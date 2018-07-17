闯世界杯  "暴动小猫"被判两周拘留

（德国之声中文网）莫斯科一家法院判处4名抗议者15天拘留, 并被禁止在未来3年前往观看俄罗斯体育赛事。

法院指控4人"严重侵犯观众行为守则"，因此被处以该条例下的最高惩罚。

上周日（7月15日）的世界杯决赛中，这4名抗议者在第52分钟时冲入体育场内的绿茵地，当时身穿警服。比赛短时间暂停。

安全力量将这3名女性和一名男性从足球场上拖走。他们没有反抗。这一过程中，俄罗斯总统普京也在体育场内。

事后，"暴动小猫"宣布对行动负责，并称要求俄罗斯有更多的政治竞争。一名被判拘留的成员对国际文传电讯社表示，希望让外界看到权力结构的不公平。

"暴动小猫"特别因2012年在莫斯科一家教堂内的抗议活动而为人所知。当时他们以朋克音乐的形式公开批评普京。后因"流氓罪"和"煽动宗教仇恨"罪名被判处两年劳动营。其中一人被保释，另外两人在劳动营22个月后获释。

“暴动小猫”成员就此向欧洲人权法院状告俄罗斯当局。本周二（7月17日），位于法国斯特拉斯堡的欧洲人权法院就此案作出判决，裁定乐队3名成员的人权受到侵犯。判决称，在法庭审理程序中，俄罗斯国家违反了禁止虐待的规则，并蔑视了公民对司法公正、言论自由的权利。

法庭判定，俄罗斯应向乐队两名成员分别支付16000欧元的赔偿，另一名成员应获赔5000欧元。此外莫斯科还应承担近12000欧元的预付诉讼费。

欧洲人权法院认为，这3名女性当时在一个月的审理期间，每天往返于关押地和法庭之间，运输条件恶劣，属非人道待遇。此外她们无法不受干扰地与律师谈话，其受到公正司法程序的权利被侵害。法官还认为，“暴动小猫”受到的监禁刑罚过重。

苗子/叶宣/凝炼（法新社、体育通讯社、德新社）