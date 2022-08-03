關於佩洛西與中國軍演的假訊息與真相

（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）週二（8月2日）訪台，引發北京不滿，除了宣布對台灣實施實彈射擊之外，中國駭客也發動網路戰，癱瘓台灣國防部、外交部，甚至總統府網站。

台灣總統蔡英文8月4日發表談話，稱「在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成我們的民心紛擾。」蔡英文也要求政府單位與民間企業提升應變，多加查證來自中國方面的消息。

像是4日當天，網路上流傳一篇圖文稱「平潭遠程火箭彈掠過台灣上空」，起初台灣事實查核中心與國防部皆認為是假訊息。但在這之後，日本防衛省公布導彈軌跡圖，路徑穿越台灣，引發網友議論。

事後國防部解釋，彈道飛彈高度已是「外太空條約」界定的大氣層外空間、屬「非領空」，且共軍使用的彈道導彈與傳言所提的火箭彈不同，才證實了傳言為「錯誤」訊息。

真假訊息難辨，造成民眾混亂，德國之聲在此整理了當前社交媒體平台上最廣為流傳的假訊息並提供事實查核。

假訊息一：中國政府決定撤離在台灣的中國公民

網路論壇4日上午流傳一篇貼文，內容提到中國政府即將撤離在台的中國公民，還搭配一張中國官媒央視主播的電視台報導截圖，圖片中標題欄寫著：「中國中央政府決定撤離在台的大陸同胞於2022年8月8日前撤離完畢」。

真相：經過台灣事實查核中心對比之後，發現央視當天的新聞和其他新聞節目均無相關報導，且主播和鏡面皆不同於網傳圖片所呈現，疑似經過編修變造。另外，以「撤離」、「在台」、「大陸同胞」、「撤僑」等關鍵字在中國官媒網站以及國台辦網站查詢，皆查無相關訊息。

台灣大陸委員會在8月4日發聲明，證實網路流傳中共決定撤離在台陸人是假消息，要求民眾不要轉傳散佈。台灣刑事局調查後，發現是屏東劉姓男子涉案，目前依違反社會秩序維護法，移送屏東地方法院裁處。

假訊息二：台灣政府砸錢促成佩洛西訪台

美國聯邦眾議院議長佩洛西訪台離開後，台灣網路論壇有網友指出，台灣外交部花費9400萬元找公關遊說美國聯邦眾議長裴洛西訪台的假訊息。

在內文中，該網友提到他上了美國司法部網站，發現一間叫「Gephardt Group Government Affairs」的政治公關公司，「從2018年開始幫助台灣聯繫遊說佩洛西多達16次，我國一共付費3149377.58美元（約新台幣9400萬元），除此之外每月還要付二萬二千美元給公關公司。」

真相：對此，台灣外交部已證實為假訊息，並發新聞稿澄清，此趟訪問團是美國政府公費支應，在台行程統一由美國在台協會台北辦事處（AIT）洽排，外交部從旁提供行政協助，包括協調與我國政府高層及立法院的會晤行程等。

外交部已轉請台灣警政署刑事警察局展開調查，以防制假訊息傳播。外交部警告民眾在網路上刊載或傳播未經證實圖文可能觸法。

假訊息三：共軍擊落台灣伴飛戰機

中國通訊軟體微信上流傳共軍擊落台灣伴飛戰機的對話截圖及影片，並聲稱「聽說已經擊落一架飛機」、「出動戰機擊落了一架台灣伴飛的飛機」。

真相：對此，台灣國防部4日指出此為假訊息，「中華民國空軍無此次任務，亦無我空軍於攔截共軍期間遭擊落一事」。

假訊息四：佩洛西曾遭北京派出所拘留

佩洛西出訪台灣相關話題在中國社交媒體平台微博引發熱議，當中有篇關於「網友曝美國眾議院議長佩洛西年輕時曾在北京被公安機關拘留數日」的圖文廣為流傳。

原文提到，「1989年，北京東城區某片兒警，在本轄區的一套房子里查出一女二男正在進行聚眾鬥毆」，而事後警方發現那名女子就是佩洛西，當時已經是美國眾議員的她，最後被以「流氓罪」收押拘留所。

真相：經查證，佩洛西出訪年份並非文中提到的1989年，而是在1991年9月。當時佩洛西出訪亞洲，和另外2名眾議員擺脫官方陪同人員，前往天安門廣場，向政府反對派和天安門屠殺事件的受害者表示聲援。

另外，據《洛杉磯時報》報導，佩洛西與其他議員並沒有遭到拘留或逮補，而是前往採訪的7名記者和攝影師被拘留了90分鐘，最終警方將其釋放同時交還拍攝母帶。

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