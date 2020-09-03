防强迫劳动 美禁新疆棉与番茄制品进口

(德国之声中文网) 路透社报导，美国海关与边境保护局周二(9月8日) 表示将禁止进口新疆的棉与番茄制品，因为这些产品都是由强迫劳动制成的，不过海关与边境保护局发言人表示，目前美方将延后正式宣布这个消息的时间。

美国海关与边境保护局在拟定的正式声明中表示，新疆的棉花与番茄制品生产链中有出现债役丶失去行动自由丶隔离丶恐吓丶积欠工资与恶劣的工作跟生活条件等状况。

美国海关与边境保护局将此次禁令称为「暂扣令」，海关与边境保护局能够依据美国打击人口贩运丶童工与其他人权议题的相关法律来扣押被怀疑含有强迫劳动元素的进口产品。

美国海关与边境保护局的行政助理专员史密斯(Brenda Smith) 向路透社表示，暂扣令的打击范围将包含任何含有新疆棉的进口商品，包含棉线团丶纺织品与服饰，以及番茄丶番茄糊与其他从新疆出口的产品。

史密斯说：「我们已掌握合理证据显示新疆生产棉制品与番茄制品的供应链中，有强迫劳动的风险，我们也会透过调查来持续弥补这些漏洞。」

美国政府认为这几项新疆进口的产品与当地政府涉嫌要求维吾尔人进行强迫劳动有关。

新疆棉争议

这项禁令可能对美国零售商与服饰制造商造成巨大影响。中国生产约全球20%的棉花，而大部分的中国棉花都来自新疆。中国也是全球最大的棉花进口商，他们每年从美国进口大量棉花。

海关与边境保护局的公告将会阻止由新疆生产建设兵团所出产的棉花，以及伊犁卓万服饰制造有限公司跟保定市绿叶硕子岛商贸有限公司所生产的服饰。该公告指出，这些公司仰赖来自新疆再教育营的「监狱劳力」进行生产。

此外，这项暂扣令也会禁止美国进口新疆洛浦县工业区与新疆洛浦县第四职业技能教育与训练中心所生产的产品。此细项与7月1日美国海关查扣大量新疆进口发制品相关。

「恶劣的工作与生活条件」

今年3月，美国议员提出一项法案，要求美国政府假设所有新疆生产的货物都与强迫劳动有关，并要求新疆制造商申请证书来证明他们的产品不是透过强迫劳动所生产。接着在7月，美国政府发布了一项声明，提醒在新疆做生意的公司或是与运用新疆劳工有往来的公司都可能会在名誉丶经济与法律上面临一定程度的风险。

美国国务院也寄信给沃尔玛丶苹果与亚马逊等大型公司，警告他们如果供应链中有来自新疆的合作厂商，他们的供应链中可能出现人权迫害的情形。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、纽约时报)

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