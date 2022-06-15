 開戰以來最大筆 拜登加碼10億支援烏克蘭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2022

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时政风云

開戰以來最大筆 拜登加碼10億支援烏克蘭

俄烏戰爭開打將滿4個月，華盛頓15日宣佈新一輪的軍事援助，將提供基輔10億美元軍援，其中包括榴彈砲及反艦導彈。這是華盛頓迄今向基輔運送的最大批武器裝備，盼能協助烏克蘭在東部頓巴斯地區抵擋俄軍入侵。

USA | Rüstung | M777 Haubitzen

美國總統拜登週三與烏克蘭總統澤連斯基通話，承諾10億美元援助，包括火炮、彈藥和海岸防禦系統。

DW.COM

在中俄領導人15日透過通話表達對彼此的支持後，美國迅速表態批評中國，稱其行為表明，中國正投入經營與俄羅斯的密切關係。

面对俄军展开的强大攻势，顿巴斯一带的乌克兰守军损失惨重，乌总统泽连斯基呼吁官兵坚守阵地。与此同时，北约秘书长呼吁各国应向乌克兰提供更多的重型武器。

乌克兰总统泽连斯基称，顿巴斯地区正在经历欧洲历史上最为血腥残酷的战役之一。他批评德国在向乌克兰提供武器的问题上一再犹豫。世界卫生组织判断已被俄军全面占领的马里乌波尔爆发霍乱的风险极高。

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週三（6月15日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行通話。拜登除了重申對烏克蘭的支持，也宣佈了一項對烏克蘭的10億美元軍事援助計劃，以利烏軍在東部頓巴斯地區對抗俄軍。

拜登在電話中告訴澤連斯基：「面對俄羅斯無端的侵略，美國支持烏克蘭協助捍衛民主、主權和領土完整性。」

根據美國國防部發布的聲明指出，10億美元最新援助計劃中包含18門榴彈砲，2組「魚叉」飛彈岸置防禦系統、「海馬斯」多管火箭系統彈藥，以及無線電與夜視裝備等各式設備。目前美軍正著手培訓烏克蘭軍人使用海馬斯系統，預計幾週內就能上前線作戰。

與此同時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週三（15日）於比利時布魯塞爾主持第3次烏克蘭國防聯絡小組會議，與全球50多國共同討論戰況、各國援助情況和對烏長期援助合作等方案。

奧斯汀也抓緊機會向烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）說明美國最新提供的軍援。奧斯汀表示，身處於戰爭當中，軍備「永遠不夠用」。

Belgien Lloyd Austin

美國國防部長奧斯汀主持第3次烏克蘭國防聯絡小組會議，號召北約等近50國協調援烏武器運送。

美國國防部發言人科比（John Kirby）在白宮媒體簡報上表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已提供烏克蘭56億美元軍事援助。此次再軍援是拜登上任之後，第12次動用總統撥款權，援助總額已達63億美元。

除了軍事援助，美國也致力於援助受戰火摧殘的烏克蘭民眾，拜登承諾再提供2.25億美元的人道援助資金。這筆錢將用來提供安全飲用水、重要醫療物資等，並協助烏國發放現金給一般家庭採購民生物資。

澤連斯基在最新夜間談話中說，他一直為烏克蘭爭取必要的武器和裝備，會盡最大努力來超越俄羅斯的優勢。對於美國新一輪的援助，澤連斯基表示感謝。他說，這對於頓巴斯地區的防禦尤其重要，因為​頓巴斯地區的戰況結果將表明「誰將在未來幾週內佔據主導地位」​。

（綜合報導）

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