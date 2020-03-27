防疫为名打压为实？ 港警被指滥用「限聚令」

（德国之声中文网）新冠肺炎疫情在香港持续升温，确诊个案至4月1日累计714宗、4人病亡。但抗疫之时「反送中」馀波未了，昨日（3月31日）是「831事件」7个月，有网民发起到港铁太子站外献花，这是港府防疫新例「限聚令」生效後首次反送中活动。港警在现场多次引用新例截查市民，有议员质疑当局以防疫措施作政治检控。

去年8月31日反送中运动期间，防暴警冲入港铁太子站搜捕示威者期间被指无差别殴打市民，被视为标志性的警暴事件，此後每月最後一天都有市民携同白花到太子站悼念。

港府上周根据第599章《预防及控制疾病条例》公共卫生紧急事态规例，禁止多於4人在公众地方聚集的措拖，坊间俗称「限聚令」，3月29日零时起暂生效14天，违例者可被票控罚款2千港元，一旦交予法庭审理最高可判罚款2万港元及监禁6个月。

返送中运动持续9个月





互不认识仍被指违例

综合当地传媒报导，港警昨日下午已出动水炮车戒备，傍晚时份陆续有市民到港铁太子站B1出口「流水式」献花，逗留者只有数十人，气氛平静。晚上约8时，防暴警拉起封锁线围封献花区，多次以扬声器表示在场人士涉违「限聚令」，要求他们散去，期间在太子道西及砵兰街交界截查逾20人。现场人士指有警员引例截查，与不相识人士一并被警方抄下身分证号码丶姓名及住址等个人资料，扬言之後会票控他们。

身处现场的民主党社区主任陈堡明在社交媒体事後发文称，他与另外4名陌生人突然被警员搜身和拍摄，警方要求他们合共5人一字排开，指控他们多於4人聚集违反法例，要票控他们，如再被截查将会拘捕带署。陈堡明批评警方做法是「砌生猪肉」（意即砌词诬告）：「恰巧跟不认识的人站在一起都拉？明屈（诬告），不用立23条啦？有什麽比这样拉人更疯狂？」

他接受《苹果日报》访问时表示，他当时单独行动，与其他被截查人士互不认识，质疑警方以防疫措施作政治检控，「如你要为卫生问题而你要检控，可能是合理，但你将一个因为疫情产生的条例，用来做政治检控时，是绝对不合理，亦不可原谅。当身边所有人不认识时，何来聚集呢？」。他称若日後收到传票暂不打算认罪，会徵询法律意见。警方暂未有回应事件。



返送中五大诉求之一是独立调查警暴

林郑：或不予警告直接罚款

「限聚令」主要由警方负责执法，特首林郑月娥表示已加派人员在街头巡查，未来不排除在无警告下直接向违规者发2千港元告票。

禁令有12项豁免，包括在工作场所丶婚礼丶丧礼和乘坐公共交通工具等。港府27日公布新例时，媒体关注禁令会否等同禁止举办公民活动，保安局局长李家超27日回应称规管群众聚集与游行示威是两回事，「公众活动游行示威是和平合法进行，今次管制群众聚集的目标，完全是因为公共卫生风险」，强调14天的临时措施是希望市民可以保持社交距离，「两件事不应该混为一谈」。林郑月娥则指，措施每次不超过14日，若有需要会发出多过一次指示。

大批海外港人回来后恐引发疫情第二波爆发

查「黄店」被指选择性执法

除了禁止4人以上聚集，新例还管制饮食业的防疫措施，包括餐厅只能提供一半座位丶餐桌之间距离至少1.5米丶每桌不能多於4人等。

措施生效後，多家高调支持反送中的「黄店」餐厅称被警方刻意留难。位於中环的四季常餐遭12名警员进店巡查，扰攘45分钟後警方指座位距离只有1.1米，最终只作口头警告，并无票控餐厅，有食客质疑警方选择性执法。龙门冰室被警员指在店外排队等外卖的人数多於4人，驱散人群。《立场新闻》引述光荣冰室老板Gary指，其分店跟足政府政策，但警察15分钟巡查两次，指收到市民投诉，并登记餐厅员工身分证，令员工受惊。

中联办旗下《文汇报》则指，「黄丝」在全城抗疫的重要关头仍大搞阴谋论，将政府对所有食肆一视同仁的用餐距离限制，视为是「选择性」对「黄店」执法，形容香港「已沦为『谁黄谁恶谁自以为正确』的可悲城市」。

香港医护界2月发起罢工促港府封关防疫

医护界：忧疫情成操控滥权藉口

香港公共医疗医生协会会长马仲仪昨在《立场新闻》撰文指，全球多国为防疫颁布严厉措施限制人民活动，在民主自由国家，无论政府施政和立法丶执法人员执行权力和法庭作出裁决都受人民监察，亦有制度制衡，但香港过去9个月「反送中」，市民集会自由的权利被剥夺，警方滥捕成风。

她认为在此背景下，「限聚令」让警方以禁止聚集之名肆意搜查和拘捕，「警方如何以禁止聚集之名肆意搜查和拘捕，大家可拭目以待。极权政府一向善於捕捉社会动荡之时，把一切剥削人民自由的行径合理化，大家岂能安心疫情过後一切事情便会回复过来？」

马仲仪在2月初疫情爆发早期曾发起医护罢工丶要求港府封关，她在文中表示「我惧怕这次疫情和医护团队会成为操控滥权的藉口，被用作摧毁香港仅有的民主自由的一根稻草」，呼吁市民自律和努力防疫，「不能让极权政府以维持社会秩序为名，随意加强对个人和社会的掌控」。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）