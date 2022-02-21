闭关锁国两年 澳大利亚取消入境限制

(德国之声中文网）2020年3月，为了控制感染病例激增，澳大利亚颁布禁令，宣布对除本国居民外的所有人关闭边境，本国公民在未获免疫力前也不得出境。严厉的防疫措施使该国赢得了"澳大利亚堡垒"的绰号。

本周一，在悉尼和墨尔本两国国际机场，又出现了亲朋好友久别重逢的欢呼场面。一架来自洛杉矶的澳航航班于当地时间凌晨6：20分抵达悉尼机场，随后来自东京、温哥华和新加坡的航班也陆续到达。

澳大利亚航空公司首席执行官乔伊斯（Alan Joyce）对法新社表示："我们期盼这一天已经很久了，欢迎游客来到澳大利亚。"乔伊斯表示，澳航预计本周就会有超过14000名乘客飞往澳大利亚。

对于受到疫情重创的澳大利亚旅游业来说，复苏将会是一个漫长的过程。澳大利亚旅游部长丹·特汉（Dan Tehan）身着写着"欢迎回来"字样的T恤来到墨尔本机场。他表示："我认为我们将会看到一个强劲反弹的旅游业市场。"

疫情前中国人是澳大利亚最大的游客群体，但由于中国继续执行严格的"清零"政策，吸引中国游客前来澳大利亚仍将困难重重。这位旅游部长表示："澳大利亚一直在做大量准备工作，一旦中国方面政策发生变化，就可以接待大批中国游客。"

澳大利亚政府投入4000万澳元（2870万美元）资金，用于吸引游客来澳的广告宣传。但在重新开放边境的24小时内，只有56个国际航班计划飞往澳大利亚，这远远低于疫情前的水平。

以色列及欧洲各国也在逐步放开

大约一个星期以来，以色列已经取消出示绿码方可进入餐厅和商店的规定。目前只有在体育赛事、文艺演出或私人领域的大型婚宴等活动上，才需要出示接种疫苗、痊愈和阴性检测证明。

德国电视二台驻特拉维夫记者Michael Bewerunge 表示："在没有采取任何停摆措施的情况下，以色列又安然度过了第二波疫情，而且在最后一波疫情的最高峰，取消了几乎全部限制措施。尽管有数百万人感染，医疗体制仍然有惊无险，没有陷入瘫痪状态。"

二月一日起，丹麦在欧洲大陆上率先取消了绝大多数的防疫限制：出门不再需要佩戴口罩，出示各种接种或痊愈证明的规定也成了历史。大型活动不再受任何限制，酒吧和迪厅也重新人满为患。目前丹麦只对外国人入境还有部分防疫要求。

奥密克戎变异毒株登陆德国的时间虽然要比其他欧洲国家晚一些，但种种迹象显示，德国的疫情也逐渐呈现趋缓的势头。本周三，德国政府和各联邦州政府将就逐步放宽防疫措施进行磋商。购物需出示免疫或痊愈证书的规定可能会被取消。3月20日起，其余的限制性措施可以也将取消，不过佩戴口罩的规定可能还将延续下去。

（德新社，法新社）

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