防疫心理学：你是否对熟人“放松警惕”？

（德国之声中文网）对多数人而言，以下其中一个情境听起来会比另一个安全：1. 疫情期间在路上与一个咳嗽的陌生人擦肩而过；2. 与同事一起喝咖啡。

因为与同事互相熟识，而且彼此看上去都健康无恙，所以我们会认为，与接近咳嗽的陌生人相比，和同事坐在一起甚至拿下口罩并没有太大的危险性。

但正是此类熟人间的人际交流，导致新冠肺炎的病例急剧增加。

临床心理学家、澳大利亚国立大学研究员克鲁维斯（Tegan Cruwys）表示："我们经常忽视而且没有意识到，真正的威胁其实来自我们的人际网络-家人、朋友或是亲近的社群。"

在熟识或亲近的人身旁，我们对病毒感染的风险意识会降低。不仅是因为比起陌生人我们更乐于与他们共度时光，也因为我们想当然地认为，朋友带来的感染威胁较小。

克鲁维斯指出，作为社交动物，当我们认同其他人并将之归类于自己的群体时，会对其产生信任感，认为他们行事时会考虑到我们的最大利益。

这意味着我们比较不会认为他们具有传染性，当对方出现症状时也能表现地较为包容。如此一来，在熟人身边时我们冒着更大的风险-近距离坐在一起、分享食物或拥抱。

但这仅仅是我们的"自以为"，并不意味着亲近者的传染风险较小。克鲁维斯指出："传染性疾病不会遵守这些群体界限。"

我们经常忽视的健康风险来自最亲近的人群

10月26日，德国通报了145000起新感染病例，创下新冠疫情爆发以来单日新增病例的最高数字。德国负责防控疫情的罗伯特科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler)判断，新一波的疫情不是爆发于工作场所、大众交通等公共场合，主要的感染途径是私人聚会。

维勒对德国之声表示："主要是私人场合，如派对、教会礼拜和婚礼。不应大量举行此类活动。"

不只是派对和婚礼，拥有共同社会身份的人也时常群聚。研究显示，在这样的亲密环境中我们对健康风险的认知会降低，更能忍受他人较冒险的行为，甚至参与其中。

英国基尔大学社会心理学家霍特-卡扎伊（Daniella Hult-Khazaie）表示，当我们将他人归类为自己所属的社交群体时，"我们会希望与之在身体和心理上更为亲近"。

"我们会有相互尊重和信任的意识，认为这些人是安全的，这就是为何我们在危险情况下会降低警惕的原因。"这与我们在面对超市、大众交通等场合的陌生人群时的戒备心理相反。

克鲁维斯认为，在处于陌生人群中时，人们会倾向"高估"健康风险。"我们随时准备好将陌生人视为威胁和风险。"

他进一步指出，如今的防疫信息都侧重于鼓励民众避免在公共场合接触人群，但其实民众更想知道的是"如何安全地庆祝儿子的生日又不冒任何风险？"诸如此类的问题。

疏远亲朋好友才是正解？

新冠疫情使人们意识到，人与人的接触有多么容易助长病毒传播。缩减社交接触似乎是减少感染的合理手段。但美利坚大学病毒学家、公共卫生教授霍金斯（Melissa Hawkins）认为，限制所有社交接触可能造成其他严重健康问题-孤独和社会孤立。

霍金斯对德国之声表示："我们需要考虑的不只有感染风险，还有心理健康以及如何防止相关疾病。"

疫情导致精神健康受到负面影响的情况显而易见。根据今年四月份一份针对英国成年人的问卷调查，四分之一受访者表示在"前两周内"感到寂寞，而新冠封锁措施前只有十分之一的人觉得孤独。另一份问卷则对美国成年人进行调查，其中有13.6%表示出现严重心理困扰的症状，较2018的3.9%有所增加。

其他的研究显示，社交关系较差者早逝的风险比吸烟、饮酒或肥胖者更高。

霍金斯表示，除了想方设法保护人们免受病毒感染外，也必须寻找保护精神健康状况的方法。

平衡健康风险

霍金斯表示，在思考如何平衡感染风险以及社交和情感需求时，我们应该使用"减少伤害"的概念。这个概念不要求人们待在家并断绝社交接触，而是接受"风险无法被完全排除"的前提，鼓励人们做出低风险的选择。

在疫情期间，可以采取 "隔离队友"和"风险泡泡"的模式，意思是一小群人同意缩小社交圈，只将信任的少数人纳入彼此的接触范围。英国和新西兰已建议人们采用这两种模式。

一份近期发表在《自然》杂志上的研究比较了几种社会距离模型，发现"封闭群体"的概念是最能有效限制病毒传播的方法。

科技在此时便可发挥作用。克鲁维斯表示："保持联系有益于身心健康。不一定非得要面对面交流，也无须放弃保持距离等预防措施。"

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