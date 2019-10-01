 阅兵没啥可看？  网民祸从口出被拘留 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2019

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时政风云

阅兵没啥可看？  网民祸从口出被拘留

十一国庆期间，中国举行了盛大的阅兵仪式，同时北京也加强言论管控，有两名网民因批评阅兵仪式而遭到拘留。

Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (Getty Images/K. Frayer)

10月1日上午，阅兵式在天安门广场拉开帷幕

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微信每月活跃用户超过10亿，那么，如何实现实时自动审查巨量的聊天中所发送的图片呢？多伦多大学公民实验室发布了一份最新研究报告。 (16.07.2019)

虽然天公不是很作美，但中国70周年国庆的阅兵庆祝活动还是正常举行。习近平发表讲话强调中国的地位无人能“撼动”，同时也会继续坚持“一国两制”。2000公里外的香港，示威者在中共建政七十周年国庆的10月1日这天继续抗议。 (01.10.2019)

中共解放军在十一国庆阅兵上让许多武器首次公开亮相。这些武器对中国的战备能力具有什么意义，德国之声邀请到英国专门报导军事与防务工业的《简氏防務周刊》编辑为读者分析箇中奥妙。 (02.10.2019)

（德国之声中文网）多家中国媒体报道，鞍山网民"俊小哥"在聊天群中发表侮辱国庆阅兵的恶意言论被拘。根据《新京报》发布的相关视频，一名身穿蓝色T恤的男子被从家中带走，视频指出，经调查核实，真实姓名为高某俊的"俊小哥"对自己的违法行为供认不讳。 《新民晚报》公布了"俊小哥"的聊天截屏，在一个47人的微信群中，他说了"早晚我要反"等言论。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第26条和《中华人民共和国网络安全法》第12条、第70条规定，鞍山市公安局铁东分局依法给予高某俊拘留十五天的行政处罚。

中国认监委网站上公布的《中华人民共和国网络安全法》第12条指出，任何个人和组织使用网络应当遵守宪法法律，遵守公共秩序，尊重社会公德，不得危害网络安全，不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益，煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，煽动分裂国家……传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序，以及侵害他人名誉、隐私、知识产权和其他合法权益等活动。第70条指出，发布或者传输本法第十二条……依照有关法律、行政法规的规定处罚。 

  • Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    朋友圈的阅兵式

    10月1日这一天，中国微信用户的朋友圈被阅兵式的照片和视频占领。中国此次会展示出怎样的先进武器，是大众关注的焦点之一。在中国，有许多军事迷，对军方的每一种兵器都如数家珍。

  • Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (Reuters/J. Lee)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    “大国长剑”

    具有覆盖打击美国全境能力的洲际核弹道导弹东风41号作为地面方队的压轴角色出现。也是此次中国70周年国庆阅兵的最大亮点。这是中国第一次对外展示具备大规模部署能力的东风41核导弹部队。这也是中国自主研制的陆基机动固体弹道式洲际核导弹。

  • Parade 70 Jahre Volksrepublik China (picture-alliance/dpa/Xinhua News Agency)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    会“打水漂”的东风-17

    导弹部队中，关注度仅次于东风-41的就是据称有高超音速巡航能力的东风-17型弹道导弹。中国官方称其作战范围为大约1800至2500公里。其细长弹头的空气动力设计，能让弹头再入大气层的时候，不断变轨并像打水漂一样滑翔，在节省燃料的同时，能提高其反拦截性能。

  • BG Waffensysteme der VR China | SLBM JL-2 (Imago Images/Xinhua/Gao Jie )

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    “巨浪”袭来

    从个斗上来说与东风-41同样吸引眼球的是此次阅兵式上展示的巨浪-2型潜射弹道导弹。这个中国从90年代就开始研发的潜艇导弹系列如今已经进入第二代。个头如此庞大是因为它可携带1-3个核弹头。与核潜艇的配合能够大大增加中国在全球的核打击威慑力。

  • Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (Getty Images/AFP/G. Baker)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    自主研发转外销

