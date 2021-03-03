 防止“多数人独裁” 北京拟改革香港选举 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2021

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时政风云

防止“多数人独裁” 北京拟改革香港选举

港区全国人大代表廖长江向路透社透露，北京拟对香港选举制度进行改革，防止“多数人独裁”。他认为想要一人一票的港人“政治上不成熟”。

Weltspiegel 05.03.2021 | China Peking Nationaler Volkskongress

中国全国人民代表大会正计划对香港选举制度进行改革

（德国之声中文网）路透社周六报道称，中国全国人民代表大会正计划对香港选举制度进行改革，以确保亲北京人士继续掌权。

目前正在北京参加两会的数名香港代表表示，这样的改变是必要而且令人期盼的。

香港立法会议员、港区全国人大代表廖长江周六对路透社表示：“许多香港人在政治上不成熟。”

Hongkong Anklage gegen pro-demokratische Aktivisten wegen Verschwörung

香港民主运动中许多人谋求英国和美国的支持（资料图片）

“他们认为‘一人一票’是最好的，而且听取那些本身不实行‘一人一票’国家的建议。”廖长江所指的是美国总统及英国首相都不是由普选票遴选而出。

廖长江称，目前提出的改革计划包括扩大香港选举委员会，人数从1200人提高至1500人，同时将香港立法会席位从70席增加至90席，让香港的选举制度“更具代表性”，减少“多数人独裁”的情况。

但批评者担忧，这样的改变将意味着北京能在香港选举委员会和立法会中安插更多建制派成员，以取得左右香港行政长官选举等重要决议的人数优势，使香港选民较难以直接对行政长官人选产生影响。

中国人大常委中的唯一香港人谭耀宗也在电话中对路透社表示：“如果你不爱国就会很难入选。”

筠青/任琛（综合报道）

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