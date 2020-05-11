 防疫措施即将放宽 柏林夜店期待重启派对 | 文化经纬 | DW | 23.02.2022

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防疫措施即将放宽 柏林夜店期待重启派对

提起柏林，你的第一印象是什么？勃兰登堡门，柏林墙，还是刺激的夜生活？德国政府计划放松防疫规定，这对于作为柏林城市特色之一的夜店俱乐部来说是个好消息。

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ARCHIV - 27.08.2016, Berlin: Menschen tanzen in einem Club. Berliner Clubs sehen wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihre Existenz bedroht. (zu Coronavirus - Verband befürchtet Aus für Berliner Clubs) Foto: Sophia Kembowski/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

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