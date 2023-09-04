 間諜新型態？美媒：中國人屢扮遊客闖美軍基地 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2023

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間諜新型態？美媒：中國人屢扮遊客闖美軍基地

《華爾街日報》指出，中國公民自稱遊客、闖入美軍敏感場所的案例已達上百起，引發美方擔憂。不過，美國很難以間諜罪實際起訴這些人，多數個案只因「非法入侵」而遭短期拘留。

圖為美國聯邦調查局今年2月在檢視被擊落的中國氣球殘骸。

圖為美國聯邦調查局今年2月在檢視被擊落的中國氣球殘骸。

（德國之聲中文網）《華爾街日報》週日（9月3日）引述美國官員的說法報導，近年常有中國公民假借「遊客」之名，未經准許闖進美國軍事基地和火箭發射場等敏感區域，類似案例達上百起。美國研判這可能是一種間諜活動，以測試美方軍事場所的安全措施。

報導指出，相關案例有時是發生在距離民用機場遙遠、幾乎沒有旅遊業發展的偏遠地帶。面對美國安檢詢問，這些中國人似乎有一套慣用說詞：聲稱自己是「迷路的觀光客」。部分例子或許是無心之過，但有些案例卻令人相當憂慮，例如有人曾稱在美軍基地的旅館「訂了住宿」，試圖越過安檢。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員哈定（Emily Harding）向該報表示，中國採取這種低層級的情報蒐集方式，在美國情報圈可說眾所周知。「中國人的優勢在於，他們願意把大批人丟去蒐集情報……就算有少數人被抓，美國政府也非常難證明這除了非法入侵之外還有什麼問題，而沒被抓到的人，則很可能會蒐集到一些有用的資訊。」

美國政界憂慮，北京政府可能正利用非傳統手段在美國本土蒐集情資。美國國防部發言人高赫（Sue Gough）指出，五角大廈去年深入檢視相關案例，未來將以此為基礎，改善基地安全措施；民主黨眾議員克羅（Jason Crow）則說，此狀況已引發美國議員關注，未來國會可能會推動相關立法。

針對相關說法，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應該報，稱這「純屬惡意捏造」，並呼籲美國「摒棄冷戰思維」，多做「有助於增進兩國互信、兩國人民友誼」的事。

  • Der chinesische Ballon wird von einem Kampfflugzeug abgeschossen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    击落

    中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

  • Marineschiffe kreuzen im Absturzgebiet vor der US-Ostküste

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    搜寻

    被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

  • Mitglieder einer Einheit für Kampfmittelbeseitigung bei der Bergung eines Ballon-Trümmerteils aus dem Meer.

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    打捞

    看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

  • Ein Teil der Ballonhülle wird aus dem Meer gezogen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    残骸

    由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

  • US Navy Soldaten operieren mit Spezialgerät bei der Bergungsoperation

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    工具

    美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

  • USA | Abgeschossener Chinesischer Überwachungsballon wird durch US Marine geborgen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    寻获

    美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

  • Titel chinesischer Zeitungen in Los Angeles zum Ballonabschuss

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    升级

    美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。

    作者: Florian Meyer


中國人闖進美軍基地有哪些案例？

今年初曾有一個中國氣球飄至美國上空，期間曾經過蒙大拿州；該州的馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom）擁有全美3座核武發射井之一。美方主張該氣球是北京的「間諜氣球」，但中方聲稱是「氣象用途」。

除了中國氣球之外，也不乏中國公民試圖接近美國敏感區域的例子。《華爾街日報》指出，佛羅里達州基韋斯特島（Key West）的海軍航空基地多次發生中國人擅闖案例，他們常自稱遊客，在美軍基地附近的水域游泳和拍照。

根據佛州南區聯邦地區法院的公開資訊，2020年有3名中國籍人士因擅闖該基地拍照，遭判9個月至12個月不等的刑期。

今年5月，《今日美國》（USA Today）亦曾報導，近期屢屢有中國人試圖闖入阿拉斯加州的軍事設施，同樣自稱觀光客，但實際上可能是間諜。其中一個案例，一群中國人駕車直接衝過溫賴特堡基地（Fort Wainwright）的檢查哨，最終被攔下來時，美軍在車上搜索到無人機等設備。

阿拉斯加共和黨眾議員沙利文（Dan Sullivan）當時發聲明表示：「不論是中國間諜氣球、俄羅斯轟炸機，還是阿拉斯加疑似有中國間諜的報導，都再一次敲醒警鐘，讓人認知到我們置身於中俄獨裁者專制侵略的新時代。」

阿拉斯加州至少有3個大型軍事基地，配置了F-22、F-35等戰機。圖為2021年11月，美軍的CH-47F直升機在埃爾門多夫-理查森（Elmendorf-Richardson）聯合基地參與美軍訓練。

阿拉斯加州至少有3個大型軍事基地，配置了F-22、F-35等戰機。圖為2021年11月，美軍的CH-47F直升機在埃爾門多夫-理查森（Elmendorf-Richardson）聯合基地參與美軍訓練。

此外，《紐約時報》曾揭露，美國2019年秋天秘密驅逐了2名中國外交官，理由是他們開車載著妻子擅闖維吉尼亞州的歐西安納海軍航空站（Oceana Naval Air Station）。報導稱，有中國官員私下稱該2人只是在「觀光旅行」；中國外交部的公開回應則稱美方的指控「嚴重違背事實」，敦促美方應「糾正錯誤」。

（綜合報導）

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