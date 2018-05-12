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门兴格拉德巴赫

德国西部城市，位于北威州。在工业革命早期，该市具有相当重要的地位。

门兴格拉德巴赫足球队是德国足坛的老牌球队。

File- This July 27, 2017, file photo shows Ng Lap Seng leaving federal court in Manhattan. A judge tightened security Monday, Aug. 7, 2017, at the luxury Manhattan apartment where Ng will likely reside under 24-hour guard until sentencing. (AP Photo/Mary Altaffer, File) |

澳门富商吴立胜因贿赂联合国官员被判监四年 12.05.2018

本周五纽约一家法院判处中国房地产大亨吴立胜四年监禁，并处以高额罚款。主要罪名是贿赂联合国要员以争取促成在澳门兴建联合国会议中心。

16.01.2016 *** Bildunterschrift:TAIPEI, TAIWAN - JANUARY 16: A Taiwanese woman votes at a polling staion on January 16, 2016 in Taipei, Taiwan. Voters in Taiwan are set to elect Tsai Ing-wen, the chairwoman of the opposition Democratic Progressive Party, to become the island's first female leader. (Photo by Ashley Pon/Getty Images) Copyright: Getty Images/A. Pon

港人看台湾大选：望真正民主选举来临 17.01.2016

台湾大选结果尘埃落定，1800多万名台湾民众用选票投下心目中的总统。而在於彼岸普选无期的香港，民众只能望门兴叹。德国之声访问了几名亲身观战台湾大选的香港人，细谈两地的民主路。
Fußball Bundesliga 32. Spieltag SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg

德甲联赛第32轮图集 09.05.2015

拜仁再次输球，门兴继续挺进；保级战依然扣人心弦。
Moenchengladbach's Brazilian midfielder Raffael (front) and Moenchengladbach's striker Max Kruse celebrate the 3-1 during the German first division Bundesliga football match 1899 Hoffenheim vs Borussia Moenchengladbach in Sinsheim, southern Germany, on April 4, 2015. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND RESTRICTIONS - DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER MATCH. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050. (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

德甲瞄准中国 "聚宝盆"门兴推中文官网 23.04.2015

现在越来越多的德甲球队将触角伸向中国。继多特蒙德、拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡等球队相继开办官网中文网页后，德甲另一支战车门兴格拉德巴赫宣布，即日起启动中文网页。
Bundesliga 1899 Hoffenheim Borussia Mönchengladbach

德甲联赛第27轮图集 05.04.2015

本轮比赛中，拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡、门兴格拉德巴赫和勒沃库森等排名靠前的球队均获得胜利。而法兰克福两度领先却没能赢球，弗赖堡则在保级战中获得重要三分。
Fußball 1. Bundesliga Wolfsburg - Köln

德甲联赛第17轮 21.12.2014

德甲第17轮比赛中，拜仁队继续巩固了积分榜榜首的地位。多特蒙德再次败北，难以摆脱降级危险。勒沃库森、沙尔克和门兴小有斩获。柏林赫塔队在与霍芬海姆的较量中0:5惨败。
Fußball Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 26.10.2014

德甲联赛第9轮 26.10.2014

德甲第9轮比赛中，斯图加特队和霍芬海姆队吉星高照。不来梅队再次失利，教练杜特结束了在该队的主帅生涯。拜仁与门兴0:0未决出胜负。
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JULY 13: Christoph Kramer of Germany celebrates with the World Cup trophy after defeating Argentina 1-0 in extra time during the 2014 FIFA World Cup Brazil Final match between Germany and Argentina at Maracana on July 13, 2014 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

德国国脚克拉默尔：“世界杯之后更受注视” 28.08.2014

7月13日，克拉默尔在这一天成为了世界杯冠军。在接受德国之声专访时，这位效力于门兴格拉德巴赫的中场球员谈到了在世界杯前后的个人经历，还有他日记里的那些秘密。
Firmino and teammates celebrate a goal against Hamburg.

2013/14赛季德甲联赛第2轮精彩图集 18.08.2013

霍芬海姆力克汉堡；沃尔夫斯堡大胜沙尔克；柏林赫塔滑落积分榜；多特蒙德险胜不伦瑞克
DORTMUND, GERMANY - AUGUST 24: A volunteer waves a flag othe the DFL during the Bundesliga match between Borussia Dortmund and Werder Bremen at Signal Iduna Park on August 24, 2012 in Dortmund, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

德甲步入第51赛季：经典开场 09.08.2013

德甲冠军拜仁慕尼黑和门兴格拉德巴赫的过招将拉开新一轮德甲大战的序幕。人们在此关注的重点人物不在场上，而“只”坐在板凳上。
Nordrhein-Westfalen/ Fussball, 1. Bundesliga, Saison 2011/12, 32. Spieltag, Public Viewing Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach, Samstag (21.04.12), Dortmund: Dortmunder Fans feiern den Sieg ihrer Mannschaft mit einem Autokorso. (zu dapd-Text)

