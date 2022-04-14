防堵中國 美高官本週親訪索羅門群島

（德國之聲中文網）美國白宮週一（4月18日）公佈，本週將派出高層官員訪問索羅門群島、斐濟和巴布亞新畿內亞三個太平洋國家。

美國國家安全委員會的聲明指，出訪的成員包括：白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）、負責東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink），他們會率領國防部和美國國際開發署等多個部門的官員一同到訪當地。

訪問團也會前往夏威夷的美國印太司令部「諮詢高級軍官及區域伙伴」，但聲明沒有透露具體日期。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美國代表團此行將會與索羅門群島當局重點討論中國議題。他指：「我們會讓他們自行比較美國與其他國家所能給予的，包括那些在區內的大國。」他說美國秉持的政策是，要確保各國瞭解與華盛頓交往所獲得的利益，「而非針對中國或任何其他國家」。

中索安全協議陰霾

索羅門群島在3月表示，正與中國建立伙伴關係，擬簽安全合作框架協議，以應對安全威脅和保障投資環境。該安全協議草案早前流出後引起震盪，尤其是草案將允許中國在索羅門群島進行安全和海軍部署。

上星期，澳大利亞派遣太平洋部長塞塞利亞（Zed Seselja）前往索羅門群島首府霍尼亞拉，親自會晤該島國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）。

澳大利亞一方直接表明，不希望索羅門群島與中國簽署安全協議。與此同時，一名美國高級將領也表示，索羅門群島簽署協議後可能會後悔。

拜登政府致力在印太地區增投外交和安保資源，以抗衡中國在區內日漸增強的影響力。今年2月，美國才宣佈在索羅門群島開設領事館。

幾十年來，該區都被視為美國盟友澳大利亞和新西蘭的「後園」，北京此舉被認為是要鋪路擴展區域勢力。索羅門群島在質疑聲中表示，不會容許中國在當地設立軍事基地。

美：協議先例令人憂慮

美國國務院發言人普賴斯週一表明，華府依然擔心該協議會為中國打開大門，讓其派軍到索羅門群島。他補充：「我們相信簽訂這協議可能加劇索羅門群島內部不穩，也會在太平洋群島區內，成為令人憂慮的先例。」

中國外交部早前重申，中國與索羅門群島展開正常的執法與安全合作，符合國際法和國際慣例，批評有關中方有意建立軍事基地的揣測及言論「毫無根據、別有用心」。

澳大利亞國防部長達頓（Peter Dutton）早前表示，中國希望在太平洋群島地區設立軍事據點，包括在巴布亞新幾內亞建立「軍用港口」。

中國於2018年向巴布亞新幾內亞提出為其重建海軍基地；不過，這個鄰近澳大利亞北部的國家，最終決定請澳大利亞建設基地。

（綜合報導）

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