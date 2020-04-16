防疫意见相左 巴西总统辞退卫生部长

(德国之声中文网) 巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)周四(4月16日)与卫生部长曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）就如何对抗疫情发生争执。随后博索纳罗解雇了他的卫生部长，并再次呼吁各州结束居家隔离，并表示这是在伤害经济。

博索纳罗在电视讲话中表示，曼德塔没有充分认识到保护就业的必要性。他再次呼吁要恢复巴西这个拉丁美洲最大的经济体的商业活动。

他说:「我们需要恢复正常，不是越快越好，但我们需要开始有一些弹性。」他强调，对穷人提供紧急援助的时间太长将让政府无法承受。

就在世界数国逐步解封时，巴西政界高层也开始争论生活应该在何时以及如何恢复正常。

巴西医学专家们一致认为，巴西的疫情要达到高峰还需要几周时间，结束封锁为时过早。

曼德塔在部里的临别讲话中警告：「不要以为我们已经过了疫情高峰。卫生系统还没有准备好面对疫情升温。」

新上任的部长泰希 (Nelson Teich)在新闻发布会上被问及他领导卫生部的立场，他说不会在政策上有任何 「突然的变化」。不过，他补充说自己的立场和总统一致。

泰希在2015年创立了一家肿瘤研究公司，该公司之后被卖给联合医疗集团(United Healthcare)。相较担任过国会议员的曼德塔，泰希政治经验并不丰富。

疫情爆发以来，博索纳罗的声望逐渐下滑。每晚都有巴西人在窗边敲打锅碗抗议他应对疫情的方式。

在博尔索纳罗宣布解雇曼德塔时，人们也自发地开始敲打锅具表达不满。

新冠病毒在巴西传播的速度加快，截至4月17日，确诊病例已达30425例，每天约200人死亡，使死亡人数在17日达到1924人。根据卫生部的数据，病亡人数为拉美地区最高。

邹宗翰/张慈 (路透社)