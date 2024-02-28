为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
欧洲有些传统的说法认为闰年大多为不祥之年。当然，这种说法是完全没有科学依据的，不过德国民间围绕着闰年也存在着各种各样的传统习俗。
欧洲有些传统的说法认为闰年大多为不祥之年。当然这种说法是完全没有科学依据的。不过如果实在有人放不下心里的担忧，也可以通过携带幸运物的方式“驱邪、避灾”。例如携带瓢虫造型的小物件、四叶草，或者在2月29日这天去和能带来好运的烟囱清洁工攀谈上几句……
同中国民间传统的24节气说相类似，德国农民总结出来的经验认为，闰年的气温往往比常年要低。而低温则会对粮食种植构成不利的影响。虽然气象学家没有证实民间的这类说法是否真的有理，不过今年2月德国的确一直“冷飕飕”，冬天的衣物最好先不要收起来。
在德国，想去民政局预约登记结婚往往要等上好几个月的时间。不过如果要在2月29日这天登记结婚的话，那么差不多可以随去随结。虽然德国人不像希腊人那样，认为2月29日结婚很不吉利，但是这一天也绝不是一个喜庆的日子。毕竟结婚纪念日4年才过一次，可能很多新娘都不原意吧。
因为民间存在闰年不吉利的说法，所以也就出现了很多“转运”的风俗。德国莱茵河地区保存了这样一种习俗。在常规年份，小伙子们砍伐白桦树，用彩带妆点，送给他们心仪的姑娘。而到了闰年，则是年轻的姑娘向自己喜欢的小伙子送去妆点漂亮的白桦树枝。
闰年的时候，莱茵河地区狂欢节理事会将全部由女性成员组成。花车游行的过程中，理事会成员穿着特殊的服装，可以让人一眼识别出来。
闰年一下子多了一天，只可惜今年多出来的这一天是个星期一。76%的德国人表示，如果这一天是周末，他们就会把这一天拿出来用来陪伴家人和朋友。68%的德国人说他们想利用这一天出去旅游。还有61%的德国人表示他们想利用这一天学习新事物。
结婚的日子可以挑，生日恐怕是没的选。2月29日出生的孩子大概都很不满意4年才过一次生日的事实。不过成年人就不一样了，4年才老一岁，高兴还来不及呢。德国超模Lena Gercke和足球运动员Benedikt Höwedes都出生于2月29日。所以有关2月29日不吉利的说法完全可以不攻自破了。
© 2024 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版