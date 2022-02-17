 防止被中国“卡脖子” 美国开始重视稀有金属 | 经济纵横 | DW | 23.02.2022

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经济纵横

防止被中国“卡脖子” 美国开始重视稀有金属

美国总统拜登拜登周二强调了他为抗衡中国在蓄电池市场主导地位所做的努力，加大对美国国内相关稀有金属开采和加工的支持。他表示，这“不是反华”，“而是撑美”。

生产汽车、风力涡轮机以及电子设备时都需要锂和稀有金属

生产汽车、风力涡轮机以及电子设备时都需要锂和稀有金属

（德国之声中文网）拜登宣布，其政府将向MP材料公司提供3500万美元资金，该公司在南加州靠近内华达边境附近开采稀土。这笔资金将提高MP公司在美国国内加工原材料的能力，以服务于美国制造业。

这位美国总统说：“如果我们依赖中国的材料供应，来为今天和明天的产品提供动力，我们就无法建立一个‘美国制造’的未来。这不是反华，也不是反任何其他什么，而是支持美国。”

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自近几年的中美关系紧张开始，全球供应链产生了严重的波动。而全球的产业链很多方面又跟中国有着直接的联系。稀土的产业链便是这其中的一个重要部分。近几年来，西方各国正全力试图打破中国在稀土供应链上的垄断地位。 但愿望是一方面，实际存在的条件到底又如何呢？

在美国车厂因全球芯片短缺压力被迫减产时，拜登签署行政命令，未来100天将审察半导体丶稀土等的供应链，加强与盟国合作并刺激美国的制造产能。

《金融时报》报道称，中国政府正在向业内人士咨询中国限制稀土出口有可能对美欧军工企业造成多大影响。去年被中国制裁的洛克希德·马丁公司已宣布全面停产F35战机。俄罗斯媒体猜测可能是中国限制稀土出口所导致。

欧盟划定30种关键性工业原材料，其中三分之二可在中国开采。欧盟担心一旦发生冲突，供应链得不到保证时，其工业将蒙受严重损失。

总部设在拉斯维加斯的MP材料公司经营着芒廷帕斯（Mountain Pass）矿及其加工设施。这是美国唯一的一个此类设施。它提取稀土并生产精矿，出口到其他国家使用。这些金属用于生产电动汽车电池所需的磁体等产品。

MP公司的首席执行官在电话中对拜登表示，其团队将致力于把这条供应链带回美国。

在周二（2月22日），拜登还重点提到了从加州索尔顿湖周围发现的地热盐水中提取锂的努力。拜登说，在未来几十年里，美国对锂的需求将增长400%至600%。

股神巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔-哈撒韦公司是几家致力于从索尔顿湖泊周围发现的地热盐水中提取锂的公司之一。这家公司在该湖周围经营地热厂已有几十年，但迄今，锂在用于发电后一直与盐水一起被抽回地下。

伯克希尔-哈撒韦的子公司、从事可再生能源的BHE Renewables公司总裁纳普（Alicia Knapp）说，在州政府和联邦政府约2000万美元的投资下，该公司正在开展项目，证明其能够提取锂，并以商业上可行的方式将其转化为电池级原料。

（美联社）

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稀土：中国的贸易战王牌

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