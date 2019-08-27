防暴警地铁待命 全港响应罢工罢课

(德国之声中文网) 9月1日也是香港许多学校的开学日。早上开始，多个学校开始罢课活动。香港特首林郑月娥的母校嘉诺撒圣方济各书院有6个学生身穿校裙，戴上黄色头盔、眼罩及猪嘴，手持标语冒雨在校门口跪上半小时。标语上写着「特首，你愿意聆听师妹的声音吗?」「五大诉求缺一不可」等。

此外，多所学校在罢课活动进行当中时，遇到警察盘问或警车监视。柴湾斜筲箕灣官立中学罢课学生在门口手拉手组成人链时，旁边有多部警车来回监视。新界乡议局元朗区中学、天水围伊利莎伯中学，有学生与校友在门口发传单时被十多名机动部队截查、搜身。

中学生罢课集会从早上10点半在爱丁堡广场开始，而大专生的罢课集会则是下午3点半在中大百万大道登场。 9月1日凌晨一点，香港中文大学传讯及公共关系处对外发新闻稿，指各大学学生会这天于中大百万大道举行的集会存在极高风险，已经联络中大学生会。 中大学生会在脸书上发布声明表示，已经和校方沟通，「全港罢课集会」仍然会照常举行。 中大学生会在脸书声明中表示：「本会在此重申，以罢课方式表达对政权之不满乃同学之自由及权利，理应受到尊重。 无论面对多大的风雨，莘莘学子都不会屈服于高强之下，我等将会誓死捍卫那免于恐惧之自由。 」

下午，名为「九二九三罢全港」的跨界别罢工集会，预计从周一到周二在金钟添马公园集会两天。 该集会已经获得不反对通知书，但是效期只到晚间23:59。

港铁「超」合作运动

有鉴于前一天港铁站被破坏的情况，在9月1日「港铁超合作运动」这天，防暴警察大约从早上6点开始就已经出现在各大地铁站看守。 综合港媒报导，多个车站均有警员出现。香港01整理道，美孚站与长沙湾站各有20多名防暴持盾戴盔戒备，九龙站两个出口也各自有10个防暴警察。

一名黑衣男子在乐富车站被制服在地

然而，防暴警察的出现却并未完全阻绝示威者的行动。根据香港01报导，示威者大约分成两路乘搭列车，一批人从乐富站下车，遭到警员追赶。其中一名男子被按到地面，被摘除口罩并且搜出雨伞，被戴上铐之后送上警车。

另一方面，香港电台报导，早上9点多在荔枝角站有港民用雨伞阻碍往荃湾的列车车门关闭。随后数名军装警员到月台了解情况。香港01报导，有警员进入荔景站月台拘捕3名戴口罩的疑似示威者，并以涉及油麻地站刑事毁坏为由拘捕其中1人。

中午左右，港府召开记者会。香港电台报导，保安局局长李家超指，警方根据实际情况或情报、按需要做部署，是按警队条例要求进行，而警队条例适用于香港任何地方。运输及房屋局局长陈帆没有直接回应警员是应政府还是港铁要求进入港铁车站，只说港铁人员遇到暴力或非法行为时需要警方支援。

中国网友人情冷暖?

近日在中国大陸的讨论中，开始有更多人用「废青」一词形容香港街头的示威青年，指涉他们「吃父母的、靠政府的、对社会没贡献但是又对社会对政府发泄不满」。从8月中开始，「废青」相关讨论与报导数量攀升，香港文汇报、北京日报、微博上都对这一词做出报导或是讨论。南华早报报导，#香港废青 在微博上有2亿人点阅，产生了5萬8千条评论，大部份都是负面且有抨击意味。

然而一些中国的媒体却传出相反的声音，以温柔劝导的方式告诉罢课年轻人劝告他们停止罢课，回校上学。《中国青年报》在周六(8月31日)贴出一张图，用粤语繁体字写: 「条路自己捡，学业最要紧。」并强调截至今年6月，共有1.57万名香港学生在中國大陸300多所高校和科研院所学习。文中也说，「今年361所内地高校共录取香港学生7000多人」。《中国青年报》在官方微博发文《香港同学，开学了!》，引来数百所学校的学生几乎以一模一样的格式进行回复: 「香港同学，xxx前来报到，回来吧，我们开学啦!」

中国官媒总编赴港报导

环球时报总编胡锡进现在人在香港。作为中国官媒人民日报海外版本报纸的总编，他在中国国内与国际上都颇有声量。他称他访问香港是为了视察当地情况，以及支持旗下记者。他还在推特上张贴了他亲自进行连线播报的影片。





《南华早报》8月30日报导，胡锡进仍然对于和平解决香港纷乱抱持希望，他也认为中国事实上希望香港维持他的独特性: 「我们希望港人治港，因为如果由我们来统治香港，成本很高。香港的独特性对中国来说极有价值。」他认为有些人说中国想要把香港变成中国的另一个深圳或上海是不正确的，「我们已经有这么多城市了，为什么还要再增加一个?」

8月30日晚间，香港01也刊出胡锡进的专访。当被记者问及《环球时报》的报导立场时，他说: 「你们的五大诉求，我们都有报导，当然我们有我们的立场，有自己的价值观。 但在事实部份，我们没有进行任何修改。」记者追问，《环球时报》没有报导到警察把人压在地上打的情节，胡锡进说，元朗无差别攻击事件等、警察捉人等《环球时报》都有报导，只是细节不如香港媒体: 「把他们（示威者）按在地上求饶等，可能反对派媒体对细节的描述比较多，我们可能没你们（香港媒体）报道得那么细，我认为你们（香港媒体）的报道是有偏差的。」

罗法/夏立民(综合报导)