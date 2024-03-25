門開一半？中國發展論壇喊開放卻少總理座談

（德國之聲中文網）2024年「中國發展高層論壇」在北京登場，中國商務部副部長郭婷婷週一（3月25日）表示，將「全面保障外資企業國民待遇」，促使外資安心投資中國，但她並未說明「保障國民待遇」的具體舉措。

據中國官媒央視報導，郭婷婷稱中國「致力於營造具有全球競爭力的開放創新生態」，未來將繼續「深度參與全球產業鏈供應鏈合作，更好地吸引全球優質生產要素」。工業與信息化部長金壯龍則說，中國會繼續「擴大高水平開放，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施」。

中國商務部長王文濤則會見了多位外企管理階層人士，包含美國超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰、美國能源企業埃克森美孚（ExxonMobil）董事長伍德倫（Darren Woods）等人。

「中國開放的大門只會越開越大。」王文濤對伍德倫說，希望該公司「抓住機遇，繼續扎根中國」；他也與蘇姿丰談到，希望美中在半導體業「共同努力」，替企業「提供清晰的安全邊界和穩定的預期」。

週日（24日）的論壇開幕式上，中國國務院總理李強的主題演說亦釋出「市場開放」的訊號。「一個更開放的中國，必將為世界帶來更多合作共贏的機遇。」李強說，「今天的中國經濟已與世界經濟深度融合」，而中國將會「不斷以更高水平的開放鏈接世界」。

3月中旬，中國國務院推出「行動方案」，希望「更大力度吸引和利用外資」，具體內容包含在電信、醫療領域「擴大市場准入」；在公平競爭方面，中國將「及時處理」針對外商投資企業的「歧視行為」；中國也稱希望「對接國際高標準經貿規則」，例如加大懲處侵犯外商知識產權的行為。

外企怎麼看？

中國發展高層論壇自2000年開始舉行，目的之一是讓外國企業人士有機會與中國官方互動，並進一步了解中國每年的經濟目標與政策。據官方資訊，本屆中國發展高層論壇自24日至25日舉行，約有百名跨國企業CEO與會。

不過，往年論壇尾聲通常會舉辦中國總理與企業高管的閉門座談會，今年卻遭到取消。據《紐約時報》報導，少了與中國總理直接互動的機會，許多高管因此跳過週一的活動，直接在週日晚間就搭乘私人飛機離開中國。《華爾街日報》上週曾引述知情者說法稱，今年可能由中國國家主席習近平會晤美國商界領袖，但名單仍在安排，不排除最後關頭取消會談。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

中國政府多次強調對外開放，但似乎仍無法完全阻擋外企移出中國的趨勢；有分析指出，去年外國對華直接投資降到了30年來的最低點。面對美中之間的地緣政治緊張，美國對中國施加的高科技出口管制越來越多，對外企供應鏈造成風險。

此外，歐美國家也越來越常以「經濟脅迫」的概念，批評中國以不透明、不合理的方式阻礙貿易；再加上中國去年施行修訂版《反間諜法》，又突襲調查多間外國機構，都刺激更多企業思考「去風險」。

儘管如此，在本屆發展論壇公開受訪的時候，多數外企高管都稱會持續在中國擴大投資。

最引發關注者是蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）。早在上週，庫克就先行抵華，參加蘋果在上海的新門市開幕。他向中國媒體稱對中國市場「非常有信心」，且每次造訪中國都感受到「一切皆有可能」；他24日的論壇演說，也重申了中國供應鏈對蘋果的重要性。

德國梅賽德斯-奔馳的董事會主席康林松（Ola Källenius）接受官媒央視採訪時也表示，中國市場步調快、競爭激烈，因此該公司過去幾年大幅增加在中國的研發投資。

德國汽車零件生產商采埃孚集團（ZF Group）董事馮‧舒克曼（Stephen von Schuckmann）則告訴中國環球電視網：「任何關於供應鏈外移的說法與炒作，都不是我們依循的方向……我們有投資，我們會留在這裡。」

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