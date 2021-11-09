闖進金馬的港產《少年》﹕危城下的創作人 以最純粹信念自救

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「香港不能公映」六個字，出現在港產電影《少年》的預告片末。經歷停拍、撤資、被勸退、演員辭演，它最終到對岸台灣舉行世界首映，所有場次更火速售罄。包括《少年》在內多部港片入圍今屆金馬獎，但在好消息公佈的同月，香港立法會通過新電檢條例，加強審查「危害國安」的電影。三位《少年》主創——導演任俠、林森及監製陳力行接受德國之聲專訪，多次強調「純粹」的力量。對紅線下的新生代來說，留在牆內創作的意義是什麼？
当下， 香港电影界比以往任何时候都更受审查制度威胁。数十年来，她以巨大的多样性和创造力给全球各地同行带来推动。
上周末闭幕的莱比锡电影节上，中国导演邓伟的《爷爷和父亲》获得最佳纪录长片奖。此外，旅德中国电影人唐菡的作品获得短片奖项。
《港区国安法》通过以来，影响层面触及各大领域，今年9月初，港府预计修法加强电影审查，「不利国安」的电影将被撤销上映，就连老电影也可能被撤销批准，再次打击香港言论自由。
电影《少年的你》代表香港入围今年奥斯卡最佳国际影片奖最终五强，中国导演赵婷也以《无依之地》狂扫奥斯卡六项大奖入围。
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