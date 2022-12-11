閉關鎖國逾兩年後 中國如何重新展現外交野心？

（德國之聲中文網）在超過兩年半未離開中國與其他國際領袖交流後，中國國家主席習近平過去幾週透過幾場重要的國際外交場合，與美國、歐洲與亞洲等地十多個國家的領袖進行雙邊會晤，並在亞太經濟合作組織（APEC）的領袖峰會上，發表重要談話。

在APEC峰會前夕的一場工商領導人峰會上，習近平透過書面演說表示，「亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場」，並重申共同反對冷戰思維和陣營對抗的重要性。他呼籲亞太地區的國家推進亞太自由貿易區進程，全面深入參與世貿組織(WTO)改革，並「共同反對單邊主義、保護主義」，打造穩定暢通的亞太產業鏈供應鏈。

而在印尼巴釐島舉辦的20國集團領袖峰會上，習近平除了與美國總統拜登舉行了一場超過三小時的會晤外，也分別與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、義大利的梅洛尼（Giorgia Meloni）與荷蘭領袖呂特（Mark Rutte）進行雙邊會談。不過，他卻未如預期跟歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會面。

總體來說，專家認為習近平希望透過這幾週密集的外交行程，來展現中國外交政策非常主動且活躍的一面。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴德國之聲：「很明顯，習近平正試圖展示中國外交政策中非常積極的一面。這與他在黨的第二十次代表大會上發表的談話內容是一致的。他想表明，經過兩年的閉關鎖國，在與國際社會沒有那麼多的接觸後，中國正試圖重新在國際舞台上活躍起來。」

北京嘗試分化歐盟國家的團結性

而在中國嘗試重新積極參與國際外交事務之際，部分專家認為，北京與不同國家透過雙邊交流來重啟互動的模式，也會對向歐盟這樣的多邊主義組織造成一些內部衝擊。在習近平似乎迴避跟歐盟高官交流之際，他卻在跟荷蘭領袖呂特會晤時，試圖說服荷蘭不要加入美國的行列，阻止中國取得荷蘭所擁有的一些芯片製造關鍵技術。在結束與呂特會晤的聲明中，習近平表示：「希望荷蘭能夠加強歐洲對開放與合作的承諾。」

此外，習近平在與法國總統馬克龍跟義大利領袖梅洛尼會晤後，分別邀請兩人明年出訪中國。加上本月初單獨出訪北京的德國總理肖爾茨（Olaf Scholz），專家認為習近平重返國際外交的其中一個目的，是希望分化歐洲在中國議題上的團結度。芬蘭赫爾辛基大學客座研究員英莎麗（Dr. Sari Arho Havren）在接受德國之聲訪問時表示，習近平之所以選擇聚焦與歐洲國家領導人互動，而非與歐盟領導人會面，背後有幾個主要因素。

她說：「北京從來不認為歐盟機構擁有與歐盟國家同等的權力，而傳統上，中國也傾向經營雙邊關係。其次，歐盟委員會的馮德萊恩跟歐洲理事會主席米歇爾，在對抗中國方面的言論比許多歐洲國家領導人還堅定且直接，這也導致中國選擇以傳統分裂歐盟的策略來與歐洲國家互動。」

英莎麗還說，北京除了想藉由分裂策略來削弱歐盟內部的團結性，它們還想削弱跨大西洋聯盟。她告訴德國之聲：「若美國在中國持續推進對台統一進程的情況下，決定對北京進行制裁時，歐盟國家不太可能形成一個共同的方法來對付中國。」

英莎麗認為，中國政府之所以積極想分化歐洲國家的團結性，是因為它們認知到歐盟近年來積極想降低對中國的經濟依賴性，並轉移其供應鏈，而這些發展都是中國所不樂見的，因為降低對中國的經濟依賴性，就代表降低中國對歐洲的政治影響力。她說：「這也是為何中國在會後的聲明中，強調要共同應對全球經濟挑戰，保持穩定的供應鏈，並反復要求歐盟國家積極影響中歐關系。這些都是北京的痛點。」

新加坡國立大學的莊嘉穎也指出，中國這種「一一擊破」的作法，其實並非新的外交策略。他向德國之聲表示：「中國在與歐盟或東盟等集團互動時，仍然傾向雙邊合作，因為在這樣的基礎上，他們有更多影響力。習近平的作法並未偏離中國一貫的劇本，這是過往中國與其他國家交涉時的慣用模式。」

歐盟國家有能力應對嗎？

面對中國以傳統策略來分化歐盟國家的團結，赫爾辛基大學的英莎麗表示，在歐洲國家普遍因俄烏戰爭而陷入經濟困境之際，歐洲各國確實很難對中國推出一個統一的方針。她告訴德國之聲：「北京正在爭取時間，試圖透過雙邊交涉的方法，來推遲歐洲國家減少對中國的關鍵經濟依賴的結構性調整。中國這麼做的其中一個原因，是為了爭取時間來獲得關鍵的半導體技術，以實現其2035年的國家目標，以及2049年的第二個百年目標。」

英莎麗再以習近平與荷蘭領袖呂特會晤時的談話重點為例，表示習近平特別強調了拒絕脫鉤的重要性，並暗示中國反對美國試圖向荷蘭施壓，要求該國切斷與中國在半導體領域的聯系。她說：「中國表示，荷蘭應該拒絕將經濟與貿易問題政治化。」

除了中國嘗試分化歐盟國家的團結，以及弱化跨大西洋的連結外，在二十國集團峰會期間的另一個焦點，便是中國國家主席習近平在一個加拿大媒體捕捉到的視頻中，向特魯多表示其向外界透露與習近平交涉內容的行為「不合適」，並要求加拿大以「互相尊重的態度，來進行很好的溝通」。

莊嘉穎認為，從習近平近乎「教育」特魯多的行徑，可以看出他非常有自信。他說：「雖然習近平很有自信，但我認為他可能仍會更尊重特定的國家或國家領導人。」

英莎麗則表示，由於對習近平與中國政府來說，能夠控制其論述是最基本的外交原則，所以他們通常都偏好「關起門來」進行外交接觸。她向德國之聲表示：「特魯多挑戰了這種做法。他讓習近平放下了，讓外界難得地看到了習近平無法完全控制局勢時的表現。在我看來，這個事件顯示在習近平眼中，他只允許以閉門方式進行外交談話。」

中國嘗試抵觸美國推動的制度

新加坡國立大學的莊嘉穎告訴德國之聲，美國自拜登上任後，便持續強化與盟國的連結，而這也被中國與習近平批評是「冷戰」思維，並認為會破壞國際秩序的穩定。他說：「中國意識到，美國與盟國之間的協調，為美國挑戰中國創造了許多選擇，而中國能削弱美國優勢的方法，便是弱化美國與盟國跟美國各個盟友之間彼此的連結。」

莊嘉穎認為，中國為了阻止美國透過與盟國合作來遏制其發展，已嘗試對美國與其盟國之間的連結製造阻礙。他說：「中國的努力會增加中美之間的競爭。目前我們仍須觀察的是，美國在多大程度上，可以讓不同國家加入其推動的『基於規則的國際秩序』，而中國又是否能透過提出一個替代方案，將不同的國家連結起來。」

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