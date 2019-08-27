防暴警地鐵待命 全港响应罢工罢课

(德国之声中文网) 延续着周末的动荡，香港示威者们9月1日也规画好了几项活动，包括上午7点开始的「港铁超合作运动」，以及中学生、大学生各自的罢课集会，下午还会有跨界别行业的罢工集会。

有鉴于前一天港铁站被破坏的情况，在9月1日「港铁超合作运动」这天，防暴警察大约从早上6点开始就已经出现在各大地铁站看守。 综合港媒报导，多个车站均有警员出现。 香港01整理道，美孚站与长沙湾站各有20多名防暴持盾戴盔戒备，九龙站两个出口也各自有10个防暴警察。 大部分地铁站仍平和。

一名黑衣男子在乐富车站被制服在地

中学生罢课集会从早上10点半在爱丁堡广场开始，而大专生的罢课集会则是下午3点半在中大百万大道登场。 9月1日凌晨一点，香港中文大学传讯及公共关系处对外发新闻稿，指各大学学生会这天于中大百万大道举行的集会存在极高风险，已经联络中大学生会。 中大学生会在脸书上发布声明表示，已经和校方沟通，「全港罢课集会」仍然会照常举行。 中大学生会在脸书声明中表示：「本会在此重申，以罢课方式表达对政权之不满乃同学之自由及权利，理应受到尊重。 无论面对多大的风雨，莘莘学子都不会屈服于高强之下，我等将会誓死捍卫那免于恐惧之自由。 」

下午，名为「九二九三罢全港」的跨界别罢工集会，预计从周一到周二在金钟添马公园集会两天。 该集会已经获得不反对通知书，但是效期只到晚间23:59。

东涌车站被破坏

8月31日下午，示威者在香港机场外参加「机场交通压力测试」行动，目的是堵塞往来机场的交通，以吸引更多的国际关注。 由于机场的临时禁制令仍然有效，示威者若妨碍机场运作，行为有机会构成藐视法庭。

因应示威者在机场外围集结，防暴警察在机场客运大楼筑起防线戒备。 示威者转战到机场巴士总站，在机场客运大楼与巴士站之间的路段，用行李手推车、铁栏、垃圾桶等杂物设起路障。

随后，示威者进入港铁东涌站进行破坏，打砸港铁闸门、用喷漆涂污购票机等。 最后消防水栓遭到破坏，水淹没车站，东涌车站宣布关闭。

之后许多港铁车站也遭到不同程度的破坏，香港01整理道，受损车站包括金钟、湾仔、中环、铜锣湾、炮台山、北角、鲗鱼涌、香港大学、天后等站。 除了东涌站因受损较严重而需要更长时间修复以外，其他地铁站都在9月2日恢复运作。

港府发言人于9月1日发布声明谴责示威者，并强调「警方会果断执法，保障市民的安全和权利。 」港府声明中一一点出当日事故，包括阻碍机场交通、杂物扔向铁路路轨、破坏港铁车站、焚烧东涌游泳池国旗等。 港府声明批评道: 「示威者完全漠视旅客和市民的需要，更对持不同意见或无辜人士、机构施以暴力威吓和恶意报复，行为野蛮，令人愤慨，政府严厉谴责这些破坏和违法行为。 」

罗法/夏立民(综合报导)