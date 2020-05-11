防疫措施即将放宽 柏林夜店期待重启派对

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提起柏林，你的第一印象是什么？勃兰登堡门，柏林墙，还是刺激的夜生活？德国政府计划放松防疫规定，这对于作为柏林城市特色之一的夜店俱乐部来说是个好消息。
深夜派对狂欢、拥挤的电影院、公共场所不戴口罩——北美和欧洲的许多地方似乎正在回归新冠疫情前的生活，逐步放松防疫措施。不过在德国等地，新冠感染数字持续飙升，世卫也警告各国不能放松警惕。
深陷“派对门”的英国首相约翰逊再次被英国媒体爆料，在菲利普亲王葬礼前夕，唐宁街10号工作人员举行了两场派对。此前约翰逊刚为在2020年5月疫情期间参加派对道歉。
随着北京冬奥会开幕的时间越来越近，德国奥运代表团所承受的压力也与日俱增。《法兰克福汇报》发表评论称，德国队一方面要在独裁政权面前捍卫民主价值，另一方面还要应付疫情的挑战。他们在这种两难境地之下显得孤立无援。
因为出现确诊案例，港区人大代表洪为民的生日宴会上的逾百宾客全须送检隔离，其中包括数十名高官和议员。鉴于最新的防疫措施，有声音批评港府"只许高官赴宴，不许百姓堂食"。
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