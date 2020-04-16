 防疫意见相左 巴西总统辞退卫生部长 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2020

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时政风云

防疫意见相左 巴西总统辞退卫生部长

有巴西特朗普之称的总统博索纳罗曾把新冠疫情形容为「小感冒」，并批评各州州长所实施的封锁措施。现在他更直接要求受到民众信任的卫生部长下台，争议行径再添一樁。

Brasilien | Coronavirus | Jair Bolsonaro (picture-alliance/dpa/NurPhoto/A. Borges)

根据民调机构Datafolha的调查，76%的巴西人对卫生部处理疫情的应对措施感到满意。只有33%的受访者给了博索纳罗同样的评价。

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巴西总统博索纳罗的儿子日前把中国处理疫情的方式比作前苏联的切尔诺贝利核灾难，引发中国不满。4月5日，巴西教育部长又指责中国从疫情中获利。相关发言使两国外交关系不断恶化。 (07.04.2020)

最初有报道说，巴西总统博尔索纳罗本人感染了新冠病毒。但是现在他却说他的人民几乎不可能被传染。此言令专家们感到震惊。 (30.03.2020)

(德国之声中文网) 巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)周四(4月16日)与卫生部长曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）就如何对抗疫情发生争执。随后博索纳罗解雇了他的卫生部长，并再次呼吁各州结束居家隔离，并表示这是在伤害经济。

博索纳罗在电视讲话中表示，曼德塔没有充分认识到保护就业的必要性。他再次呼吁要恢复巴西这个拉丁美洲最大的经济体的商业活动。

他说:「我们需要恢复正常，不是越快越好，但我们需要开始有一些弹性。」他强调，对穷人提供紧急援助的时间太长将让政府无法承受。

就在世界数国逐步解封时，巴西政界高层也开始争论生活应该在何时以及如何恢复正常。

巴西医学专家们一致认为，巴西的疫情要达到高峰还需要几周时间，结束封锁为时过早。

曼德塔在部里的临别讲话中警告：「不要以为我们已经过了疫情高峰。卫生系统还没有准备好面对疫情升温。」

Brasilien | Coronavirus | Luiz Henrique Mandetta (Reuters/File/A. Machado)

过去曼德塔领导的卫生部提供了支持封锁的各项指导意见。他的每日简报也曾反驳博索纳罗对未经证实的药物的赞扬。

新上任的部长泰希 (Nelson Teich)在新闻发布会上被问及他领导卫生部的立场，他说不会在政策上有任何 「突然的变化」。不过，他补充说自己的立场和总统一致。

泰希在2015年创立了一家肿瘤研究公司，该公司之后被卖给联合医疗集团(United Healthcare)。相较担任过国会议员的曼德塔，泰希政治经验并不丰富。

疫情爆发以来，博索纳罗的声望逐渐下滑。每晚都有巴西人在窗边敲打锅碗抗议他应对疫情的方式。

在博尔索纳罗宣布解雇曼德塔时，人们也自发地开始敲打锅具表达不满。

新冠病毒在巴西传播的速度加快，截至4月17日，确诊病例已达30425例，每天约200人死亡，使死亡人数在17日达到1924人。根据卫生部的数据，病亡人数为拉美地区最高。

邹宗翰/张慈 (路透社)

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