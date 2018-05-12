为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
德国西部城市，位于北威州。在工业革命早期，该市具有相当重要的地位。
门兴格拉德巴赫足球队是德国足坛的老牌球队。
本周五纽约一家法院判处中国房地产大亨吴立胜四年监禁，并处以高额罚款。主要罪名是贿赂联合国要员以争取促成在澳门兴建联合国会议中心。
台湾大选结果尘埃落定，1800多万名台湾民众用选票投下心目中的总统。而在於彼岸普选无期的香港，民众只能望门兴叹。德国之声访问了几名亲身观战台湾大选的香港人，细谈两地的民主路。
拜仁再次输球，门兴继续挺进；保级战依然扣人心弦。
现在越来越多的德甲球队将触角伸向中国。继多特蒙德、拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡等球队相继开办官网中文网页后，德甲另一支战车门兴格拉德巴赫宣布，即日起启动中文网页。
本轮比赛中，拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡、门兴格拉德巴赫和勒沃库森等排名靠前的球队均获得胜利。而法兰克福两度领先却没能赢球，弗赖堡则在保级战中获得重要三分。
德甲第17轮比赛中，拜仁队继续巩固了积分榜榜首的地位。多特蒙德再次败北，难以摆脱降级危险。勒沃库森、沙尔克和门兴小有斩获。柏林赫塔队在与霍芬海姆的较量中0:5惨败。
德甲第9轮比赛中，斯图加特队和霍芬海姆队吉星高照。不来梅队再次失利，教练杜特结束了在该队的主帅生涯。拜仁与门兴0:0未决出胜负。
7月13日，克拉默尔在这一天成为了世界杯冠军。在接受德国之声专访时，这位效力于门兴格拉德巴赫的中场球员谈到了在世界杯前后的个人经历，还有他日记里的那些秘密。
霍芬海姆力克汉堡；沃尔夫斯堡大胜沙尔克；柏林赫塔滑落积分榜；多特蒙德险胜不伦瑞克
德甲冠军拜仁慕尼黑和门兴格拉德巴赫的过招将拉开新一轮德甲大战的序幕。人们在此关注的重点人物不在场上，而“只”坐在板凳上。
德甲本轮进行了第32轮的角逐，多特蒙德主场2比0击败门兴格拉德巴赫，提前两轮卫冕联赛冠军。凯泽斯劳滕虽然客场2比1击败了柏林赫塔，却难逃降级厄运，成为本赛季第一支降级的德甲球队。
多特蒙德在客场落后一球的情况下力克沙尔克04，赢得鲁尔德比，拜仁慕尼黑则在主场被美因茨逼平，已经落后多特蒙德8分之多，这也意味着，如果下轮多特蒙德在主场击败门兴格拉德巴赫即可卫冕。
多特蒙德主场被斯图加特4比4逼平，拜仁慕尼黑趁机将两队间的积分差距缩小到了3分。勒沃库森主帅杜特在球队遭遇4连败之后下课。与此同时，门兴格拉德巴赫与沙尔克04就联赛第三的争夺依然激烈异常。
德甲联赛第26轮，多特蒙德主场1比0小胜劲旅不来梅，拜仁则度过了“疯狂的一周”，客场6比0击败柏林赫塔紧追不舍，门兴格拉德巴赫则一扫三场不胜的颓势，客场2比1击败勒沃库森，保住了积分榜第三的位置。
勒沃库森未能阻止多特蒙德前进的步伐，凯泽斯劳滕也没能给拜仁慕尼黑制造麻烦，只有排名第三的沙尔克04遇到了阻击，他们客场输给了门兴格拉德巴赫，积分也被对手所超越。
在经过了漫长的冬歇期之后，德甲联赛于1月20日重燃战火。志在夺冠的拜仁慕尼黑遭遇当头一棒，客场1比3负于门兴格拉德巴赫。榜尾大战中，弗赖堡主场1比0击败了同样要为保级而战的奥格斯堡。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式