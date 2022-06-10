防疫措施大比拼：停课有效 口罩无用？

（德国之声中文网）基尔世界经济研究所周一（6月13日）发布的一项调研显示，推广防疫信息的行动使再传染率降低了0.34，而关闭学校的措施则使传染率下降了0.24。本项调研中并没有涉及接种疫苗或专业护理等医疗手段。

新冠检测、追踪接触者以及国际旅行限制也同样显示了良好的防疫效果。调研报道中称，证据显示，取消聚集性公共活动、居家办公以及私人聚会的人数限制等措施也起到了降低传染率的作用。与之相反，区域性的旅行限制以及佩戴口罩等规定却无法被证实有效。

调研报告作者桑德坎普（ Alexander Sandkamp）表示："普及防疫知识的行动之所以能取得如此明显的效果，是因为通过普及防疫知识也为其他的防疫措施铺平了道路。"他表示，通过普及防疫知识，大幅度提高了人们执行防疫措施的自觉性。

本项调研对182个国家在2020年实施的14项所谓非药学性防疫措施同传染率的数据变化进行了比对研究。调研报告称，相关数据基于所有国家相关防疫措施的平均有效性，因此原则上也可在未来疫情中作为参考。

不过，调研报告作者桑德坎普也表示，不能因为某一个防疫措施非常有效，就认为该措施是值得推荐到，"例如关闭学校也会带来一系列其他的负面影响。"他还表示，引入防疫措施的先后顺序，也不能完全依据该措施的有效性，而是要对相关防疫措施的经济和社会效果进行全面评估。桑德坎普说："那些行之有效，而负面影响又较小的防疫措施，应该被率先启动，比如推广防疫信息和知识和加强检测等等。"

调研报告称，尽管各国防疫情况不同，但调研结果还是充分证明了单一防疫措施的有效性。而且也为政府制定防疫措施提供了科学依据。

（基督教福音通讯社、德新社）

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