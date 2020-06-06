闫丽梦爆料 李文亮第二？港大回应

（德国之声中文网）一位自称曾经就职于香港大学公共卫生学院，名叫闫丽梦的研究学者日前接受了美国FOX新闻台的采访，称中国当局在得知新冠病毒人传人的第一时间掩盖了疫情真相，她曾试图公开真相，但受到了种种阻挠。

采访中这位学者称，她曾经工作的实验室是世界顶级新型冠状病毒研究机构。她表示，来美国的原因是要说出新型冠状病毒疫情的真相。

12月底就知人传人

闫丽梦声称，2019年12月底，她是全球范围内最早介入新型冠状病毒研究的人之一。12月31日，她和同事了解到中国武汉出现了与非典类似的新型冠状病毒，随即，闫丽梦的主管、世卫组织顾问潘烈文博士就让她对大陆的实际情况进行秘密调查。中国政府拒绝海外专家到中国进行调查，甚至拒绝香港专家去。所以闫丽梦当时找了一些朋友获取信息。

她于12月31日通过即时通讯软件联系到了一位在中国疾病预防控制中心工作的朋友。此人告诉她发生了家庭集体感染的病例，所以认为新冠病毒应该是可以人传人。

而在之后的好几个星期，世卫组织都没有确定病毒人传人的性质。1月9日，世卫组织在一份关于中国武汉地区肺炎病例群的官方声明中表示：中国拥有强大的公共卫生能力和资源来应对和管理呼吸道疾病暴发。"根据中国当局的说法，该病毒可在某些患者中引起严重疾病，并且不易在人与人之间传播"，世卫组织的声明如是说。

1月14日，世界卫生组织又通过推特传播信息称 ，中国当局进行的初步调查发现，在武汉市发现的新型冠状病毒（2019-nCoV）没有人与人之间传播的明确证据。

闫丽梦表示，一直到1月16日，由于中国政府几乎没有提供任何有关新冠病毒传播的细节，让她感到不安。之前，从一个聚集了中国各地医院临床医生的聊天群中她了解到：中国时间12月31日之后，有一天早上，其中一个大夫在群里问有没有武汉的大夫，可以分享一些有关这个类似非典病毒的信息。当时就立刻有人警告这名大夫说"不要问"，话题太敏感。他们不能谈论，但必须戴口罩。

闫丽梦称，当时了解到，武汉的人传人现象变得非常严重。有太多病人得不到及时救治和诊断。医生和病人都没有防护措施。普通人也是。政府不允许人们公布这些信息。医院医生很害怕，什么也不能说。疾控中心的工作人员也非常害怕。

来自上级的警告

这位来自青岛的香港学者当时向她在香港大学公共卫生学院的上级潘烈文（Leo Poon）反应了情况，而后者的第一反应是让她小心，保持沉默。据称，之前闫丽梦就收到过"不要触碰红线"的警告，否则就会"有麻烦"，就会"被消失"。当时她建议，应该向公众公开病毒人传人的信息，而且非常紧急。但等待了数天之后，她发现自己的上级没有采取任何行动和措施。

闫丽梦还向FOX新闻台表示，除了香港大学公共卫生学院的潘烈文以外，该学院世卫组织实验室的一位名叫佩里斯（Malik Peiris）的教授也属于了解情况的人群，"但是他们什么也没有做"。

她认为，作为病毒学专家，有些甚至是医生，这些上级同事们应该知道情况有多严重。"这是公共卫生危机事件，他们本应该迅速作出反应。他们本应该采取很多措施。他们本来有很多选择可以控制疫情爆发，不让病毒扩散出去，从而变成人类有史以来最大的灾难"，闫丽梦如是说。

FOX新闻台在采访报道中指出，世卫组织否认了闫博士的声明，并且表示"很多人为我们做顾问工作…但是，"闫博士、Peiris博士和潘博士"不是我们的工作人员。世卫组织重申，"这些人不代表世卫组织。"德国之声试图联系香港大学公共卫生学院，但未能成功。

在美期间被解职

之后，闫丽梦通过流亡美国的中国富商郭文贵旗下媒体平台之一"路德时评"用中文披露了她掌握的信息。随后，中国政府于1月20日确认了新冠病毒人传人的事实。3天后，武汉封城。几周后，她收到媒体人路德的提醒，称她"有危险"，必须尽快离开。

不顾丈夫的全力反对，闫丽梦于4月28日登上了前往美国的班机。她声称离开中国的过程很顺利，没有引起官方的任何注意。倒是抵达美国洛杉矶机场后，她被美国官员拦截盘问，并告知自己到美国"是为了说出新型冠状病毒的真相。"之后，美国FBI介入，与她进行了几个小时的交流，并拿走了她的手机取证，同时允许她继续在美国的行程。

据闫丽梦所称，同时中国当局意识到了她已经抵达美国，有中国国家安全部的工作人员于第一时间前往其家乡青岛，有"警察到我家找麻烦"。同时，正在休年假的她无法登陆工作账号和邮箱。香港大学也告诉FOX新闻称，闫丽梦已经不再是其员工，但决绝说明解职她的任何原因。闫丽梦表示，她相信她认识的所有人现在都有危险。她担心安全问题。担心家人和朋友，以及所有给她发信息的人的安全。不管是医生、官员或实验室的人、研究员、科学家。闫丽梦透露，这些人如今都在被监控之中，都有麻烦，"家人每天都会受到生命威胁。"

中国驻美大使馆发言人向FOX新闻表示，他们"从未听说过"闫博士，并且"中国政府在疫情爆发后做出了迅速而有效的应对。

港大：“与我们理解的事实不符”

香港大学在周六（7月11日）晚些时候在其官网发布中英文声明称，闫丽梦“曾在港大任職博士後研究員，現已離職”，并称“有關報道內容與港大理解的關鍵事實並不相符”。

声明中写道：“事實上，閻麗夢在2019年12月至2020年1月期間，從未在港大進行她在訪問中重點提及的有關新冠病毒人傳人的研究。港大也留意到她在訪問中的重點表述雷同傳言，並沒有科學支持”。

港大也在声明中强调，尊重个人的言论表达自由，但闫丽梦的个人意见和看法均不代表港大，并称不会再就传言做进一步评论和回应。

