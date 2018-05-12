榜首三强高歌猛进

德甲联赛第26轮，多特蒙德主场1比0小胜劲旅不来梅，拜仁则度过了“疯狂的一周”，客场6比0击败柏林赫塔紧追不舍，门兴格拉德巴赫则一扫三场不胜的颓势，客场2比1击败勒沃库森，保住了积分榜第三的位置。