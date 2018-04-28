问候德国人，握手还是亲吻？

（德国之声中文网）12年前，我来德国。那时，看到人们常常握手，殊为诧异。头一次去银行接受咨询，以握手开始；在我的租房中介人那里，亦是同样情形。在工作单位，新同事们也很自然地向我伸过手来。甚至我的瑜伽老师也在我第一次来上课时伸出了手臂。
我知道了：在德国，握手是正式的问候方式。在美国，我很少遇到必须把手伸出去的情况。或许，因我是女性，或者，是因为我此前很少出没于正式场合。在德国，我得注意了，随时都要把右手腾出来，以备见到新面孔。
亲吻：法国式问候
就在我以为有了足够的了解，并习惯了握手后，新问题却接踵而至：轻松的问候方式。在职场上，握手这种方式便让我觉得相当僵硬，在派对上，它更让我有滑稽之感。熟悉的人们之间该如何问候？
情况表明，德国人从法国人那里习得了某些衣钵。我的熟人和友人们不再把手伸给我，而是在我的脸颊上作空吻--先右后左。不过，第一次遇到时，我还是吃惊不小：在大多数人眼里，德国人对此类表达还显得过于呆板。尽管如此，"社交吻"似乎已成时髦。我也理解了为什么：亲密友人之间这种表达友情的方式比起伸出手来更加自然亲切。
与此同时，这种问候方式令我疑问多多，尤其是这个问题：跟谁亲吻，跟谁握手？
对我来说，在一些朋友，尤其是美国人那里，答案很清楚：既不吻亦不握手。我们常会对所谓的"欧洲式交际"翻白眼。若要问候，一丝微笑、一记点头，足矣。倘遇上我的拉丁美洲、意大利或法国朋友，则我知道，等着我的是亲吻，这是他们文化的一部分。可遇上德国人，我依然心中无底。
习得规矩，避免出丑！
没把握的不止是我一个人。我问了朋友圈，如何决定何时亲吻、何时握手。岂料，竟无人能提供明确答案。其中一人居然还说："要是你了解到了相关的规矩，得告诉我呦。"另一位女友告知，她总是灵活处置；此外，她只会亲吻同性好友，"我绝不会以这种方式问候一位男性朋友"。
如何把握何时亲吻、何时握手
她的说法让我颇觉蹊跷，因为我想到，我最好的女友从未在我面颊上给过一个吻。相反，另一位女友的丈夫倒是每回见面都吻一下。尽管这不是一种浪漫表示，我仍自问，他是否也会用这种方式问候另一位男士？毕竟，在前东德，所谓的"社会主义兄弟之吻"是有传统的。
按礼仪专家、《礼仪大手册》出版人瓦尔德（Rainer Walde）的说法，相关规矩至为简单：面颊吻仅限于家庭、友人及人们喜欢的或与其身体接触无大碍的人士。他表示，绝不可把接吻搬进职场，否则，会导致太多误会。
正因容易导致误解，所以德国礼仪协会于2011年提出，要求禁止在工作场合亲吻，即便是表达友谊的吻。虽然这一禁忌未正式通行，多数礼仪专家看法一致，即：面颊吻的许可空间是在办公室外。
德国联邦政府总理默克尔和法国总统马克龙未来恐怕还一直会以左、右双吻互相问候。而礼仪专家依然建议同事间以握手作为问候。对德国人来说，这也是典型的做法。
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荧幕初吻
1896年短片《吻》（The Kiss ）问世。这部几十秒的短片内可见舞台剧女演员欧文（May Irwin）和男演员赖斯（John C. Rice）先拥抱缠绵，最后接吻。影片根据一出百老汇音乐剧最后的场景改编。该短片大获成功的同时也不无争议，因为此前还没有人如此公开透明地展示过一个吻。当时的新兴媒体——电影也由此提高了知名度。
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人生如戏 全靠演技
一生中最可怕的一天是和查尔斯结婚的那一天，戴安娜在结婚11年后如是说。1981年8月29日，她和英国王储查尔斯举行令人称羡的梦幻婚礼。当天，在外人眼中，她光芒四射，笑容满面，查尔斯王子相比之下略显拘谨，但是婚礼场面宏大，气氛浪漫唯美。实际上，戴安娜只是查尔斯的第二人选，他深爱着另一位女性。两人在婚礼当天都完成了精湛的表演。
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MTV之吻
在2003年MTV音乐录影带大奖颁奖典礼上，“小甜甜”布兰妮和克里斯蒂娜·阿奎莱拉(Christina Aguilera)为流行天后麦当娜献唱后，天后也亲自出场与两人同台热舞，并分别与两人亲吻。尤其是图中和布兰妮的激情热吻，引起争议，当时在观众席中的布兰妮前男友贾斯汀·汀布莱克（Justin Timberlake）也一脸震惊。
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胜利之吻
1945年8月14日，为庆祝战胜日本，纽约市民纷纷走上街头，一名美国海军士兵在时代广场的欢庆活动中亲吻身边的每一位经过的女士。摄影师抓拍了他亲吻一名护士的瞬间。至今为止，前往时代广场观光的游客情侣还会模仿这一幕拍照。
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大师之作的背后
“市政府前的吻”(Le baiser de l'hôtel de ville) 来自法国摄影师罗贝尔·杜瓦斯诺（Robert Doisneau），摄于1950年的巴黎。这张照片举世闻名，根据其制作的明星片和海报销量过百万。有不少情侣都跑出来自称是“被无意间拍下的那一对”，甚至有人赔偿肖像权或着分享照片的收益。但是摄影师最后承认，照片并不是抓拍，是他要求当时的这对情侣在镜头前接吻的。
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金吻
画家克林姆(Gustav Klimt)在其黄金时期创造了他最有名的作品。他用来创作的金箔凸显珍贵，使人联想到中世纪晚期的基督教画作。克林姆于1908和1909年之间创作了他最知名的代表作《吻》。这张画的原版是180 x 180厘米的正方形。
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兄弟之吻
在曾经的东欧集团，尤其是国家领导人见面喜欢给对方一个社会主义兄弟之吻。这一亲密动作比用力握手更具团结意味。1979年，苏联领导人勃烈日涅夫（Leonid Breschnew）与东德领导人昂纳克（Erick Honecker）在东柏林会晤时，留下了这一幕具有历史意义的画面。
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迪士尼经典镜头
在美国公司出品的动画电影《小姐与流浪汉》（Lady and the Tramp）中，两个主人公在月光沐浴、烛光闪闪的意大利餐厅里就餐，身边琴声悠扬。厨师拉着手风琴倾情献唱歌曲“Bella Notte”。两只小狗共享一盘意大利面时吃到同一根面条，不小心接吻。
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倒挂之吻
2002年上映的首部《蜘蛛侠》荣获MTV电影大奖的最佳银幕亲吻奖。然而，男主角托比·马奎尔（Tobey Maguire）对这一个在外人看来的浪漫之吻并没有美好的回忆，他向contactmusic.com网站承认：“当时雨不停地下，水流进鼻子里，克里斯汀·邓斯特(Kirsten Dunst) 卷起我的面具时，我已完全不能呼吸。”
作者: Silke Wünsch