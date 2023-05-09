防备中国 拜登将与巴布亚新几内亚签署防卫合作协议

（德国之声中文网）美国总统拜登计划在参加完日本G7峰会后访问太平洋岛国巴布亚新几内亚。他将成为首位到访这个国家的美国总统。路透社引述巴布亚新几内亚外长的消息称，拜登访问期间，双方将签署防卫和监视协议。该国外长表示，拜登的访问重新显示出巴布亚新几内亚的战略重要性。

拜登的叔叔在二战中死于巴布亚新几内亚。

巴布亚新几内亚是南太平洋地区人口数量最多的国家。美国准备将向该国提供的发展援助增加一倍，达到3200万美元，其中包括2500万美元用于解决该国最优先的安全事项——气候变化。

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除了对台海紧张局势的担忧之外，华盛顿方面正寻求阻止太平洋岛屿国家同中国建立起安全关系。

白宫方面证实，拜登将于5月22日在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港停留。之后会前往澳大利亚悉尼参加5月24日举行的四方安全对话(Quad)峰会。拜登将在巴布亚新几内亚与18个太平洋岛国的领导人举行会晤。

巴布亚新几内亚外长特卡琴科(Justin Tkachenko)向路透社透露，美国和巴布亚新几内亚之间的防卫合作协议已于上周定稿，“现在我们可以在拜登来这里访问时正式签署该协议”。

特卡琴科说，除了防卫合作协议之外，双方还会签署一份单独的协议，允许美国海岸警卫队在巴布亚新几内亚专属经济区内巡逻，巴布亚新几内亚一方的人员作为“搭乘者”共同参与巡逻。这份协议同时包含使用卫星监视的内容。

特卡琴科说：“我们将能够使用美国的卫星安全系统。协议的签署有助于监测我们的水域，目前我们还无法独立完成。”

他补充说：“这会是一个很棒的协议，有利于保护特别是渔业在内的我们拥有的自然资源免遭非法捕捞和不法盗取。”

过去数十年中国在南太平洋地区参与基础设施建设项目。去年中国与所罗门群岛达成了安全协议，此后，所罗门群岛暂停允许美国海岸警卫队船只进入其水域。

中国国家主席习近平曾三次访问该地区，其中包括2018年对巴布亚新几内亚的访问。去年5月，时任中国外交部部长的王毅与太平洋10国外长举行会面的时候，未能与这些国家签署多边性的区域协议。

就拜登而言，访问巴布亚新几内亚突显这个国家对地区安全的重要性。

拜登在2016年访问澳大利亚时曾回忆说，他的两个叔叔在第二次世界大战中作为空军驻扎在巴布亚新几内亚，其中一个叔叔在1944年5月的一次飞机失事中丧生。

澳大利亚媒体报道称，澳大利亚国防报告中的机密部分警告，澳大利亚将无法抵御中国从太平洋发起的导弹攻击。澳大利亚新南威尔士大学教授基尔卡伦（David Kilcullen）在澳大利亚外交事务杂志上撰文指出，中国的反舰弹道导弹如果部署在太平洋岛屿上，可以牵制美国和澳大利亚的海军行动。

中国和所罗门都否认双方签署的安全协议允许中国在当地设立海军基地。

去年美国总统拜登承诺向太平洋岛国提供超过8亿美元的资金。但这笔资金还需要获得国会的批准，相关的讨论今年秋季才会得出结果。美国一位官员在国会听证会上表示，美国新近在所罗门和汤加开设了大使馆，但是在瓦努阿图和基里巴斯同样也开设大使馆的提议还没获得批准。

拜登亲自与太平洋地区领导人会晤，被视作在该地区恢复信任的重要一步。

去年，美国国务卿布林肯在斐济与17个太平洋岛国领导人举行视频会晤时，太平洋岛国的领导人们对他说：“借用美国人的说法，有时候我们觉得自己就是‘飞机飞过的国家’（flyover country）。大官们去开会的路上，从飞机舷窗向下看到一些小点。然后他们就开始谈论我们，而不是来和我们一起谈。这还是他们压根谈论到我们的情况下。”

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（路透社）

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