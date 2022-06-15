開戰以來最大筆 拜登加碼10億支援烏克蘭

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週三（6月15日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行通話。拜登除了重申對烏克蘭的支持，也宣佈了一項對烏克蘭的10億美元軍事援助計劃，以利烏軍在東部頓巴斯地區對抗俄軍。

拜登在電話中告訴澤連斯基：「面對俄羅斯無端的侵略，美國支持烏克蘭協助捍衛民主、主權和領土完整性。」

根據美國國防部發布的聲明指出，10億美元最新援助計劃中包含18門榴彈砲，2組「魚叉」飛彈岸置防禦系統、「海馬斯」多管火箭系統彈藥，以及無線電與夜視裝備等各式設備。目前美軍正著手培訓烏克蘭軍人使用海馬斯系統，預計幾週內就能上前線作戰。

與此同時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週三（15日）於比利時布魯塞爾主持第3次烏克蘭國防聯絡小組會議，與全球50多國共同討論戰況、各國援助情況和對烏長期援助合作等方案。

奧斯汀也抓緊機會向烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）說明美國最新提供的軍援。奧斯汀表示，身處於戰爭當中，軍備「永遠不夠用」。

美國國防部發言人科比（John Kirby）在白宮媒體簡報上表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已提供烏克蘭56億美元軍事援助。此次再軍援是拜登上任之後，第12次動用總統撥款權，援助總額已達63億美元。

除了軍事援助，美國也致力於援助受戰火摧殘的烏克蘭民眾，拜登承諾再提供2.25億美元的人道援助資金。這筆錢將用來提供安全飲用水、重要醫療物資等，並協助烏國發放現金給一般家庭採購民生物資。

澤連斯基在最新夜間談話中說，他一直為烏克蘭爭取必要的武器和裝備，會盡最大努力來超越俄羅斯的優勢。對於美國新一輪的援助，澤連斯基表示感謝。他說，這對於頓巴斯地區的防禦尤其重要，因為​頓巴斯地區的戰況結果將表明「誰將在未來幾週內佔據主導地位」​。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。