 防中國開戰風險 美國會建議銀行做壓力測試 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2023

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防中國開戰風險 美國會建議銀行做壓力測試

美國眾議院中國問題特別委員會12日提出將近150點的「政策藍圖」，欲重新設定美中之間的貿易關係，要求政府針對北京對美國經濟造成的損害進行「強硬反擊」。此外，委員會也建議，為因應中國可能對外侵略的戰爭風險，聯準會應對美國銀行進行抗壓測試。

美國眾議院中國問題特別委員會12日發布一份報告，內容提及近150項對中政策建議。圖為美國國會。（資料照）

美國眾議院中國問題特別委員會12日發布一份報告，內容提及近150項對中政策建議。圖為美國國會。（資料照）

（德國之聲中文網）美國眾議院中國問題特別委員會週二（12月12日）發布一份跨黨派建議清單，內容著重美國與中國的經濟、貿易關係，同時也呼籲國會要求政府偕同盟友制定計劃，在中國對台灣或是其他美方盟友實施「軍事入侵」的狀況下，讓北京付出嚴重的外交和經濟代價。

該委員會過去1年舉行多場聽證會及調查，擬寫出政策藍圖，內容涉及美國對中國投資的限制，還有更技術性的法規修訂。雖然未直接要求政府取消20多年前授予中國的「永久性正常貿易關係」待遇，但直指中國並未達到當年加入世界貿易組織（WTO）的經濟改革承諾，且損害了美國的經濟安全，因此提出應在短時間內，對中國分階段徵收一套新的關稅標準。

相關建議措施包含，針對特定商品向中國課徵新關稅，另建議政府要求美國上市公司必須公開與中國的關係。

報告除了強調美國應重設（Reset）與中國之間的經濟關係，也提及要阻止（Prevent）美國資本和技術助長中國的軍事現代化和侵犯人權行為；此外，美國也應投資研究和製造能力，與盟友合作打造（Build）集體經濟韌性。

防經濟制裁損己傷人

值得注意的是，特別委員會在這份藍圖中，還建議美國聯準會應該針對如果「突然失去中國市場」，美國銀行抵禦的能力進行一場壓力測試，並將測試結果紀錄成機密報告，作為美國及其盟友擬定制裁計畫時的考量因素。

延伸閱讀：美國會公布《國防授權法案》 擬助台練軍

委員會建議美國政府應成立一個「協調辦公室」，針對未來和中國之間的潛在衝突進行評估，並準備好對經濟、金融及產業衝擊的因應措施。具體做法除了在美國國內建構「經濟安全策略」之外，委員會也提出政府應該和盟友制定聯合計畫，若中國軍隊侵略台灣或其他盟友時，對北京施加嚴厲的外交和經濟制裁。

圖為習近平11月在美國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

圖為習近平11月在美國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

事實上，隨著中國對於全球經濟影響力持續擴大，美國該如何在「不損己」的情況下，對中國實施強硬的制裁，一直以來是各界討論的重點。《金融時報》報導稱，特別委員會今年早前透過2次兵棋推演後提出上述建議，其中一場會議曾邀請商界高層與會。

美中關係的未來？

美中關係在過去幾年以來跌宕起伏，雖然11月的舊金山「拜習會」後看似稍有緩和，但眾院中國問題特別委員會的共和黨主席加拉格爾（Mike Gallagher）與民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）受訪時坦言，該場拜習會實際上對於特別委員會提出的這150項建議影響甚微。

拜习会晤谈毒品军事合作 台湾议题各说各话

克利什納穆希表示：「我認為這（報告）確實是兩黨立法的部分藍圖，我們希望明年能夠推動這些立法。」不過兩人也表示，要落實報告中的建議措施「需要艱難的權衡」，而且對於美方來說同樣也得付出代價。

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委員會在報告中形容，美國過去從未遇到在經濟上如此緊密連結的地緣政治對手，因此需要從根本上重新評估雙邊經濟接觸的政策。文中還指出，過去20年來，中國在戰略上與國際經濟脫鉤，減少自身對國際的依賴，同時也增加美國對中國的依賴。

報告結語寫道：「美國如今有一個選擇：接受北京把美國視為經濟附庸的想像，或捍衛我們的安全、價值觀和繁榮。」

（綜合報導）

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