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中国国务院总理李强在政府工作报告中公布的年度经济增长目标和国防预算，符合此前外界的预期。更多受到民众讨论关注的则是代表们就医疗、养老育儿等民生福利话题的提案。
中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。
政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。
中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。
在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。
全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。
四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。
据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。
两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。
中國「兩會」4日起登場，總理李強將首次發表政府工作報告；不過，人大會議發言人表示，今年人大閉幕後將不舉行總理記者會。而外界關注焦點仍在於中國經濟，特別是李強將提出多高的經濟增長目標。中國經濟疲軟的當下，兩會能否端出救經濟的實質措施？
中国的两会前夕，人民网推出一项调查，邀请网民选出两会十大热词。“依法治国”、“就业”、“乡村振兴”是位居前三的热词。随着两会的开幕，中国网民对两会还有哪些期待，对两会的作用有何看法？
在安徽的一个钟点工市场，不少人一大早就在路边等活。招工的人不多，工资也很低。这些人感觉到，目前中国的经济形势不容乐观。经济形势预计将成为人大会议的主要议题之一。请看德广联记者的实地报道。
《新苏黎世报》写道，面对如此巨大的挑战，中国更需要结构性改革，首当其冲的是，国家需要从经济领域中后撤。《商报》写道，专家预计，对国家安全的强烈聚焦不会转向。
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