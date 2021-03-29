「长赐号」顺利脱困 苏伊士运河恢复通行

(德国之声中文网) 苏伊士运河管理局29日表示，被困在苏伊士运河近一周的货轮「长赐号」已经顺利摆脱搁浅。长赐号的大小相当于纽约帝国大厦，而在它上周搁浅後，迫使全世界上其中一个重要的贸易路线瘫痪。

苏伊士运河管理局主席莱比 (Osama Rabie) 29日晚间也证实，在「长赐号」摆脱搁浅後，苏伊士运河的双向航行已恢复。他说，首批通过运河的三艘船是运送活牛的船只。他补充说，113艘船计划在当地时间30日上午8点前通过运河。

苏伊士运河管理局称，运河两岸约有370艘船舶一直在等待通行，其中包括25艘油轮。租赁「长赐号」的长荣海运表示，将对该船进行适航性检查，并在检查后作出有关该船货物的决定。

但该船的管理人员表示，初步检查表明，该船状况良好。管理这艘邮轮的伯恩哈德·舒尔特船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）在一份声明中说：「目前没有任何污染或货物损坏的报告，初步调查排除了任何机械或发动机故障导致搁浅的可能性。」

最新情况如何？

几位记者在现场的记者於推特上发布的视频显示，在「长赐号」的前端再次於运河中移动後，协助货轮脱困的拖船队开心地庆祝。其他视频显示，该船在运河中的位置是笔直的，不再是横向的卡住运河的船道。

挖土机过去一周夜以继日地工作，挖出并吸走了船周围大量的沙子和泥土，让拖船队得以重新将货轮定位。受雇协助「长赐号」脱困的公司Boskalis的首席执行官伯道斯基 (Peter Berdowski) 在一份声明中说：「我们成功了！」

「我很高兴地宣布，我们的专家小组与苏伊士运河管理局密切合作，成功使『长赐号』重新起航，从而使船只能再次自由通过苏伊士运河。」

埃及总统塞西称赞各界的努力

埃及总统塞西 (Abdel Fattah el-Sissi) 也表达喜悦之情。此前，苏伊士运河管理局表示，这艘船已经移动到「80%」的正确方向。他在推特上写道：「今天，埃及人成功地解决了苏伊士运河中搁浅船只的危机，尽管这个过程在各方面都有巨大的技术复杂性。」

3月23日，「长赐号」在经过苏伊士运河的单线区段时，在沙尘暴中偏离了航向。虽然长荣海运上周二曾将该船的搁浅归咎于强风，但苏伊士运河管理局负责人拉比却认为船只搁浅可能是出自「人为疏失」。

自从这艘船在苏伊士运河搁浅後，每天有约90亿美元(76亿欧元)的全球贸易受到阻碍。去年至少有18840艘船通过苏伊士运河，该运河也是埃及的主要收入来源之一。去年该运河的收入达到56亿美元。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、德新社、法新社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。