"问题疫苗真是疫苗问题吗？"

中国再度发生疫苗丑闻一周之内，正在非洲出访的中国最高领导人习近平发布指示。习近平强调，要以"猛药去屙、刮骨疗毒"的决心，完善疫苗管理体制，坚决守住安全底线。中国总理李克强也下达指示："不论涉及到哪些企业、哪些人都坚决严惩不贷、绝不姑息。"

中国最高领导层就疫苗事件表态的当天，长春新区公安分局23日下午以《涉嫌犯罪案件移送书》，将长生董事长高俊芳和4名公司高管逮捕调查。

同以往历次轰动全中国的疫苗事件相比，这一次中国官方的反应速度显然是最快的一次。前中共总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤发推称："习近平一批示，公安就调查，闻风而动，雷厉风行，很好很好； 再一想，习近平不批，网络就封锁，揭发者反而被调查被迫害，假疫苗到处大摇大摆残害小学生，一年不批示残害一年，十年不批示残害十年--几千万人吃公粮，只凭一个人的批示行事，这算什么体制？"

正如鲍彤所言，以往历次中国疫苗丑闻中，揭发者被调查被迫害的情况的确时有发生。2005年，广东新会发生学生接种脑膜炎疫苗后，竟导致部分健康学生出现脑膜炎后遗症，轻者残疾重者死亡。一些受害者家长联合发表《呼吁建立"疫苗伤害保障救济机制"倡议书》。著名维权律师唐荆陵和滕彪当时积极为家长们提供法律咨询，并参与了联署信的签名。

目前流亡美国的中国著名维权律师滕彪

2010年3月，《中国经济时报》首席记者王克勤经过半年实地调查后，发表题为《山西疫苗乱象调查》的新闻调查，披露山西民众中出现的大批疫苗中毒及致死案例及其背后官商勾结的黑幕。《中国经济时报》社长因签发这篇调查报告很快被调离。稍后《中国经济时报》的调查部被解散，王克勤本人也遭解职。

值得注意的是，在一系列疫苗事件中，受害者、维权律师甚至调查记者，往往受到刁难和整肃，但涉事官员和企业被问责的情况却不多见。目前流亡美国的维权律师滕彪7月24日发推称："国家药监局孙咸泽：2009年，因三鹿奶粉事件被记过处分。2012年升任国家药监局副局长。2014年任国家药监局药品安全总监。2010年王克勤发表《山西疫苗乱象调查》，签发该稿的社长被调离。次年王克勤被解职。帮助疫苗受害者维权的唐荆陵律师被判刑五年。很多疫苗受害者被以寻衅滋事等罪名判刑。"

中国调查记者王克勤2008年在德国之声一次研讨会上。

曾深度参与2010年"山西毒疫苗事件"的北京律师张凯本周二在微信上发表长文《都在一条船上》。他提出了一个"大胆的假设"：

"如果2010年，那些做报道的记者、律师不是被打压，而是得到荣誉。

如果那年的的疫苗事件，责任官员得到惩处，法院大胆的开庭审理，受害人得到高额赔偿。

如果那些自发组织起来的NGO组织，可以自由的发挥他们的功效。

那今天会怎么样呢？

不用太聪明也会知道：会产生更杰出的记者、律师、官员……

法官会充满荣誉感，他们会骄傲的说：八年前那个案子是我判的……

NGO组织会自豪的把八年前他们的功绩写在自己的宣传册里，对来访的人夸耀自己在疫苗事件中所做的贡献……

但，这一切都只是假设。

问题疫苗难道真的只是疫苗问题吗？"