闲话德国：孩子眼中的弗里德里希大帝

（德国之声中文网）刚想问她"你总共知道几个国王"，还是忍住了。但接下来的问题不能不提："你喜欢他什么？""他有主见，没有按照爸爸的要求去做，所以也没有成为像他爸爸一样的人。谢天谢地！"

父亲弗里德里希-威廉一世让儿子主修军事，下课后和男人们一起抽袋烟，喝啤酒。小弗里德里希才不呢。他更愿意和姐姐一起吹横笛，且手不释卷 - 这会让今天的父母多么省心。女儿说："当时违抗父亲的命令可不简单。"更何况父亲是国王。

在女儿看来，没有比弗里德里希-威廉一世更可恶的父亲了：他禁止儿子作曲，把他的书卖掉，甚至逼儿子目睹好友的死刑 - 其"罪状"不过是想帮助王子逃跑。"换了我，我会对爸爸造反"，女儿愤愤不平地说。弗里德里希选择了卧薪尝胆，也许他的责任心占了上风，他下决心做更好的国王。

比三把火还多

这个目标无疑实现了。1740年6月2日，他成为弗里德里希二世之后，三天两头下达一道指令。他首先废除了刑法，接着推行义务教育（普鲁士是欧洲实行义务教育的第一个国家）。他下令种植桑树，以养蚕纺丝。不过最让女儿佩服的还是这位普鲁士国王对宗教自由的宣告："每个人都可以按照自己的方式寻求幸福。"新闻审查他没有完全废除，但至少加以限制，这很符合当时启蒙运动的精神。对此女儿毫不感到奇怪，因为启蒙运动先驱、法国哲学家伏尔泰是国王的好朋友。中国人说：近朱者赤，近墨者黑。

弗里德里希的宫廷沙龙

弗里德里希在世时就被尊称为弗里德里希大帝。他的宽容是出了名的。比如按照他原先设计的无忧宫，需要一名磨坊主搬迁。偏偏赶上一位钉子户，就是不妥协，并扬言要状告国王。最后弗里德里希让步，修改了无忧宫图纸。那座磨坊今天还矗立在无忧宫的对面。

"把他调炮兵团！"

我最喜欢的一个故事：一位骑兵团军官致信国王，问怎么处治一名屡教不改的总是和马发生性关系的士兵。弗里德里希回信："把他调炮兵团！"

说到军队，普鲁士国王当然也发动了战争 - 从今天的角度看，这无论如何是错误的，但在女儿看来，"他发动战争不是无目标，无计划的，所以都不是无止无休的战争"。对她来说很重要的是："他和士兵共同作战。"假如今天的政治家也必须这样做，可能世界上的战争要少得多。

说到弗里德里希大帝的"污点"：他虽然实行义务教育，但认为农民的孩子学一些最基本的东西就够了，而且女孩子不该与男孩子享受同样的教育。不过，13岁的女儿对她最喜爱的国王很宽厚："不能用今天的标准来衡量他。"

专栏作者张丹红

在女儿看来，弗里德里希大帝的一生独立不羁。他敢想敢干，而且富于创造性，连无忧宫都是他自己设计的。他希望在这里无忧无虑地做自己钟爱的事情，比如艺术，有一个房间完全是中国风格。这让半个中国人的女儿尤其高兴。

不忘爱犬和人民

尽管弗里德里希一世是权力无边的国王，女儿仍然不愿意和他交换。"他经常很寂寞"，没有真正爱过一个女人，也没有女人真正爱过他。也许当初父亲逼婚使他对女性彻底失去了兴趣。他希望死后和他的爱犬一起葬在无忧宫的花园里。没有任何奢华。这很令女儿感动，尽管建造无忧宫的费用超过了西里西亚战争。

对了，不能忘记土豆，我的小普鲁士专家最后说。几场战争之后，老百姓生灵涂炭。为防饥荒，老弗里茨（普鲁士后来这样称呼他们尊敬的国王）发布了几道土豆令，强制种植土豆。为什么要强制呢？因为农民和孩子一样，他不认识的坚决不吃。

无忧宫里的弗里德里希之墓

换句话说，假如没有这位将普鲁士变成欧洲强国的国王，我们今天可能既没有土豆泥，也没有炸薯条。这会是一种多么贫乏的生活！

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