防堵「颜色革命」 中国称愿助哈萨克斯坦抵御外来势力

（德国之声中文网）哈萨克斯坦局势在俄国进行军事干预后再起风云，该国总统托卡耶夫（Kassym-Schomart Tokajew）正式将骚乱定性为一场「未遂政变」。作为哈萨克斯坦的邻国，中国外交部长王毅周一(10日)表示，愿同哈方加强执法安全合作，协助抵御外来势力干涉。

与此同时，中国官媒新华社也报道，中国国家主席习近平7日向托卡耶夫致口信，指中国「坚决反对外部势力蓄意在哈萨克斯坦制造动荡、策动『颜色革命』」。

对中国及俄国而言，『颜色革命』是指由美国及其他西方国家透过在第三国煽动起义来实现政权更迭。对此，路透社援引新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江的说法指出，中国不希望看到美国在哈萨克斯坦和中亚的影响力因这场动乱而扩大。

「如果邻近国家的颜色革命导致了政治民主化，它可能会鼓励中国的自由主义知识精英尝试类似的事情，」李明江说。

路透社报道，另有专家指出，中国担心哈萨克斯坦的不稳定会威胁到新疆西部地区的能源进口与安全。该地区与哈萨克斯坦有1770公里的共同边界。

普京：集安组织部会长期留驻

另一方面，俄罗斯总统普京则于周一（1月10日）在集体安全条约组织（OVKS）视频会议上表示，该国新近的的骚乱并非首次，可能也不是最后一次，它显示了外部干预这个军事联盟成员国内政的企图，该联盟不会允许发生暴乱或“颜色革命”。这里，普京显然意指2013/14年前苏维埃加盟共和国乌克兰发生过的“橙色革命”。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Schomart Tokajew）则说，当局「挫败了一起未遂政变，恢复了国家秩序」。他表示，恐怖袭击者中有在国外受训的伊斯兰极端分子，对他们的搜捕仍在进行。

托卡耶夫说，未遂政变来自“单一中心”， “在自发抗议幌子下，爆发了一波骚乱......。很明显，其目的是破坏宪法秩序并夺取政权。” 他强调，在国外受训的伊斯兰极端分子是袭击者的组成部分，阿拉木图成为主要目的地。他称，若阿拉木图失陷，就将为掌控人口稠密的南部乃至整个国家铺平道路。他许诺，哈萨克斯坦会很快向国际社会提供相关证据。

普京强调，派遣部队旨在防止武装分子削弱哈政府权力。他称，对哈萨克斯坦国家地位的威胁绝非来自抗议燃料价格上涨的自发集会，而是由于内外破坏力量利用这一局面。他表示，那些武装分子与最初抗议物价上涨的人们有着全然不同的目标。他同时保证，集体安全条约组织部队不会长期留驻哈萨克斯坦。普京说，一旦使命完成，哈总统表示不再需要协助了，部队就会撤离。

托卡耶夫的一名发言人日前也表示，集体安全条约组织部队在哈萨克斯坦驻扎时间预期不会超过一星期。除俄罗斯和哈萨克斯坦外，该联盟还包括白俄罗斯、亚美尼亚、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

在阿拉木图，周一已开始从街道上清除被烧毁的车辆，许多商店恢复营业，上周三起关闭的互联网重新开通。

哈国独立以来最严重骚乱告一段落

本次骚乱是哈萨克斯坦从苏联独立以来最严重的骚乱。该国当局称，有164人死亡，近8000人被捕，其中很多外国人。

哈萨克斯坦也是世界上最大的产铀国。众多哈萨克斯坦国民指责说，国家拥有丰富石油资源，但政府和精英集团恣意致富，该国约1900万民众却大多穷困依旧。

2019年，托卡耶夫从统治了10年的纳扎尔巴耶夫手中接掌权力。

欧盟本届轮值主席国法国称，欧盟外长近日将磋商对哈萨克斯坦当局武力镇压骚乱的回应及措施，以表明该国当局的行为不受欢迎。美国国务卿布林肯抨击哈总统托卡耶夫日前授权安全部队可无预警开火。托卡耶夫称，这一命令意在防止局势进一步动荡。

（路透社）

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