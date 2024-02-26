“敏感”人士被监控

两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。