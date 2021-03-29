“长赐号”脱困了，谁来为损失买单？

（德国之声中文网）"横"在苏伊士运河超过6天之后，在挖土机和拖船队夜以继日的工作之后，巨型货轮"长赐号"终于摆脱搁浅状态。这一被瘫痪数日的重要货运通道终于开始逐渐恢复航行。不过，一系列后续问题并未随着"长赐号"的脱困就迎刃而解。

完全疏通堵塞还需要数日

苏伊士运河管理局负责人拉比（Osama Rabie）宣布，运河已经恢复"24小时通航"。拉比表示，在运河内和两端滞留的船只达到370艘，其中25艘油轮，称这些船只全部通过需要三天半左右时间。彭博社的消息则指，等待通行的船只有450艘。

而日经新闻网（Nikkei）则援引全球最大的集装箱货轮企业丹麦A.P.穆勒-马士基指出，苏伊士运河每天可供50艘～85艘船只通过，这样计算完全消除"长队"需要6天以上。

随着"长赐号"脱困的消息传出，国际油价下跌了1.4美元。此前由于苏伊士运河这个重要的原油运输通道堵塞，上周油价出现了小幅上涨。

长赐号脱困苏伊士运河复航 终于通了 “长赐号”卡在苏伊士运河近一周后，3月29日，这艘庞大的货轮终于重新浮起，摆正船头。苏伊士运河航道重新变通畅。据报道，货轮船东及其保险公司可能会面临苏伊士运河管理局提出的收入损失索赔，以及其他船舶提出的航行中断索赔。日本媒体报道称，仅苏伊士运河局每天损失的通行费就超过15亿日元（约合人民币1亿元）。

长赐号脱困苏伊士运河复航 难以脱身 从本周二开始，这艘400米长的台湾长荣海运承租运营的货轮就搁浅在埃及苏伊士运河。多方出手救援，一方面希望用挖土机挖沙清淤，另一方面多艘拖船使力，试图将巨型货轮移走。集装箱轮的船主日本正荣汽船（Shoei Kisen）请求各方谅解，并表示，遭遇事故的“长赐”号想要“脱身”难度极大。

长赐号脱困苏伊士运河复航 航线瘫痪 悬挂巴拿马国旗的“长赐号”横堵在这个全球最为繁忙的一条海运航道。彭博社周五报道说，货轮脱困预计将需要一周，甚至可能更长时间。 不过日本正荣汽船本周六表示，“长赐”号可能很快就能够脱困。该集团总裁Yukito Higaki表示，货轮：“方向舵盘和螺旋桨都没有问题。一旦船浮起来，应该就能运行了。”苏伊士运河管理局(Suez Canal Authority)没有公布何时重新通航的消息。

长赐号脱困苏伊士运河复航 数百货轮排长龙 在运河被堵塞后，原油价格出现剧烈波动。根据航运数据和新闻公司Lloyd's List的数据，至少有200艘船堵在运河两端。

长赐号脱困苏伊士运河复航 缩短航行时间 苏伊士运河是世界上最繁忙的贸易路线之一，全球约12%的贸易总量要通过该运河运输。它大大缩短了欧洲和亚洲之间的海上贸易距离，使船只无需绕行非洲大陆走更长的距离。与绕过非洲南端的路线相比，这条通道节省了约7000公里的航程。

长赐号脱困苏伊士运河复航 价值100亿美元的货物被阻 除了原油之外，服饰、家具和汽车零部件等等各种货物都通过运河运输。《劳埃德船舶日报》执行总编Richard Meade在推特上写道，运河每日西行贸易量约为51亿美元，东行贸易量约为45亿美元，这意味着大约100亿美元的商品现在被阻在运河。

长赐号脱困苏伊士运河复航 俄罗斯、沙特阿拉伯受影响尤甚 欧盟最大的港口鹿特丹港口发言人表示：“西欧的每个港口都会受到影响。”俄罗斯和沙特阿拉伯是通过该运河输出石油的前两名石油出口国，石油分析公司Vortexa的数据显示，印度和中国是通过该航道的最主要石油进口国。另外，苏伊士运河堵塞给德国经济也带来影响。

长赐号脱困苏伊士运河复航 最坏的状况——放弃集装箱 “长赐”号是世界上最大的货船之一。如果最终无法让船重回正道，部分货物可能要被销毁。彭博社报道，这可能意味着部分集装箱将被沉到运河。

长赐号脱困苏伊士运河复航 平均50艘货船/天 据苏伊士运河管理局称，每天平均有330万吨货物和50艘船横穿这条水路。运河总运输量的26%为集装箱船，而油轮运输在苏伊士运河中占主导地位。2019年，苏伊士运河共运输超6亿吨。



损失几何？

据德国《时代周报》在线版（Zeit.de）报道，2020年一共有将近1.9万艘船只从苏伊士运河通行。苏伊士运河不仅是连接红海和地中海的通道、亚洲和欧洲之间最近的船运路线必经之地，而且也是埃及的一个重要收入来源。该报指出，在航运瘫痪的这几日里，苏伊士运河每日损失的收入高达1300万到1400万美元。

除了这些直接损失之外，德国基尔经济研究所（IfW）认为，这次的"长赐号"事件给海上贸易所带来的"额外负担"有可能进一步推高海运价格，"这些成本或早或晚都会反应在产品价格上"。该研究所的调查数据显示，每年德国通过海运向亚洲出口的产品总价值达到1210亿欧元，其中主要是汽车和机械类产品。而大约9%的德国出口和进口都是通过苏伊士运河来运输的。在去年年底到今年年初，从亚洲运往欧洲的集装箱运输价格已经出现了"暴涨"，而苏伊士运河的短暂瘫痪只会加剧这一发展。

谁来赔偿？

这几天的运河瘫痪究竟造成了多少直接和间接的损失，恐怕很难进行准确的估算；然而另一个关键问题则是，谁应该为这些经济损失买单呢？德国聚焦法律话题的网络新闻媒体LTO（Legal Tribune Online）采访了荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学（Erasmus Universiteit Rotterdam）商法学副教授赫尔尼希博士（Dr. Julia Hörnig），这位专门研究国际货运法律的学者指出，按惯例应该是由船东责任保险（P&I保险）来赔偿水路损害和停止通行对苏伊士运河管理局造成的经济损失。但是在这种情况下，可能船东和承租方需要先期赔付损失，然后才能向保险公司申报理赔。

日经新闻网也援引日本大型海上保险公司指出，"此次事故可以全部通过保险赔付额解决。似乎也不会成为今后推高保险费的因素"。不过，如果滞留船只要求长赐号赔偿，很可能分别走流程予以判赔。

除了赔偿损失之外，夜以继日的挖土机和拖船队也是需要支付工钱的。商法学者赫尔尼希指出，这部分费用可以通过租赁方的所谓"H&M"保险（Hull & Machinery，船体与机械综合保险）来承担。至于是否"长赐号"搁浅所造成的所有经济损失都要追究到船只的所有者和租赁方，目前还很难预测。唯一可以确定的是，相关保险公司所面临的损失一定是巨大的。

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