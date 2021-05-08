防疫「最高点」 中国设珠峰隔离线

(德国之声中文网) 中国官媒周日 (5月9日)报道，中国将在珠穆朗玛峰顶峰设立隔离线作为预防措施，防止受新冠病毒感染的尼泊尔登山者和从西藏一侧登顶的登山者有任何接触。

不过，目前还不清楚中国政府要如何在珠峰顶上执行这项任务，路透社报导，珠峰顶端面积小、是个危险又荒凉的区域，几乎没有足够的空间供超过6位登山者和向导同时站在上面。

尼泊尔一侧的珠峰大本营自4月下旬以来一直传出新冠病毒确诊案例，但由于尼泊尔政府缺乏旅游收入，并未取消季风降雨前4月到6月初的春季登山季。

新华社援引西藏体育局局长尼玛次仁的话报道，2021年中国国内从北坡攀登的共有两支队伍，一支为攀登珠峰的21人队伍，另一支是到珠峰北坳徒步的17人队伍。目前珠峰北坡无新冠确诊病例。

根据报道，一小队西藏登山向导将登上珠穆朗玛峰，在攀登珠峰的21人队伍抵达前设置隔离线，但报道中没有描述隔离线的样子，也没有提及是否由藏族向导执行隔离任务，比如，让他们留在因缺氧导致许多登山客丧生的「死亡区」。

自去年爆发新的冠状病毒以来，出于感染方面的考虑，中国不允许任何外国登山者从西藏一侧登顶。西藏珠峰景区的游客也被禁止到西藏一侧的大本营。

根据中国官方9日的报告，5月8日新增12个新冠病例皆为境外输入，比前一天的7个有所增加。尼泊尔在7日则报告了9,023个新病例，是该国最大的单日增长。

(综合报道)

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