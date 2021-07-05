 “长赐”号终抵鹿特丹  | 经济纵横 | DW | 29.07.2021

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经济纵横

“长赐”号终抵鹿特丹 

“长赐”号（Ever Given）旅途多舛。船主花了大价钱，该船也因此闻名全球。现在，这条超级集装箱船终于安抵荷兰鹿特丹港卸货。   

旅途多舛：“长赐”号抵达欧洲最大深水港——鹿特丹港

旅途多舛：“长赐”号抵达欧洲最大深水港——鹿特丹港

（德国之声中文网）在苏伊士运河被扣4个多月后，巨型集装箱船 “长赐”号驶入鹿特丹港。集装箱码头负责人纳格特哈尔（Hans Nagtegaal）对法新社说，这是 "一个特殊的时刻。我们终于可以开始卸货了。" 

今年3月，“长赐”号曾横亘苏伊士运河，将其整整封锁了6天。当时，该巨轮遭遇沙尘暴，然后搁浅，横卡运河近一星期，导致数百艘船无法进出。 

成埃及谈判筹码 

最终成功被拖离后，埃及方面不许该船继续航行。苏伊士运河管理局下令将其暂时没收，要求支付赔偿金5.5亿美元（4.64亿欧元），并开始谈判。7月初，埃及方面同“长赐”号的日本船东达成赔偿协议。有关实际付款数量，未向外界透露。 

  

七月初， “长赐”号驶离苏伊士运河 

七月初， “长赐”号驶离苏伊士运河 

  

三周前，”长赐“号终于可以起锚了。纳格特哈尔称，这艘400多米长的集装箱船将在鹿特丹停留到下周一（8月2日），然后继续驶往英国的费利克斯通（Felixstone ），最终进入法国敦刻尔克港（ Dünkirchen）干船坞。 

  • Ägypten Suezkanal Containerschiff Ever Given

    长赐号脱困苏伊士运河复航

    终于通了

    “长赐号”卡在苏伊士运河近一周后，3月29日，这艘庞大的货轮终于重新浮起，摆正船头。苏伊士运河航道重新变通畅。据报道，货轮船东及其保险公司可能会面临苏伊士运河管理局提出的收入损失索赔，以及其他船舶提出的航行中断索赔。日本媒体报道称，仅苏伊士运河局每天损失的通行费就超过15亿日元（约合人民币1亿元）。

  • The container ship Ever Given lodged in the Suez Canal

    长赐号脱困苏伊士运河复航

    难以脱身

    从本周二开始，这艘400米长的台湾长荣海运承租运营的货轮就搁浅在埃及苏伊士运河。多方出手救援，一方面希望用挖土机挖沙清淤，另一方面多艘拖船使力，试图将巨型货轮移走。集装箱轮的船主日本正荣汽船（Shoei Kisen）请求各方谅解，并表示，遭遇事故的“长赐”号想要“脱身”难度极大。

  • Container ship Ever Given blocked in the Suez Canal

    长赐号脱困苏伊士运河复航

    航线瘫痪

    悬挂巴拿马国旗的“长赐号”横堵在这个全球最为繁忙的一条海运航道。彭博社周五报道说，货轮脱困预计将需要一周，甚至可能更长时间。 不过日本正荣汽船本周六表示，“长赐”号可能很快就能够脱困。该集团总裁Yukito Higaki表示，货轮：“方向舵盘和螺旋桨都没有问题。一旦船浮起来，应该就能运行了。”苏伊士运河管理局(Suez Canal Authority)没有公布何时重新通航的消息。

  • A freight ship goes through the Suez Canal

    长赐号脱困苏伊士运河复航

    数百货轮排长龙

    在运河被堵塞后，原油价格出现剧烈波动。根据航运数据和新闻公司Lloyd's List的数据，至少有200艘船堵在运河两端。

  • An aerial view of the freighter ship Ever Given lodged in the Suez Canal

    长赐号脱困苏伊士运河复航

    缩短航行时间

    苏伊士运河是世界上最繁忙的贸易路线之一，全球约12%的贸易总量要通过该运河运输。它大大缩短了欧洲和亚洲之间的海上贸易距离，使船只无需绕行非洲大陆走更长的距离。与绕过非洲南端的路线相比，这条通道节省了约7000公里的航程。

  • The container ship Ever Given blocking the Suez Canal

    长赐号脱困苏伊士运河复航

    价值100亿美元的货物被阻

    除了原油之外，服饰、家具和汽车零部件等等各种货物都通过运河运输。《劳埃德船舶日报》执行总编Richard Meade在推特上写道，运河每日西行贸易量约为51亿美元，东行贸易量约为45亿美元，这意味着大约100亿美元的商品现在被阻在运河。

  • The container ship Ever Given in the Suez Canal

    长赐号脱困苏伊士运河复航

    俄罗斯、沙特阿拉伯受影响尤甚

    欧盟最大的港口鹿特丹港口发言人表示：“西欧的每个港口都会受到影响。”俄罗斯和沙特阿拉伯是通过该运河输出石油的前两名石油出口国，石油分析公司Vortexa的数据显示，印度和中国是通过该航道的最主要石油进口国。另外，苏伊士运河堵塞给德国经济也带来影响。

  • The container ship Ever Given lodged in the Suez Canal

    长赐号脱困苏伊士运河复航

    最坏的状况——放弃集装箱

    “长赐”号是世界上最大的货船之一。如果最终无法让船重回正道，部分货物可能要被销毁。彭博社报道，这可能意味着部分集装箱将被沉到运河。

  • Container ships in the Suez Canal

    长赐号脱困苏伊士运河复航

    平均50艘货船/天

    据苏伊士运河管理局称，每天平均有330万吨货物和50艘船横穿这条水路。运河总运输量的26%为集装箱船，而油轮运输在苏伊士运河中占主导地位。2019年，苏伊士运河共运输超6亿吨。


  

（路透社，美联社）

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巨型货轮堵塞苏伊士运河 恐引发多米诺骨牌效应

台湾长荣海运运营的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致这条繁忙的海上贸易线路往来受阻。有分析称，这可能影响中东向欧洲的石油、天然气等物资运输，甚至在未来数月给全球供应链造成影响。  

“长赐号”脱困了，谁来为损失买单？

摆脱搁浅的困境之后，随之而来的问题是：“长赐号”堵塞苏伊士运河多日，造成的直接和间接损失几何？谁来赔偿这些损失——船只的日本所有者还是台湾租赁方，亦或是其他机构？这一重要货运航线的数日瘫痪又会对商品价格产生什么影响？  

埃及扣押“长赐” 号 索赔9亿美元

埃及法院判决，扣押上个月堵塞苏伊士运河近一周的长赐号（Ever Given）货轮，直到船主全部赔偿损失之后方可放行。  

"长赐号"搁浅事件后续：货主须共同"买单"

因赔偿问题无法达成共识，“长赐号”运送的货物至今尚未送抵目的地。而托运货物的客户很有可能会收到昂贵的账单。  

长赐号仍被扣，日本公司寻苏伊士运河替代线路

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遭扣三个月後 「长赐号」终将驶离苏伊士运河

造成数百艘船只无法通行、全球贸易中断的巨型货轮长赐号，经过约3个月的扣押后，终于能离开苏伊士运河了。  

苏伊士运河：100亿美元的货物被困

“长赐”号巨型货轮已经困在苏伊士运河多天。苏伊士运河交通陷入瘫痪，来往数百船排起长龙，航运损失不断增加。轮船脱困，疏通河道恢复正常可能还需要不少时日。  

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