    巨浪2型导弹的技术也被用到了海红旗-9系列远程地对空导弹的身上。修长的弹体使其最高可以超过6倍音速巡航。它使中国海军第一次具备发射自制空域防空飞弹的能力，减少了对俄系SA-N-6系统的依赖，还成为了中国军方的外销产品。

  • BG Waffensysteme der VR China | Gonji-11 (picture-alliance/dpa/TASS/Z. Rusinova)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    “攻击”有点着急

    一般来说，中国军方在阅兵式上通常只会展出已经实战部署的武器装备。 这次阅兵式的另一大亮点，攻击-11型无人机验证机是个例外。据中国媒体报道，这种无人机可执行制空突击、压制防空等作战任务，反辐射无人机具备压制敌预警探测和指挥通信系统的功能。这是它的概念机几年前在一次航展上亮相后，首次以正规军的身份出现在阅兵式。

  • BG Waffensysteme der VR China | AUV HSU 001 (Imago Images/ZUMA Press/Stringer)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    上天下海的无人机

    在无人机领域，中国不仅注重空中无人机的研发，也同时关注水下无人机的作战能力。图种的001型水下无人航行器在此次阅兵式上的代号为HSU-001，据中国媒体称是中国自主创新研制的新型水下无人装备，主要遂行隐蔽侦察任务，具有自主远程航行和自动侦察战场环境信息的能力。

  • BG Waffensysteme der VR China | Bomber H-6N (Imago Images/ZUMA Press/Stringer)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    战略轰炸机脱胎换骨

    抬头望天，在引进苏联技术上升级研发的中国轰-6N轰炸机在此次国庆70周年阅兵式上首次公开亮相。据称这是国产新一代远程战略轰炸机，可以空中受油。其中轰-6N和轰-6K都可以实施远程奔袭、大区域巡航，具备防区外打击能力。

  • BG Waffensysteme der VR China | Xi Jinping bei der Parade zum 70. Jahrestag Volksrepublik (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    “这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

    这盛世 如谁所愿？

    从武器展出的技术水平来说，此次70周年阅兵是中华人民共和国建国以来最高规模的一次阅兵。总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台。习近平乘坐的阅兵车后面，有一辆挂有1949车牌号的同款阅兵车。有解读称，这是为中共建国的“千万英魂”所备。不少民众纷纷在社交媒体上将已故总理周恩来的画像拿出，配文称“这盛世 如你所愿”。

    作者: 任琛


搜狐新闻报道，9月29日上午，南充网警接网民举报后查明，网民"24K纯帅"（真实姓名戚某龙（在网上发布"精日"言论并针对国庆阅兵式多次发表不当言论，虽经其他网民提醒，仍然肆意侮辱参加阅兵式人员。9月30日凌晨，警方对其作出行政拘留7日的决定。目前，拘留正在执行。《新京报》相关视频公布了"24K纯帅"的聊天记录，其中他表示，阅兵"有啥看的"，"不就是走方阵"，"看飞机坦克大炮"，"打起来才好看"。另外一段聊天记录，他说"我就想晓得他们走完了撒午在哪儿吃……那么多的人……要煮多少猪伙食"。报道称，根据中华人民共和国《治安管理处罚法》第二十六条之规定，南充警方对其作出拘留7日的处罚。新闻最后还强调，警方提醒，网络非法外之地。

相关新闻引起众多网民的关注，有人说，抓得好，吃饱撑的就该进去饿几天。或者多关几天，关到国庆结束。也有网民发表不同看法："他好像是在微信发这句话被抓，就是你不看可以，但公开说就凉了，这种连批评声都不算的话都绝不容忍，可见言论自由控得有多严"。也有网友说：" 其实我也挺爱国的，但是我讨厌这种强制所有人爱国，你可以通过宣传，教育等方式影响我，但不能通过强制威胁这种方式。"

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“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点

10月1日，中国军方完成了国庆70周年的“献礼”，展示了其最新武器系统和发展方向。“这盛世 如你所愿”成为了社交媒体上关注阅兵式的热词热句。 (01.10.2019)  

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