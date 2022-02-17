防止被中国“卡脖子” 美国开始重视稀有金属

（德国之声中文网）拜登宣布，其政府将向MP材料公司提供3500万美元资金，该公司在南加州靠近内华达边境附近开采稀土。这笔资金将提高MP公司在美国国内加工原材料的能力，以服务于美国制造业。

这位美国总统说：“如果我们依赖中国的材料供应，来为今天和明天的产品提供动力，我们就无法建立一个‘美国制造’的未来。这不是反华，也不是反任何其他什么，而是支持美国。”

总部设在拉斯维加斯的MP材料公司经营着芒廷帕斯（Mountain Pass）矿及其加工设施。这是美国唯一的一个此类设施。它提取稀土并生产精矿，出口到其他国家使用。这些金属用于生产电动汽车电池所需的磁体等产品。

MP公司的首席执行官在电话中对拜登表示，其团队将致力于把这条供应链带回美国。

在周二（2月22日），拜登还重点提到了从加州索尔顿湖周围发现的地热盐水中提取锂的努力。拜登说，在未来几十年里，美国对锂的需求将增长400%至600%。

股神巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔-哈撒韦公司是几家致力于从索尔顿湖泊周围发现的地热盐水中提取锂的公司之一。这家公司在该湖周围经营地热厂已有几十年，但迄今，锂在用于发电后一直与盐水一起被抽回地下。

伯克希尔-哈撒韦的子公司、从事可再生能源的BHE Renewables公司总裁纳普（Alicia Knapp）说，在州政府和联邦政府约2000万美元的投资下，该公司正在开展项目，证明其能够提取锂，并以商业上可行的方式将其转化为电池级原料。

（美联社）

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