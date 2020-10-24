 防疫心理学：你是否对熟人“放松警惕”？ | 科技环境 | DW | 01.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

防疫心理学：你是否对熟人“放松警惕”？

与面对陌生人时的警戒心态相比，在熟人或亲朋好友身边，我们的防疫意识容易下降。这样的“差别待遇”经常是造成新冠病毒扩散的原因。

Indonesien Corona-Pandemie | ÖPNV (Getty Images/AFP/A. Qodir)

（德国之声中文网）对多数人而言，以下其中一个情境听起来会比另一个安全：1. 疫情期间在路上与一个咳嗽的陌生人擦肩而过；2. 与同事一起喝咖啡。

因为与同事互相熟识，而且彼此看上去都健康无恙，所以我们会认为，与接近咳嗽的陌生人相比，和同事坐在一起甚至拿下口罩并没有太大的危险性。

但正是此类熟人间的人际交流，导致新冠肺炎的病例急剧增加。

临床心理学家、澳大利亚国立大学研究员克鲁维斯（Tegan Cruwys）表示："我们经常忽视而且没有意识到，真正的威胁其实来自我们的人际网络-家人、朋友或是亲近的社群。"

在熟识或亲近的人身旁，我们对病毒感染的风险意识会降低。不仅是因为比起陌生人我们更乐于与他们共度时光，也因为我们想当然地认为，朋友带来的感染威胁较小。

克鲁维斯指出，作为社交动物，当我们认同其他人并将之归类于自己的群体时，会对其产生信任感，认为他们行事时会考虑到我们的最大利益。

这意味着我们比较不会认为他们具有传染性，当对方出现症状时也能表现地较为包容。如此一来，在熟人身边时我们冒着更大的风险-近距离坐在一起、分享食物或拥抱。

但这仅仅是我们的"自以为"，并不意味着亲近者的传染风险较小。克鲁维斯指出："传染性疾病不会遵守这些群体界限。"

BG Corona Social distancing (picture-alliance/abaca/Almagro)

我们经常忽视的健康风险来自最亲近的人群

10月26日，德国通报了145000起新感染病例，创下新冠疫情爆发以来单日新增病例的最高数字。德国负责防控疫情的罗伯特科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler)判断，新一波的疫情不是爆发于工作场所、大众交通等公共场合，主要的感染途径是私人聚会。

维勒对德国之声表示："主要是私人场合，如派对、教会礼拜和婚礼。不应大量举行此类活动。"

不只是派对和婚礼，拥有共同社会身份的人也时常群聚。研究显示，在这样的亲密环境中我们对健康风险的认知会降低，更能忍受他人较冒险的行为，甚至参与其中。

英国基尔大学社会心理学家霍特-卡扎伊（Daniella Hult-Khazaie）表示，当我们将他人归类为自己所属的社交群体时，"我们会希望与之在身体和心理上更为亲近"。

Coronavirus | Hongkong Restaurant Social distancing (REUTERS)

社会心理学家表示，我们更愿意与陌生人保持距离

"我们会有相互尊重和信任的意识，认为这些人是安全的，这就是为何我们在危险情况下会降低警惕的原因。"这与我们在面对超市、大众交通等场合的陌生人群时的戒备心理相反。

克鲁维斯认为，在处于陌生人群中时，人们会倾向"高估"健康风险。"我们随时准备好将陌生人视为威胁和风险。"

他进一步指出，如今的防疫信息都侧重于鼓励民众避免在公共场合接触人群，但其实民众更想知道的是"如何安全地庆祝儿子的生日又不冒任何风险？"诸如此类的问题。

疏远亲朋好友才是正解？

新冠疫情使人们意识到，人与人的接触有多么容易助长病毒传播。缩减社交接触似乎是减少感染的合理手段。但美利坚大学病毒学家、公共卫生教授霍金斯（Melissa Hawkins）认为，限制所有社交接触可能造成其他严重健康问题-孤独和社会孤立。

