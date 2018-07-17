 闯世界杯  ″暴动小猫″被判两周拘留 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.07.2018

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时政风云

闯世界杯  "暴动小猫"被判两周拘留

莫斯科世界杯决赛上，闯入赛场的"暴动小猫"（Pussy Riot）4名成员被判拘留15天。同一天，欧洲人权法院的一项判决为“暴动小猫”声张了权益，该乐队成员五年前因抗议普京而入狱。

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Mbappe High Five Flitzer (Reuters/D. Staples)

一名女性活动人士在球场上还与这次在本届世界杯表现出色的法国新星姆巴佩（Kylian Mbappe）击掌

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这个画面给这届被国际足联称为“史上最佳”的俄罗斯世界杯蒙上一层阴影：这些活动人士扮成俄罗斯警察，闯入世界杯决赛赛场。而网上流传的另一个视频可能会给这个东道主的形象带来更大伤害。 (16.07.2018)

在法国世界杯夺冠后，除了举国狂欢外，为了向法国国家足球队致敬，巴黎六处地铁站暂时改名，把教练、球员和“两颗星”都融入了站名中。 (16.07.2018)

（德国之声中文网）莫斯科一家法院判处4名抗议者15天拘留, 并被禁止在未来3年前往观看俄罗斯体育赛事。

法院指控4人"严重侵犯观众行为守则"，因此被处以该条例下的最高惩罚。

上周日（7月15日）的世界杯决赛中，这4名抗议者在第52分钟时冲入体育场内的绿茵地，当时身穿警服。比赛短时间暂停。

安全力量将这3名女性和一名男性从足球场上拖走。他们没有反抗。这一过程中，俄罗斯总统普京也在体育场内。

事后，"暴动小猫"宣布对行动负责，并称要求俄罗斯有更多的政治竞争。一名被判拘留的成员对国际文传电讯社表示，希望让外界看到权力结构的不公平。

Pussy Riot Donald Trump Wladimir Putin (Getty Images/T.Mosenfelder)

“暴动小猫”资料图片

"暴动小猫"特别因2012年在莫斯科一家教堂内的抗议活动而为人所知。当时他们以朋克音乐的形式公开批评普京。后因"流氓罪"和"煽动宗教仇恨"罪名被判处两年劳动营。其中一人被保释，另外两人在劳动营22个月后获释。

“暴动小猫”成员就此向欧洲人权法院状告俄罗斯当局。本周二（7月17日），位于法国斯特拉斯堡的欧洲人权法院就此案作出判决，裁定乐队3名成员的人权受到侵犯。判决称，在法庭审理程序中，俄罗斯国家违反了禁止虐待的规则，并蔑视了公民对司法公正、言论自由的权利。

法庭判定，俄罗斯应向乐队两名成员分别支付16000欧元的赔偿，另一名成员应获赔5000欧元。此外莫斯科还应承担近12000欧元的预付诉讼费。

 欧洲人权法院认为，这3名女性当时在一个月的审理期间，每天往返于关押地和法庭之间，运输条件恶劣，属非人道待遇。此外她们无法不受干扰地与律师谈话，其受到公正司法程序的权利被侵害。法官还认为，“暴动小猫”受到的监禁刑罚过重。

苗子/叶宣/凝炼（法新社、体育通讯社、德新社）

 

时事评论

Finnland Trump Putin Gipfeltreffen in Helsinki (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

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