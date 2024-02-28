幸运树

因为民间存在闰年不吉利的说法，所以也就出现了很多“转运”的风俗。德国莱茵河地区保存了这样一种习俗。在常规年份，小伙子们砍伐白桦树，用彩带妆点，送给他们心仪的姑娘。而到了闰年，则是年轻的姑娘向自己喜欢的小伙子送去妆点漂亮的白桦树枝。