本身用处就不大，但它消失，比它存在的意义大"。还有人接着期待"下一个该健康码了吧"？

担忧数据

随着12月初"新十条"防疫方针的推出，非高风险区不得再限制人员流动，各地机场、高铁、地铁、高速公路也纷纷取消查验核酸等限制性条件。由此，行程卡似乎失去了存在的意义。

官媒《新京报》12日发表评论称，适时取消"行程卡"，是"贯彻落实中央进一步优化疫情防控措施的必要之举"。但也同时指出，必须做好数据"善后"处理。运行近3年来，这一系统有十几亿的用户，一亿多的日活跃用户，这些海量的个人数据，特别是涉及用户个人隐私的数据若后续处置不当，将成为巨大风险隐患。

另据财新网报道，"通信行程卡"服务下线后，相关用户数据都会被彻底删除，以杜绝数据安全风险。

发热门诊大排长龙

但与此同时，面对疫情上升，更多的中国人心情复杂。据官方周一发布的数据，过去一天全国新增感染病例8500例。但由于核酸检测数量大幅减少，确诊数字越来越难以反映实际的感染规模。在北京、武汉等城市，有迹象显示新冠病毒正在大范围社区传播。

一些发热门诊部外，有症状的患者大排长龙，希望通过检测确认自己是否感染了新冠。路透社记者周一在北京朝阳区一处发热门诊外看到约有80人在严寒中排队候诊，身边救护车疾驶而过。另有记者在武汉也看到了类似的场景。

北京一家医院呼吸道专科的一位医生周日对官媒《环球时报》证实，急诊部和发热门诊的候诊病人数量在增加。

处于对感染的担心，很多民众选择呆在家中，避免到人多的场合，包括外出消费、就餐。路透社报道称，这就是为什么很少有分析家预计中国这个世界第二大经济体的支出会迅速、全面地回升。

（路透社、法新社）

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