 问卷调查：德国制造业仍处于下行螺旋 | 经济纵横 | DW | 02.09.2019

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经济纵横

问卷调查：德国制造业仍处于下行螺旋

降速虽有所放缓，但今年8月，以出口为基础的德国制造业仍继续走低。

Deutschland | Autozulieferer ElringKlinger (picture-alliance/dpa/Bildfunk/S. Schuldt)

（德国之声中文网）据路透社报道，市场研究机构IHS Markit周一（9月2日）公布的对500家企业所作的一份月度问卷调查结果，8月份，德国经济领域采购经理指数虽微升0.3，达到43.5个百分点，但远低于50点荣枯分界线，标志着业务明显萎缩。

该研究机构经济学家史密斯（Phil Smith）表示，商业前景跌至创纪录低点，"鉴于目前尚看不到好转迹象，越来越多的工业企业裁员，这是国内景气不佳的先兆"。

根据Markit公布的数字，整个欧元区的采购经理指数微升0.5个百分点，达到47.0点，但仍明显低于荣枯分界线。美中贸易争端以及对英国硬脱欧的忧虑尤其使德国制造业极度不安。今年首季，德国经济已微缩0.1%，根据专家们的看法，若国内生产总值第三季度仍下滑，则它就是所谓的技术性萧条--即便2019年全年景气仍微幅增加。

Handelsstreit zwischen China und den USA (AFP/Getty Images/G. Baker)

美中新一轮互征关税9月1日起生效

周一，中国则传来利好的市场调查数据。经济专刊《财新》公布，8月份，中国制造业采购经理指数出人意料上升，显示经济扩张。对一段时间以来弱势的制造业，尤其是对中小企业来说，带来一线希望。

如所预告的那样，自9月1日起，美中这两个全球最大经济体相互开征新一轮惩罚性关税。

凝炼/苗子（路透社）

 

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