霍金斯对德国之声表示："我们需要考虑的不只有感染风险，还有心理健康以及如何防止相关疾病。"

Deutschland Merkel PK (Getty Images/S. Gallup)

德国提醒公众"请保持距离"的标志

疫情导致精神健康受到负面影响的情况显而易见。根据今年四月份一份针对英国成年人的问卷调查，四分之一受访者表示在"前两周内"感到寂寞，而新冠封锁措施前只有十分之一的人觉得孤独。另一份问卷则对美国成年人进行调查，其中有13.6%表示出现严重心理困扰的症状，较2018的3.9%有所增加。

其他的研究显示，社交关系较差者早逝的风险比吸烟、饮酒或肥胖者更高。

霍金斯表示，除了想方设法保护人们免受病毒感染外，也必须寻找保护精神健康状况的方法。

平衡健康风险

霍金斯表示，在思考如何平衡感染风险以及社交和情感需求时，我们应该使用"减少伤害"的概念。这个概念不要求人们待在家并断绝社交接触，而是接受"风险无法被完全排除"的前提，鼓励人们做出低风险的选择。

在疫情期间，可以采取 "隔离队友"和"风险泡泡"的模式，意思是一小群人同意缩小社交圈，只将信任的少数人纳入彼此的接触范围。英国和新西兰已建议人们采用这两种模式。

一份近期发表在《自然》杂志上的研究比较了几种社会距离模型，发现"封闭群体"的概念是最能有效限制病毒传播的方法。

科技在此时便可发挥作用。克鲁维斯表示："保持联系有益于身心健康。不一定非得要面对面交流，也无须放弃保持距离等预防措施。"

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

距离“德国制造”新冠疫苗还有多远？

欧洲迎来第二波新冠疫情之际，全世界的许多家公司仍然在全速研究疫苗。德国有两家公司备受关注。一场“最快疫苗”和“最好疫苗”的竞赛已经展开。  

德、奥、瑞病毒学家拒绝群体免疫战略

本月初，以哈佛、牛津和斯坦福大学的三位流行病学家为首的一批专家在美国马萨诸塞州大巴灵顿撰写并签署一份宣言，提出了在保护高风险群体的基础上放任新冠病毒蔓延，以达到社区群体免疫的战略。10月19日，德国、奥地利和瑞士病毒学协会发表声明，对该提议表示坚决反对。  

相关音频视频

德羅斯滕：最擔憂印度 歐洲不可掉以輕心  

相关内容

Nordkorea Gedenken an den 75. Jahrestag der Arbeiterpartei

朝鲜忧中国沙尘夹带新冠 要求人民别出门 24.10.2020

由于担忧经中国吹往朝鲜境内的黄沙可能含有新冠病毒，朝鲜政府警告民众待在室内以免染疫。

Deutschland | Coronavirus | Symbolbild Impfung

德、奥、瑞病毒学家拒绝群体免疫战略 20.10.2020

本月初，以哈佛、牛津和斯坦福大学的三位流行病学家为首的一批专家在美国马萨诸塞州大巴灵顿撰写并签署一份宣言，提出了在保护高风险群体的基础上放任新冠病毒蔓延，以达到社区群体免疫的战略。10月19日，德国、奥地利和瑞士病毒学协会发表声明，对该提议表示坚决反对。

#berlingegencorona Kampagne Senat Berlin Maskenverweigerer

评论：防疫广告粗鲁？柏林就是这样！ 16.10.2020

在柏林的防疫广告牌中，一位老太太对不戴口罩的人竖起中指，引发了广泛的争议。德国之声评论员James Jackson认为，德国人的幽默有时实在让人不敢恭维。

广告

经济纵横

Griechenland |  Insel Lefkada (Ioannis Papadimitriou/DW)

疫情防治进入冬季 全球旅游业面临崩溃

世界旅游业理事会周五发布预测说，今年全球旅行和旅游业将减少1.74亿个工作岗位，损失4.7万亿美元。持续下去，该行业面临全面崩溃。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  