防疫措施出台内幕被曝光 德国政府面临压力

（德国之声中文网）经过一场旷日持久的法律纠纷，德国负责疫情防控的最高联邦机构-罗伯特科赫研究所败给了右翼新闻平台“多极”（Multipolar)，最终不得不公布疫情期间的内部会议记录。这家新闻平台现在发布了这些文件。德国电视二台报道称，长达一千多页的内部文件中，不乏“政治方面的爆炸性内容”。

例如，2020年3月17日的一次会议记录显示了当时是如何将疫情风险从“中等”上调为“高危”的。一天前的另一份文件中写道：“上调了风险等级的疫情评估已经完成，只须XXX（此处人名被涂黑）发出信号，即可公开发布。”

新闻平台“多极”认为，人名被涂黑这一事实说明，对疫情等级的评估，是根据政界人士的命令而发布的。德国电视二台“今日新闻”栏目则认为，相关文件显示，将疫情定为“高风险”的评估是由罗伯特科赫研究所做出的，只是对于是否将这一评估报告予以公开发布需要由这位被隐去姓名的人士来定夺。

2020年10月30日罗伯特科赫研究所的一次会议，讨论了 FFP2口罩的问题。危机处理小组明确表示：“除劳动保护之外，并没有证据显示FFP2的防疫功效，这一情况可以让公众社会了解。” 但事实证明，防疫部门始终没有向公众社会通报这一立场。2020年冬季，德国实施了严厉的佩戴口罩义务，一些联邦州甚至推出必须佩戴FFP2口罩的规定。

2021年初，罗伯特科赫研究所对疫苗进行了内部讨论。危机处理小组显然对阿斯利康出品的新冠疫苗充满疑虑。1月8日的会议记录称：“对这款疫苗的使用尚须进行讨论。”“这款疫苗并不完美，因此不能像其他疫苗那样被理所当然地投入使用。”会议记录上标注到，老年人使用阿斯利康疫苗的数据很少，因此有必要对这款疫苗的使用做出必要的年龄限制。不到两个月之后，也就是2021年3月初，疫苗接种常设委员会就发布建议称，根据最新的临床数据，阿斯利康疫苗适用于不同年龄的人群。

迄今为止，罗伯特科赫研究所尚未就这些被发布的会议记录发表评论。依据新闻平台“多极”的诉讼请求，此次被公布的罗伯特科赫研究所会议记录时间跨度为2020年1月至2021年四月。罗伯特科赫研究所总共公布了长达一千页的会议记录，但很多段落已被涂黑。

“多极”已经表示，今年五月将再次向柏林行政法庭提起诉讼，要求罗伯特科赫研究所提供未经涂黑处理的全部文件。“多极”的发行人之一是作家 Paul Schreyer，此人曾出版多部宣扬阴谋论的书籍。

（Ntv，ZDF)

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