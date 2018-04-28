问候德国人，握手还是亲吻？

（德国之声中文网）12年前，我来德国。那时，看到人们常常握手，殊为诧异。头一次去银行接受咨询，以握手开始；在我的租房中介人那里，亦是同样情形。在工作单位，新同事们也很自然地向我伸过手来。甚至我的瑜伽老师也在我第一次来上课时伸出了手臂。

我知道了：在德国，握手是正式的问候方式。在美国，我很少遇到必须把手伸出去的情况。或许，因我是女性，或者，是因为我此前很少出没于正式场合。在德国，我得注意了，随时都要把右手腾出来，以备见到新面孔。

亲吻：法国式问候

就在我以为有了足够的了解，并习惯了握手后，新问题却接踵而至：轻松的问候方式。在职场上，握手这种方式便让我觉得相当僵硬，在派对上，它更让我有滑稽之感。熟悉的人们之间该如何问候？

情况表明，德国人从法国人那里习得了某些衣钵。我的熟人和友人们不再把手伸给我，而是在我的脸颊上作空吻--先右后左。不过，第一次遇到时，我还是吃惊不小：在大多数人眼里，德国人对此类表达还显得过于呆板。尽管如此，"社交吻"似乎已成时髦。我也理解了为什么：亲密友人之间这种表达友情的方式比起伸出手来更加自然亲切。

与此同时，这种问候方式令我疑问多多，尤其是这个问题：跟谁亲吻，跟谁握手？

对我来说，在一些朋友，尤其是美国人那里，答案很清楚：既不吻亦不握手。我们常会对所谓的"欧洲式交际"翻白眼。若要问候，一丝微笑、一记点头，足矣。倘遇上我的拉丁美洲、意大利或法国朋友，则我知道，等着我的是亲吻，这是他们文化的一部分。可遇上德国人，我依然心中无底。

习得规矩，避免出丑！

没把握的不止是我一个人。我问了朋友圈，如何决定何时亲吻、何时握手。岂料，竟无人能提供明确答案。其中一人居然还说："要是你了解到了相关的规矩，得告诉我呦。"另一位女友告知，她总是灵活处置；此外，她只会亲吻同性好友，"我绝不会以这种方式问候一位男性朋友"。

如何把握何时亲吻、何时握手

她的说法让我颇觉蹊跷，因为我想到，我最好的女友从未在我面颊上给过一个吻。相反，另一位女友的丈夫倒是每回见面都吻一下。尽管这不是一种浪漫表示，我仍自问，他是否也会用这种方式问候另一位男士？毕竟，在前东德，所谓的"社会主义兄弟之吻"是有传统的。

按礼仪专家、《礼仪大手册》出版人瓦尔德（Rainer Walde）的说法，相关规矩至为简单：面颊吻仅限于家庭、友人及人们喜欢的或与其身体接触无大碍的人士。他表示，绝不可把接吻搬进职场，否则，会导致太多误会。

正因容易导致误解，所以德国礼仪协会于2011年提出，要求禁止在工作场合亲吻，即便是表达友谊的吻。虽然这一禁忌未正式通行，多数礼仪专家看法一致，即：面颊吻的许可空间是在办公室外。

德国联邦政府总理默克尔和法国总统马克龙未来恐怕还一直会以左、右双吻互相问候。而礼仪专家依然建议同事间以握手作为问候。对德国人来说，这也是典型的做法。