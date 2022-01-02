门德尔松：以色列出埃及  

费利克斯·门德尔松·巴托尔迪（Felix Mendelssohn Bartholdy）是德国犹太裔作曲家，通常被称为费利克斯·门德尔松。

门德尔松1809年2月3日生于汉堡一个富裕家庭，父亲是成功的银行家，母亲是钢琴家。他自幼学习音乐，9岁第一次公开演出，16岁发表“弦乐八重奏”，17岁时完成了《仲夏夜之梦》序曲。

在其短短一生中，门德尔松创作了丰富的作品，包括50多首钢琴曲、多部交响曲、协奏曲、序曲等等，是德国浪漫乐派最具代表性的人物。门德尔松还是一位优秀的钢琴家和指挥家，1842年协助舒曼成立莱比锡音乐学院，成为首任校长。1846年11月4日，门德尔松因脑溢血去世。请欣赏门德尔松创作的康塔塔“诗篇114号”——以色列出埃及，由科隆室内合唱团演出。

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