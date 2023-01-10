防疫大转弯是受「白纸运动」影响或被动破防别无选择？

（德国之声中文网）在实施严格疫情防控三年后，中国政府于1月8日将新冠病毒感染正式调整为「乙类乙管」，不再对感染者实行隔离措施、不再进行社区全员核酸筛查，取消入境人员核酸检测。新华社于同日刊登了题为「中国战『疫』进入新阶段——我国因时因势优化疫情防控措施纪实」万字长文，称疫情防控进入新阶段是「因时因势科学决策」。

防疫是「硬战」

该文章称，随着病毒的演变，传播速度快的特点越来越突出，病毒致病力减弱的特点也越来越明显，防疫犹如一场「硬战」：一面是奥密克戎隐匿传播、免疫逃逸能力不断增强，快速识别、追踪、诊断和隔离的难度增加；一面是新冠疫情三年的持续影响，疲惫、焦虑、紧张等复杂情绪开始蔓延，防疫成本日益加大。

文中提到，两场改变政策方向的关键会议分别是11月10日的中共中央政治局常务委员会会议和12月6日的中共中央政治局会议。在常务委员会会议的隔天，国务院联防联控机制随即提出「优化防疫二十条」，当时的报告指出：「考虑到病毒致病性下降、我国疫苗接种率较高、高效统筹疫情防控和经济社会发展等，有必要继续推进防疫政策措施的优化调整。」而在政治局会议的次日，国务院联防联控机制发布了「新十条」，进一步放宽疫情限制。

联合早报：官媒承认放开受「白纸运动」影响

值得注意的是，新华社的文章也提及了引发各地民众响应的「白纸运动」：「2022年11月下旬，一些群众反映部分地区『静默』管理、『层层加码』等防控问题，引起高度关注。」文章也写道：「14亿多人口的中国，不同人会有不同诉求，对同一件事也会有不同看法，广泛凝聚共识、科学决策，成为防控策略调整的关键。」

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

对此，新加坡媒体《联合早报》引述学者指出，新华社的文章等于间接承认「白纸运动」倒逼中国政府改变抗疫思路，并反映了「过去长时间清零仅是『缓兵之计』，官方之前并没有过渡到后清零时代的清晰规划」。

新加坡南洋理工大学学者覃梦奇向《联合早报》表示，官媒发布的长文间接承认乌鲁木齐大火加速促使清零政策走入历史，让执政党转向民众提出的防疫松绑诉求。新加坡国立大学李光耀公共政策学院学者陆曦则认为，中国早在前年就传出防疫层层加码的乱象，近期又突然大幅放开，有可能让民众感到公共政策不可预测，进而失去人民对政府的信任。

美媒「华尔街日报」先前也报导，中国防疫政策大转弯松绑，是因为中国领导人习近平在20大后收到许多令他震惊的讯号，包括出口数字下降及「白纸运动」，让他得知「动态清零」已是社会经济动荡的根源。

中国国家主席习近平12月1日与来访的欧洲理事会主席米歇尔会晤后，据一名欧盟高层官员透露，米歇尔在会晤中问及有关防疫限制和近期的抗议活动。习近平对抗议活动作出解释称，人们在经历三年的新冠疫情后感到沮丧，抗议主要人群是大学生或年轻人。

政治、经济、社会多重原因

新加坡国立大学李光耀公共政策学院学者陆曦则认为，中国早在前年就传出防疫层层加码的乱象，近期又突然大幅放开，有可能让民众感到公共政策不可预测，进而失去人民对政府的信任。

政治评论员、独立学者邓聿文向德国之声表示，白纸运动对于中国改变清零是有一定影响的。他指出：「中国会改变抗疫的思路其实有两个因素：除了去年11月底的抗议之外，还有另一个因素就是经济。去年11月经济再度下滑，当时又正好爆发了『白纸运动』，所以这应该是两个因素叠加在一起的结果。」

严格的防疫政策也影响到中国的进出口业和制造业

《华尔街日报》在“习近平放弃动态清零的来龙去脉”一文中指出政治、经济、社会多个层面的压力对防疫政策改变的影响。从经济层面看，“实施封控让中国付出了高昂代价，国内出口和零售销售大大减少，地方财政捉襟见肘，部分民众被逼到几乎崩溃的地步”，从社会和政治层面看，郑州富士康员工抗议并与警察发生冲突，“这些抗议活动一定程度上是为了反对严格的防疫措施。富士康创始人郭台铭(Terry Gou)警告称，动态清零管控措施对中国在全球供应链中的地位构成威胁"；“去年11月26日和27日，中国一些经济发达的大城市爆发了抗议活动。一些抗议者直言不讳地批评习近平和中共，上述官员和顾问说，这种罕见的民愤表达，引起了习近平和他核心圈子成员的警惕。”

其他看法：解封是因为别无选择

不过，关于中国政府为何突然开放也有另一种看法。长期关注中国防疫，曾呼吁中国改变「清零」策略的德国传染病学家、微生物学家凯库勒（Alexander Kekulé）接受德国之声访问时表示：中国政府决定放开的真正原因在于奥密克戎已经在中国蔓延开了。他指出：「所谓的政策改变不是中国政府主动的，而是对认识到疫情已经失控的回应，他们已经别无选择」。凯库勒补充：「北京会毫不犹豫地阻止任何形式的示威，并控制网路上的言论，所以我认为这不是真正的原因。」

世界卫生组织的公共卫生紧急计划执行主任瑞安（Mike Ryan）也曾在去年12月中旬表示，早在中国解除严格的防疫措施之前，新冠病毒就已在该国「密集传播」，因此他认为「中国病例爆炸性增长并不是因为取消了新冠限制」。不过，他对于中国政府转变政策持肯定态度：「我相信中国当局已经从战略上决定，对他们来说，这（清零政策）不再是最好的选择。」

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



（综合报道）

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