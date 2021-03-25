「长赐号」重新浮起 苏伊士运河通航时间未定

（德国之声中文网）根据海运服务商Inchcape Shipping，「长赐号」3月29日中午在埃及救援团队的协助下已成功重新浮起，这艘货轮已经堵塞苏伊士运河近一周，导致数百艘货轮受阻，影响了全球每天90亿美元的贸易量。

苏伊士运河运输局负责人拉比 (Osama Rabie)说，工人们拉动让船重新浮起。几位记者在推特上发布的视频显示，拖船队正在庆祝，因为船的前部似乎再次漂浮在运河中。

其他视频则显示，长赐号船身转直，可能有足够的空间供其他船只通过。但目前还未传出运河恢复通航的时间。

至少有300艘其他货船，从原油到牛羊等货物，已经等了好几天，至少有20多艘决定采用另一条路线--绕过非洲大陆，绕过好望角航行。但这将加约两周航行时间，并影响到交货的时程。

如何受困?

自3月23日起，台湾长荣海运承租运营的货轮就搁浅、打横在苏伊士运河，造成运河堵塞，全世界都很着急。毕竟，贸易专家们表示，全球集装箱货运船有10%至15%都通过苏伊士运河运输。若运河长时间堵塞，整个全球贸易乃至下游供应链都会受到影响。

苏伊士运河的存在，让亚欧之间来往船只不必绕过非洲南端的好望角，大大节省航程。根据运营运河的苏伊士运河管理局数据，每年有19000艘船通过这条连接红海和地中海的水路。这相当于每天大约50艘船，每年运载10亿吨货物。德卡银行（Deka Bank）经济学家魏德曼（Gabriele Widmann）说，这些货物有毛绒动物和家具，有手机、打印机等电子设备，也有汽车。

德中贸易尤其受影响

德国基尔世界经济研究所的经济学家指出，对于德国而言，这涉及德国总进出口额的8%至9%，而德中贸易尤其受影响。德中贸易的近三分之二都是通过苏伊士运河运输的。

"如果无法在未来几天解决事故、船只仍然无法通过运河的话，这可能导致德国供应链出现问题"，基尔世界经济研究所的贸易专家斯塔默（Vincent Stamer）对德国之声说。根据他的计算，来往于中德之间的船只几乎98%都使用苏伊士运河。

艰难的救援

截至目前，货轮卡在苏伊士运河已经超过72小时。多方出手救援，一方面在岸边挖沙清淤，另一方面多艘拖船使力，但货轮仍未脱困。

中国官媒新华社3月25日援引救援公司人士称，"不排除救援可能需要花几周时间"。

不过德国"明镜在线"3月26日援引埃及当局称，苏伊士运河最晚三天就能恢复运营。埃及政府声称，将在3天内将让"长赐号"脱困。而一些专家则对这样乐观的估计持怀疑态度。

在26日晚些时候，台湾中央社报道称，"长赐号"的日本船东正荣汽船公司当日表示，目标是周六（3月27日）晚间让货轮脱困。正荣汽船表示，目前已经出动了10艘拖船，预计将再调度两艘大船协助作业。

据联合新闻网报道，救援团队期待能利用周六运河的大涨潮让货轮脱困。

“小小挖土机”受关注

目前，挖沙工作仍在进行中。与巨轮相比颇显袖珍的小挖土机受到外界关注。

与巨型货轮相比颇显袖珍的小挖土机受到外界关注

据台媒报道，因为事故地区是堤岸，地質鬆軟，不適合大型重機具的大量進駐，因此才會出現"小小挖土机"的反差現場照片。

据联合新闻网报道，小挖土机在清淤3天后有所成果，目前已让部分船头"重见天日"。苏伊士运河当局强调，现阶段最重要的工作就是将船头的泥沙彻底挖出，达到足以让船体吃水的深度。

不过截至目前，长赐号仍然横在运河上，动弹不得。

邹宗翰/王凡 (综合报导)

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