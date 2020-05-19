防疫为由断三十载烛光 港澳同被禁悼六四

（德国之声中文网）继六四图片展突然被禁止之后，澳门六四烛光晚会再被警方以防疫为由不准举办。这是澳门六四晚会持续30年来的首次，也意味着今年香港和澳门均没有合法举办的六四集会。

据澳门《力报》及《星岛日报》报导，澳门治安警察局公共关系处处长李德辉周三（20日）在记者会上表示，根据卫生局指引，新冠疫情仍在全球持续，为防止疫情在社区传播，政府建议人群聚集活动应暂停进行，故此警方按法律规定对集会作出不允许批示。

被问及为何不提早与团体做好卫生防护措施确保有效秩序，警方表示没有补充。

主办方称会上诉

值得注意的是，澳门自4月9日起已连续40多天没有新增确诊病例，澳门政府也从未颁布像香港的防疫「限聚令」，当地体育局某些海上活动也继续进行。

主办方澳门民主发展联委会认为，警方的决定有政治动机，会向法院提出上诉，但不感乐观。

港警禁531「毋忘六四」游行

而在香港，政府日前宣布延长「限聚令」至6月4日，禁止公共场所多於8人聚集。支联会原定5月31日下午举行的「毋忘六四」大游行，由湾仔修顿球场行至西环大陆驻港中联办，已遭警方发出反对通知书，理由是有关活动会增加感染病毒的风险，「对所有市民大众的生命与健康构成重大威胁」。

至于一年一度的六四烛光晚会，主办方、支联会主席李卓人预料警方同样会以「限聚令」为由禁止，但重申不论能否申请维园作六四晚会场地，支联会也一定有成员在维园点蜡烛，「要让全世界都看到维园有烛光」。

他同时呼吁民众「遍地开花」，在全港各区自发点蜡烛悼念，但建议保持社交距离，不多於8人聚集。