多特蒙德成功卫冕 22.04.2012

德甲本轮进行了第32轮的角逐，多特蒙德主场2比0击败门兴格拉德巴赫，提前两轮卫冕联赛冠军。凯泽斯劳滕虽然客场2比1击败了柏林赫塔，却难逃降级厄运，成为本赛季第一支降级的德甲球队。
Sebastian Kehl (L) of Borussia Dortmund reacts after scoring his team's second goal during their German first division Bundesliga soccer match against Schalke 04 in Gelsenkirchen, April 14, 2012. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER) DFL LIMITS USE OF IMAGES ON THE INTERNET TO 15 PICTURES DURING THE MATCH AND, PROHIBITS MOBILE (MMS) USE DURING AND UP TO 2 HOURS POST MATCH. FOR MORE INFORMATION CONTACT DFL

多特蒙德卫冕在即 15.04.2012

多特蒙德在客场落后一球的情况下力克沙尔克04，赢得鲁尔德比，拜仁慕尼黑则在主场被美因茨逼平，已经落后多特蒙德8分之多，这也意味着，如果下轮多特蒙德在主场击败门兴格拉德巴赫即可卫冕。
Fußball, Bundesliga, 28. Spieltag, Bayer Leverkusen - SC Freiburg am Samstag (31.03.2012) in der BayArena in Leverkusen: Der Leverkusener Trainer Robin Dutt verlässt die Pressekonferenz nach dem Spiel. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw (Achtung Sperrfrist! Die DFL erlaubt die Weiterverwertung der Bilder im IPTV, Mobilfunk und durch sonstige neue Technologien erst zwei Stunden nach Spielende. Die Publikation und Weiterverwertung im Internet ist während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.)

勒沃库森主帅杜特下课 01.04.2012

多特蒙德主场被斯图加特4比4逼平，拜仁慕尼黑趁机将两队间的积分差距缩小到了3分。勒沃库森主帅杜特在球队遭遇4连败之后下课。与此同时，门兴格拉德巴赫与沙尔克04就联赛第三的争夺依然激烈异常。
Fußball Bundesliga 26. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 am Sonntag (17.03.2012) im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Kaiserslauterns Pierre de Wit (r) kämpft mit dem Schalker Jermaine Jones um den Ball. Foto: Uwe Anspach dpa/lrs (Achtung Sperrfrist! Die DFL erlaubt die Weiterverwertung der Bilder im IPTV, Mobilfunk und durch sonstige neue Technologien erst zwei Stunden nach Spielende. Die Publikation und Weiterverwertung im Internet ist während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Schlagworte Fußball, Bundesliga, Zweikampf, Duell, sport

榜首三强高歌猛进 18.03.2012

德甲联赛第26轮，多特蒙德主场1比0小胜劲旅不来梅，拜仁则度过了“疯狂的一周”，客场6比0击败柏林赫塔紧追不舍，门兴格拉德巴赫则一扫三场不胜的颓势，客场2比1击败勒沃库森，保住了积分榜第三的位置。
Leverkusen's Simon Rolfes, right, and Dortmund's Kevin Grosskreutz go for a header during the German first division Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and Bayer 04 Leverkusen Saturday, Feb. 11, 2012 in Dortmund, Germany. (Foto:Frank Augstein/AP/dapd) - NO MOBILE USE UNTIL 2 HOURS AFTER THE MATCH, WEBSITE USERS ARE OBLIGED TO COMPLY WITH DFL-RESTRICTIONS, SEE INSTRUCTIONS FOR DETAILS -

德甲榜首之争愈演愈烈 12.02.2012

勒沃库森未能阻止多特蒙德前进的步伐，凯泽斯劳滕也没能给拜仁慕尼黑制造麻烦，只有排名第三的沙尔克04遇到了阻击，他们客场输给了门兴格拉德巴赫，积分也被对手所超越。
Moenchengladbach's Marco Reus, left, and Bayern's Daniel Van Buyten of Belgium challenge for the ball during the German first division Bundesliga soccer match between Borussia Moenchengladbach and Bayern Munich in Moenchengladbach, Germany, Friday, Jan. 20, 2012. (Foto:Martin Meissner/AP/dapd) - NO MOBILE USE UNTIL 2 HOURS AFTER THE MATCH, WEBSITE USERS ARE OBLIGED TO COMPLY WITH DFL-RESTRICTIONS, SEE INSTRUCTIONS FOR DETAILS -

鲁尔三强围剿拜仁 22.01.2012

在经过了漫长的冬歇期之后，德甲联赛于1月20日重燃战火。志在夺冠的拜仁慕尼黑遭遇当头一棒，客场1比3负于门兴格拉德巴赫。榜尾大战中，弗赖堡主场1比0击败了同样要为保级而战的奥格斯堡。
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